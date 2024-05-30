1 чел.
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скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Однодневное путешествие с гидом-геологом по гостеприимной Абхазии и посещение терм
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 17 990₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ММарина6 мая 2024Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
- ААнастасия13 января 2024Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
- ААнастасия31 октября 2023Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.
- ААльфия25 октября 2023Однозначная рекомендация! У нас был гид Дамей - весь автобус остался в восторге! Было все: и максимально подробные рассказы обо
- ЮЮлия21 сентября 2023Замечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье и в Новом Афоне и
- ААнна30 сентября 2021Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.
- ООльга26 февраля 2021Добрый день! Просьба описывать экскурсию подробнее. В описании экскурсии есть места:ресторан Ганрипш, водопад Девичьи слезы, смотровая площадка «Прощай Родина», но
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На автобусе»
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