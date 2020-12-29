1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Визитные карточки

Что манит туристов в Абхазию? Первозданная природа, головокружительные виды, заброшенные дореволюционные постройки и старинные храмы. За один день мы успеем охватить все! В нашей программе:

Гагра — главный курортный город 🏙️ СССР . Вы прогуляетесь 👣 по набережной, увидите легендарную колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк 🌳 принца Ольденбургского, о котором поговорим отдельно.

— главный курортный город 🏙️ . Вы прогуляетесь 👣 по набережной, увидите легендарную колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк 🌳 принца Ольденбургского, о котором поговорим отдельно. Озеро Рица , спрятанное в лесах меж гор ⛰️. Подъедем к озеру с нетуристической стороны, чтобы в уединении насладиться величием озера. Я расскажу, кто любил бывать здесь и чья дача расположена неподалеку, а также поделюсь интересными фактами о Рицинском заповеднике: его флоре, фауне и других достопримечательностях.

, спрятанное в лесах меж гор ⛰️. Подъедем к озеру с нетуристической стороны, чтобы в уединении насладиться величием озера. Я расскажу, кто любил бывать здесь и чья дача расположена неподалеку, а также поделюсь интересными фактами о Рицинском заповеднике: его флоре, фауне и других достопримечательностях. Новый Афон — паломническая мекка. Здесь вы сможете заглянуть в известную пещеру с каменными водопадами и подземными озерами, увидеть величественную Анакопийскую крепость и посетить красивейший Новоафонский монастырь.

Либо же мы отправимся в Пицунду, где находится Патриарший храм 4 века, шикарные пляжи и комплекс лучших санаториев советских лет, передающих колорит давно минувшей эпохи.

Дружеская атмосфера

Забудьте о десятках медовых и винных дегустациях, проводимых на каждом углу — мы не станем тратить на них время. Я поделюсь с вами местными легендами, связанными с коренными народами, мифами и интересными историями. В том числе — о первых переселенцах! Кто раньше жил на здешних землях? Что такое дольмены? Как судьбу местных изменил приход Русской Армии? Вы найдете места, где прошлое запечатлено в камне, и услышите нескучный рассказ об истории 📖 Абхазии и абхазах. А напоследок я обязательно поделюсь полезными советами по любым вопросам: где отдыхать, что попробовать и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Путешествие пройдет на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства Toyota Land Cruiser (Nissan Patrol). Экскурсия ⛳ подходит для детей любого возраста — автомобиль оборудован детскими автокреслами.

Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в зависимости от ваших предпочтений

Что входит в стоимость, а что — нет