Описание тура
Пробудите в себе Мастера Звука: Обучающий тур, по Тибетским Поющим Чашам в Сердце Кавказских Гор.
Превратите вибрации вселенной в инструмент исцеления и обретите новый навык, который останется с вами на всю жизнь.
Устали от поверхностных знаний? Готовы погрузиться в искусство, которое меняет сознание и исцеляет душу? Приглашаем вас в уникальное 6-дневное путешествие-погружение, где вы не просто узнаете, а почувствуете магию тибетских поющих чаш и станете настоящим проводником гармонии.
Это не курс. Это инициация в мир чистого звука, в месте где сама природа становится вашим главным учителем и союзником.
Программа тура по дням
В потоке звука
Вхождение в Поток Тишины
Представьте: вы оставляете суету городов у подножия хребтов и поднимаетесь туда, где небо становится ближе. Ваше путешествие в мир сакрального звука начинается здесь.
12:00 — Прибытие в Обитель Спокойствия
Вас встречает наша вилла — архитектурная жемчужина, вписанная в суровый и прекрасный ландшафт Кавказа. Панорамные террасы, запах натурального дерева и величие гор, застывших в вечности. Заселение, глубокий вдох горного воздуха и первый шаг к новой версии себя.
13:00 — Гастрономическое приветствие
Наш обед — это дань уважения местным традициям и силе природы. Свежие фермерские продукты, горные травы и блюда, приготовленные с любовью, наполнят вас энергией для предстоящего обучения.
15:00 — Семинар В потоке звука: Открытие таинства
Мы начинаем наше обучение. Это не просто лекция, а погружение в живую традицию:
Знакомство в кругу: Мы соединяем наши намерения и энергию группы.
Первое касание: Знакомство с душой тибетских чаш. История, сплавы и секреты их создания.
Методология и техники: Обзор программы курса. Вы узнаете, как звук влияет на физику и тонкое тело человека.
Лекция 1: Основы извлечения чистого звука. Мастерство рождается из первого правильного удара.
18:30 — Время созерцания
Час личной свободы. Вы можете прогуляться по окрестностям виллы, сделать невероятные снимки на фоне заката или просто помолчать, слушая, как горы готовятся ко сну.
19:00 — Ужин при свечах
Теплый вечерний прием, наполненный уютными беседами и вкусами кавказского гостеприимства.
20:00 — Медитация-инициация: Купание в звуке
Завершение дня — глубокая медитация с тибетскими поющими чашами. Пока вибрации металла резонируют с тишиной гор, вы почувствуете, как каждая клетка вашего тела настраивается на частоту гармонии. Это момент, когда теория становится личным опытом, а звук — ключом к внутреннему покою.
Вода целительская сила
Энергия стихий и Алхимия звука
08:00 — Пробуждение у горной реки: Энергетическая зарядка, дыхание пранаяма.
Ваше утро начнется с шепота воды и чистоты горного воздуха. Мы отправимся к берегу бурной реки, чтобы совершить ритуал пробуждения. Специальные энергопрактики помогут вам активировать внутренние ресурсы, разогнать ток лимфы и подготовить тело к восприятию тонких вибраций поющих чаш. Это момент истинного единения с природой.
09:00 — Завтрак для чемпионов духа
Полезный, сбалансированный завтрак на террасе виллы с видом на просыпающиеся горы.
10:00 — Погружение в мастерство: Обучение + Практика
Мы продолжаем наше путешествие в мир звука. На этой сессии мы переходим к практической отработке навыков: постановка рук, управление обертонами и первые шаги в создании звуковых ландшафтов. Вы начнете чувствовать, как чаша становится продолжением вашей руки.
12:30 — Восхождение к Месту Силы: Гора Шапка
Мы отправимся на экскурсию к одной из самых мистических точек региона — горе Шапка. Это признанное место силы, где открываются захватывающие дух панорамы Кавказских хребтов. Здесь, в тишине вершин, мы проведем сессию созерцания, чтобы наполниться чистотой и мощью этих древних гор.
14:30 — Обед в атмосфере умиротворения
Восстанавливаем силы после прогулки вкусными блюдами из экологически чистых продуктов.
15:00 — Свободное время: Час тишины
Время для личной рефлексии, ведения дневника практик или просто отдыха в гамаке с видом на облака.
16:00 — Углубленная практика: Искусство резонанса
Дневной блок обучения посвящен тонким нюансам взаимодействия с инструментом. (Подробная программа этой части направляется каждому участнику индивидуально, чтобы сохранить интригу и персонализированный подход).
18:00 — Купание в Живой воде: Термальные источники
Вечер мы посвятим глубокому физическому исцелению. Нас ждут термальные бассейны, богатые йодом, бромом, магнием и кальцием.
