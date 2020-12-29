1 отзыв оставили туристы

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Звезды Абхазии: дружеское путешествие

Отдохнуть у лазурного озера Рица, увидеть памятники Гагры и посетить Новоафонский монастырь

5
1 отзыв
Maks
Maks – представитель из Красной поляны
Заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и водопады — лишь малая часть того, чем я поделюсь с вами.

В путешествии мы соберем главные природные чудеса региона, отыщем античные крепости и легендарные памятники.

Я расскажу об истории 📖, коренных жителях и их традициях с юмором и без скучных дат!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие

Что вас ожидает

Визитные карточки
Что манит туристов в Абхазию? Первозданная природа, головокружительные виды, заброшенные дореволюционные постройки и старинные храмы. За один день мы успеем охватить все! В нашей программе:

  • Гагра — главный курортный город 🏙️ СССР. Вы прогуляетесь 👣 по набережной, увидите легендарную колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк 🌳 принца Ольденбургского, о котором поговорим отдельно.
  • Озеро Рица, спрятанное в лесах меж гор ⛰️. Подъедем к озеру с нетуристической стороны, чтобы в уединении насладиться величием озера. Я расскажу, кто любил бывать здесь и чья дача расположена неподалеку, а также поделюсь интересными фактами о Рицинском заповеднике: его флоре, фауне и других достопримечательностях.
  • Новый Афон — паломническая мекка. Здесь вы сможете заглянуть в известную пещеру с каменными водопадами и подземными озерами, увидеть величественную Анакопийскую крепость и посетить красивейший Новоафонский монастырь.

Либо же мы отправимся в Пицунду, где находится Патриарший храм 4 века, шикарные пляжи и комплекс лучших санаториев советских лет, передающих колорит давно минувшей эпохи.

Дружеская атмосфера
Забудьте о десятках медовых и винных дегустациях, проводимых на каждом углу — мы не станем тратить на них время. Я поделюсь с вами местными легендами, связанными с коренными народами, мифами и интересными историями. В том числе — о первых переселенцах! Кто раньше жил на здешних землях? Что такое дольмены? Как судьбу местных изменил приход Русской Армии? Вы найдете места, где прошлое запечатлено в камне, и услышите нескучный рассказ об истории 📖 Абхазии и абхазах. А напоследок я обязательно поделюсь полезными советами по любым вопросам: где отдыхать, что попробовать и как не попасть в неловкую ситуацию в этой маленькой, но гордой стране.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Путешествие пройдет на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства Toyota Land Cruiser (Nissan Patrol). Экскурсия ⛳ подходит для детей любого возраста — автомобиль оборудован детскими автокреслами.
  • Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в зависимости от ваших предпочтений

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из любого удобного вам места в Красной Поляне, Адлере, Сочи и обратно включен в стоимость
  • Питание 🍽️ оплачивается отдельно. По вашему желанию мы можем устроить пикник в окружении векового леса или насладится блюдами национальной кухни в традиционной Пацхе.
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно:
    - Национальный парк 🌳 Рица — 350 руб. /чел.
    - Новоафонская пещера —500 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Звезды Абхазии: дружеское путешествие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maks
Maks
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!
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1 отзыв оставили туристы

29 дек 2020
Ездили вдвоём с мужем на индивидуальную экскурсию в Абхазию с гидом Алексеем. Провели прекрасный день в завораживающей красотой природы стране под руководством опытного рассказчика, водителя и, что для меня очень важно, отличного фотографа Алексея! Нас забрали прямо от отеля на Розе Хутор, комфортная большая машина, быстро прошли границу и отправились в Гагру. Из Абхазии привезли с собой фруктов, сладостей, вино. Алексей советовал, где лучше купить, чтобы было качественно. И, конечно, несколько десятков фотографий. Алексей сделал чудесные кадры на фоне главных достопримечательностей! Эмоции через край, вспоминаем до сих пор нашу поездку!

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