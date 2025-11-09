Мои заказы

Зимняя сказка: рукотворная Абхазия, Сухум, Кындык, Черниговка

Термальные источники Кындыг в Абхазии — это одно из популярных мест отдыха у тех туристов, которые стремятся не только попасть в удивляющие своей красотой природные ландшафты, но и заодно поправить здоровье.

Правда, далеко не все знают, где расположено это место на карте, какие здесь есть природные, архитектурные и исторические достопримечательности.
Описание экскурсии

Памятники далёких веков и рукотворные лечебные места

В этом регионе просто прекрасная природа, которая покорит даже самых заядлых путешественников. Что касается характерных свойств самого источника, то их можно описать следующим набором особенностей:

  • Вода относится к группе кальциево-натриевой минеральной.
  • В точке выхода из земли она фактически кипит, то есть ее температура составляет 100°С.
  • В момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой ряд вещей.
  • Купальник или плавки.
  • Несколько полотенец, больших и маленьких, чтобы было легко вытираться.
  • В некоторых случаях понадобится полотенце-подстилка, если захочется прилечь на скамейку под струями, свободно стекающими с высота небольшого утеса.
  • Также стоит прихватить льняное, хлопчатобумажное полотенце или отрез ткани, который позволит стереть с себя остатки грязи. Это актуально в том случае, если клиент собирается посетить грязевые ванны.
  • Одежду по сезону. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
  • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
  • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
  • Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
  • Для пересечения границы вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
  • Время отдыха на термальном источнике Кындыг — 1,5 часа.
  • В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса.
  • Дополнительно по желанию можно посетить храм IX века в селе Лыхны и храм в селе Дранды.
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля.
  • Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер. Менеджер сориентирует вас после бронирования.

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада в городе Гагра
  • Обзорная экскурсия по всему Гудаутскому району + по Сухумскому району
  • Сухум, посещение набережной (45 минут)
  • Фонтан с грифонами
  • Драматический театр
  • Ущелье Черниговка
  • Термальный источник «Кындыг»
  • Село Дранды, храм VI века
  • Дегустация мёда, вина, сыра
  • Бесплатная фотосессия в мандариновом саду (можно приобрести мандарины по цене ниже рыночной)
  • Страховка
  • Трансфер из Красной Поляны/Сочи/Адлера (по типу билета) и обратно
  • Дегустации (мед, вино, сыр, копченое мясо)
  • Экскурсионное сопровождение гида
  • Вход на территорию термального источника - 300 рублей (дети от 6 лет до 12 лет - 150 рублей)
  • Черниговка - 300 рублей
  • Село Дранды, храм VI века - 300 рублей (дети от 6 лет до 12 лет - 150 рублей)
По договорённости
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
  • Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии
  • Для пересечения границы вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах)
  • Время отдыха на термальном источнике Кындыг - 1,5 часа
  • В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса
  • Дополнительно по желанию можно посетить храм IX века в селе Лыхны и храм в селе Дранды
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля
  • Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер. Менеджер сориентирует вас после бронирования
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Елена
Отличная экскурсия, мало разрекламированная и недооцененная! Источники Кындык -огонь! Только обязательно берите шлепки и полотенце (а лучше халат)- мы были 6 ноября, в бассейне жарко, на воздухе прохладно. Сама экскурсия
с гидом Мадиной прошла познавательно, интересно. Заезжали в красивейшее Черниговское ущелье, очаровала набережная Сухума. Вызвал интерес сад с мандариновыми и хурмовыми деревьями (как садоводу было особо интересно). Дегустации (понятно, что без них никуда) вкусные, много чего можно купить, но очень долго, отнимают слишком много времени. И обеды. Это отдельная песня (для всех экскурсий, а за этот недельный отпуск посетили 4). Цены высокие, еда… ну прямо скажем, только с голодухи… ещё и в одноразовой посуде-именно на этой экскурсии -бедная экология, да и неприятно). Но в целом, впечатления очень и очень хорошие. Однозначно рекомендую!

Нина
Организация экскурсии оставила хорошее впечатление. Микроавтобусы ухоженные с кондиционером. Водитель приветливый и вежливый как до границы, так и после. Очень повезло с погодой, было не жарко и без дождя, поэтому
смотрели все с удовольствием. Очень понравилось Черниговское ущелье. Красота природы очаровывает. Сухум немного огорчил, от столицы мы ждали больше впечатлений. Прошлись по набережной, выпили кофе в известном кафе Брехаловка, а на обратной дороге нас немного провезли по городу. В Кындыге конечно мы попробовали всё- и гидромассаж, и грязи, и поплавали во всех 4 водоемах. Понравилось очень. Экскурсоводом тоже довольны. Современная, хорошо говорит на русском, грамотная речь, с юмором, рассказы её приятно было слушать. Экскурсией остались очень довольны.

