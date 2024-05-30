Экскурсии на автобусе на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» на Красной поляне, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000 за человека
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Однодневное путешествие с гидом-геологом по гостеприимной Абхазии и посещение терм
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 17 990 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
  • А
    Анастасия
    13 января 2024
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
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    комфортабельные (на 20 чел.). Отдельное спасибо экскурсоводу Фатиме. Очень приятная, грамотная и, что не маловажно - абхазска. Изнутри, так сказать, знает историю своей страны, быт и традиции. Очень рекомендую🥰

    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы
  • А
    Анастасия
    31 октября 2023
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.
  • А
    Альфия
    25 октября 2023
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Однозначная рекомендация! У нас был гид Дамей - весь автобус остался в восторге! Было все: и максимально подробные рассказы обо
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    всем, и юмор, и музыка! Влюбились в Абхазию с первого взгляда, узнали много интересного. Очень рекомендую бронировать экскурсию именно здесь - масса положительных впечатлений гарантирована:)

  • Ю
    Юлия
    21 сентября 2023
    Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
    Замечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье и в Новом Афоне и
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    ещё в одном древнем соборе! Александр очень много интересного рассказал и про наши "объекты" и вообще про Абхазию;машина комфортная и везде проехать смогла даже иногда было удивительно по каким горам!

    Замечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье и
  • А
    Анна
    30 сентября 2021
    Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
    Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.
  • О
    Ольга
    26 февраля 2021
    Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
    Добрый день! Просьба описывать экскурсию подробнее. В описании экскурсии есть места:ресторан Ганрипш, водопад Девичьи слезы, смотровая площадка «Прощай Родина», но
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    ни где не было написано, что это вы увидите через стекло автобуса, а не посетите их, так же в доп. была дача Сталина, о ее посещение и речи не пошло. Из посещаемых мест: Колоннада в старой Гагре, Каменый мешок, голубое озеро, водопад Мужские слезы, озеро Рица, собор Пантелеимона Целителя, Собор Пресвятой Богородицы, Ново-Афонская пещера.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  2. Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
  3. Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
  4. Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 17 990 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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