Для тела: Вода тонизирует сосуды, улучшает состояние кожи и дарит блеск волосам.
Для здоровья: Снятие мышечных зажимов, нормализация обмена веществ и полное расслабление нервной системы.
Вы почувствуете, как усталость растворяется в горячей целебной воде, уступая место чистой радости.
20:30 — Детокс-ужин и Вечерняя вибрация
Мы завершаем день максимально легко: питательный детокс-смузи, который очистит организм изнутри. Сразу после — финальная медитация с тибетскими чашами. В состоянии полного расслабления после источников звук чаш проникнет в самые глубины вашего сознания, даря ни с чем не сравнимое ощущение полета и гармонии.
Вода живительная сила Спа-программа
Рождение Мастера и Глубинное Исцеление
08:00 — Лесная симфония: Пранаяма и Энерго-зарядка
Мы уходим вглубь девственного леса. Здесь, среди вековых сосен, где воздух можно пить, мы проведем сессию дыхательных техник. Вы научитесь управлять своим состоянием через вдох и выдох, наполняя каждую клетку праной. Это фундамент для мастера: прежде чем исцелять звуком других, нужно обрести непоколебимый внутренний стержень.
09:30 — Завтрак в гармонии
Вкусное и полезное начало дня с видом на горные вершины, которые уже стали вам родными.
10:00 — Мастер-класс: Интеграция знаний
Важнейший блок обучения. Мы переходим к сложным техникам и учимся выстраивать полноценные сессии для клиентов. Вы поймете, как превратить вибрацию чаши в мощный инструмент терапии.
12:30 — Путь над бездной: Горная река и подвесной мост
Прогулка к бушующей горной реке станет метафорой вашего перехода. Пересекая легендарный подвесной мост, вы оставите позади старые страхи и сомнения. Это момент триумфа: вы стоите над потоком, чувствуя свою силу и новую опору под ногами.
14:00 — Обед силы
Наполняем тело энергией для финального рывка к знаниям.
15:00 — Практический интенсив: Ваша новая профессия
Решающие часы практики. Вы отрабатываете сценарии индивидуальной работы. Теперь вы не просто слушаете звук — вы им управляете. Вы осваиваете профессию, которая приносит не только доход, но и колоссальное духовное удовлетворение, помогая людям обрести покой в этом неспокойном мире.
18:30 — Spa-ритуал Алхимия Тела: Полное обновление
Вечер — это царство неги и восстановления. Мы подготовили для вас эксклюзивную программу:
Фитобочка с горными травами: Магия пара и ароматов дикой природы для глубокого детокса.
Массаж тибетскими чашами: Вы ощутите на себе то, чему учились, — как вибрация проникает сквозь ткани, снимая блоки, о которых вы даже не подозревали.
Массажное кресло: Современные технологии на службе вашего расслабления.
Это полное обнуление, после которого вы почувствуете себя рожденным заново.
20:30 — Легкий детокс-ужин
Завершаем очищение организма нежными и полезными вкусами.
21:00 — Финальная медитация: Звуковая инициация
Венец дня — мощнейшая медитация. В глубокой тишине виллы звуки чаш сольются в единый поток, закрепляя полученные знания на уровне подсознания. Вы засыпаете уже не просто туристом, а сертифицированным проводником в мир звука.
Камни их чудодейственная сила
Голос Древних Камней и Магия Гор
08:00 — Рассвет в Точках Силы: Пробуждение Духа
Мы встречаем утро в особых энергетических узлах планеты. Это не просто медитация — это настройка вашего внутреннего приемника на частоты Земли. Специальные энергопрактики помогут вам почувствовать связь с ядром планеты, даря непоколебимую уверенность и спокойствие, необходимые истинному мастеру.
09:00 — Завтрак Настоящих Исследователей
Наполняем тело легкостью и чистотой перед большим восхождением.
10:00 — Экспедиция к Мечте: Гора Герпигем и Водопад Желаний
Мы отправляемся в поход на величественную гору Герпигем. Это путь самопознания.
Водопад Желаний: Мы проведем ритуал очищения под хрустальными струями воды. Считается, что здесь природа слышит ваши самые сокровенные намерения.
Музей Камня: Вы увидите уникальные творения природы, которые веками копили энергию. Это живая библиотека планеты, к которой вы сегодня получите доступ.
14:00 — Обед на высоте
Восполняем силы аутентичными блюдами в окружении вдохновляющих пейзажей.
15:30 — Мастер-класс: Литотерапия и Звук. Тайный язык кристаллов
Вторая ключевая часть вашей новой профессии. Вы узнаете:
Как камни влияют на биополе человека.
Звуки и вибрации камня: Вы научитесь чувствовать резонанс между минералом и тибетской чашей.
