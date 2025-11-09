Термальные источники Кындыг в Абхазии — это одно из популярных мест отдыха у тех туристов, которые стремятся не только попасть в удивляющие своей красотой природные ландшафты, но и заодно поправить здоровье.
Правда, далеко не все знают, где расположено это место на карте, какие здесь есть природные, архитектурные и исторические достопримечательности.
Описание экскурсии
Памятники далёких веков и рукотворные лечебные места
В этом регионе просто прекрасная природа, которая покорит даже самых заядлых путешественников. Что касается характерных свойств самого источника, то их можно описать следующим набором особенностей:
- Вода относится к группе кальциево-натриевой минеральной.
- В точке выхода из земли она фактически кипит, то есть ее температура составляет 100°С.
- В момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой ряд вещей.
- Купальник или плавки.
- Несколько полотенец, больших и маленьких, чтобы было легко вытираться.
- В некоторых случаях понадобится полотенце-подстилка, если захочется прилечь на скамейку под струями, свободно стекающими с высота небольшого утеса.
- Также стоит прихватить льняное, хлопчатобумажное полотенце или отрез ткани, который позволит стереть с себя остатки грязи. Это актуально в том случае, если клиент собирается посетить грязевые ванны.
- Одежду по сезону. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Важная информация:.
- Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Для пересечения границы вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
- Время отдыха на термальном источнике Кындыг — 1,5 часа.
- В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса.
- Дополнительно по желанию можно посетить храм IX века в селе Лыхны и храм в селе Дранды.
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля.
- Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер. Менеджер сориентирует вас после бронирования.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в городе Гагра
- Обзорная экскурсия по всему Гудаутскому району + по Сухумскому району
- Сухум, посещение набережной (45 минут)
- Фонтан с грифонами
- Драматический театр
- Ущелье Черниговка
- Термальный источник «Кындыг»
- Село Дранды, храм VI века
- Дегустация мёда, вина, сыра
- Бесплатная фотосессия в мандариновом саду (можно приобрести мандарины по цене ниже рыночной)
Что включено
- Страховка
- Трансфер из Красной Поляны/Сочи/Адлера (по типу билета) и обратно
- Дегустации (мед, вино, сыр, копченое мясо)
- Экскурсионное сопровождение гида
Что не входит в цену
- Вход на территорию термального источника - 300 рублей (дети от 6 лет до 12 лет - 150 рублей)
- Черниговка - 300 рублей
- Село Дранды, храм VI века - 300 рублей (дети от 6 лет до 12 лет - 150 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
9 ноя 2025
Отличная экскурсия, мало разрекламированная и недооцененная! Источники Кындык -огонь! Только обязательно берите шлепки и полотенце (а лучше халат)- мы были 6 ноября, в бассейне жарко, на воздухе прохладно. Сама экскурсия
Н
Нина
29 мая 2024
Организация экскурсии оставила хорошее впечатление. Микроавтобусы ухоженные с кондиционером. Водитель приветливый и вежливый как до границы, так и после. Очень повезло с погодой, было не жарко и без дождя, поэтому
Входит в следующие категории Красной поляны
