1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает
Визитные карточки
Что манит туристов в Абхазию? Первозданная природа, головокружительные виды, заброшенные дореволюционные постройки и старинные храмы. За один день мы успеем охватить все! В нашей программе:
- Гагра — главный курортный город 🏙️ СССР. Вы прогуляетесь 👣 по набережной, увидите легендарную колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк 🌳 принца Ольденбургского, о котором поговорим отдельно.
- Озеро Рица, спрятанное в лесах меж гор ⛰️. Подъедем к озеру с нетуристической стороны, чтобы в уединении насладиться величием озера. Я расскажу, кто любил бывать здесь и чья дача расположена неподалеку, а также поделюсь интересными фактами о Рицинском заповеднике: его флоре, фауне и других достопримечательностях.
- Новый Афон — паломническая мекка. Здесь вы сможете заглянуть в известную пещеру с каменными водопадами и подземными озерами, увидеть величественную Анакопийскую крепость и посетить красивейший Новоафонский монастырь.
Либо же мы отправимся в Пицунду, где находится Патриарший храм 4 века, шикарные пляжи и комплекс лучших санаториев советских лет, передающих колорит давно минувшей эпохи.
Дружеская атмосфера
Забудьте о десятках медовых и винных дегустациях, проводимых на каждом углу — мы не станем тратить на них время. Я поделюсь с вами местными легендами, связанными с коренными народами, мифами и интересными историями. В том числе — о первых переселенцах! Кто раньше жил на здешних землях? Что такое дольмены? Как судьбу местных изменил приход Русской Армии? Вы найдете места, где прошлое запечатлено в камне, и услышите нескучный рассказ об истории 📖 Абхазии и абхазах. А напоследок я обязательно поделюсь полезными советами по любым вопросам: где отдыхать, что попробовать и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.
Организационные детали
- Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Путешествие пройдет на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства Toyota Land Cruiser (Nissan Patrol). Экскурсия ⛳ подходит для детей любого возраста — автомобиль оборудован детскими автокреслами.
- Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в зависимости от ваших предпочтений
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер из любого удобного вам места в Красной Поляне, Адлере, Сочи и обратно включен в стоимость
- Питание 🍽️ оплачивается отдельно. По вашему желанию мы можем устроить пикник в окружении векового леса или насладится блюдами национальной кухни в традиционной Пацхе.
- Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно:
- Национальный парк 🌳 Рица — 350 руб. /чел.
- Новоафонская пещера —500 руб. /чел.