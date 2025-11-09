Памятники далёких веков и рукотворные лечебные места

В этом регионе просто прекрасная природа, которая покорит даже самых заядлых путешественников. Что касается характерных свойств самого источника, то их можно описать следующим набором особенностей:

Вода относится к группе кальциево-натриевой минеральной.

В точке выхода из земли она фактически кипит, то есть ее температура составляет 100°С.

В момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой ряд вещей.

Купальник или плавки.

Несколько полотенец, больших и маленьких, чтобы было легко вытираться.

В некоторых случаях понадобится полотенце-подстилка, если захочется прилечь на скамейку под струями, свободно стекающими с высота небольшого утеса.

Также стоит прихватить льняное, хлопчатобумажное полотенце или отрез ткани, который позволит стереть с себя остатки грязи. Это актуально в том случае, если клиент собирается посетить грязевые ванны.

Одежду по сезону. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.

Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).

Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Важная информация:.

