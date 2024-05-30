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ни где не было написано, что это вы увидите через стекло автобуса, а не посетите их, так же в доп. была дача Сталина, о ее посещение и речи не пошло. Из посещаемых мест: Колоннада в старой Гагре, Каменый мешок, голубое озеро, водопад Мужские слезы, озеро Рица, собор Пантелеимона Целителя, Собор Пресвятой Богородицы, Ново-Афонская пещера.