Интеграция камней в звуковые сессии: как усилить эффект исцеления, используя кристаллы.
Эти знания сделают ваши будущие сеансы эксклюзивными и невероятно эффективными. Вы станете мастером, работающим на стыке двух мощнейших стихий.
19:30 — Ужин в кругу единомышленников
Время для теплого общения, обмена впечатлениями и осознаниями прожитого дня.
20:00 — Мистическая Медитация: Союз Камня и Звука
Вечернее погружение. В этой медитации мы объединим силу камней, найденных или увиденных за день, с магическим пением чаш. Это опыт тотального заземления и одновременно расширения сознания. Вы почувствуете, как вибрации становятся плотными, почти осязаемыми, выстраивая внутри вас новую структуру.
Места силы
Структура Жизни — Симфония Воды и Звука
08:00 — Энерго-зарядка Вибрация и Наполнение
Утро начинается с пробуждения каждой клетки. Мы будем использовать специальные голосовые и телесные практики, чтобы создать внутри резонанс. Это упражнение настраивает ваше тело как идеальный инструмент, готовый проводить и принимать чистую энергию звука.
09:00 — Живительный Завтрак
Заряжаем организм витаминами и свежестью гор.
10:00 — Семинар + Мастер-класс: Тайна Звука и Воды
Человек на 70-80% состоит из воды, и сегодня вы поймете, почему звукотерапия работает так глубоко.
Киматика: Вы увидите, как звук создает физические узоры в воде.
Структурирование: Узнаете, как с помощью тибетских чаш менять состояние жидкостей в организме клиента для исцеления и омоложения.
Это фундаментальные знания, которые превращают интуитивную практику в точную науку.
12:00 — Погружение в Природу: Конная прогулка к озерам
Мы отправляемся в путь верхом на грациозных лошадях. Конный поход к зеркальным горным озерам — это практика доверия и единства. Ритмичный шаг лошади и спокойствие водной глади помогут интегрировать утренние знания, ощущая ритмы природы всем телом.
Можно заменить прогулку на гончарную мастерскую, где вы своими руками изготовите изделие, которое на память заберете с собой. Магия глины это особый акт творения.
14:00 — Обед в гармонии с собой
Время для отдыха и наслаждения вкусом в уютной атмосфере.
15:00 — Обучение + Практика: Глубинное мастерство
Интенсивная отработка техник. Теперь вы соединяете всё: звук, намерение и понимание работы с водной средой организма. Мы шлифуем ваше мастерство, доводя движения до автоматизма, а слух — до абсолютной чуткости.
19:30 — Ужин Пять чувств
Наслаждаемся вечером, делимся открытиями и чувствуем, как группа становится единым целым.
20:30 — Вечерний Кинозал: Наука Звука
Мы завершаем день просмотром захватывающего научного фильма о влиянии звуковых частот на материю и сознание.
Разбор фильма: После просмотра мы проведем профессиональное обсуждение. Вы получите научное обоснование каждого феномена, с которым столкнулись за эти дни, что позволит вам уверенно отвечать на любые вопросы ваших будущих учеников и клиентов.
Трансформации через вибрации и звук
Интеграция и Цветок Жизни — Рождение Мастера
08:00 — Энерго-зарядка в Местах Силы: Финальный Аккорд
Мы возвращаемся к истокам. В последний раз в рамках этого тура мы выходим в точки наивысшей концентрации природной энергии. Сегодняшняя практика направлена на благодарность — стихиям, учителям, группе и самому себе. Мы закрепляем состояние потока, чтобы вы могли забрать его с собой в шумный город и возвращаться в него в любой момент вашей практики.
09:00 — Праздничный Завтрак Благодарности
Последнее совместное утро за общим столом. Мы делимся планами на будущее, обмениваемся контактами и наслаждаемся моментом здесь и сейчас.
10:00 — Арт-терапия: Цветок Жизни
Это самый важный сакральный ритуал нашего тура.
Цветок Жизни — это древнейший символ сакральной геометрии, матрица творения.
В процессе арт-терапии вы создадите свою собственную мандалу Цветка Жизни. Это не просто рисование — это медитация в действии. Вы прорисуете свою новую реальность, вплетая в неё звуки тибетских чаш, энергию гор и шепот воды.
Ваша работа станет вашим личным талисманом и визуальным воплощением того пути, который вы прошли за эти 6 дней.
12:30 — Торжественное завершение и Выезд
Прощальные объятия и отправление домой. Вы уезжаете другими людьми — более глубокими, сильными и гармоничными. Ваш путь как Мастера Звука официально начат!
Варианты проживания
1-местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обучение, практика, питание, проживание, спа программы, экскурсии, мастер классы
Что не входит в цену
- Перелет, трансфер
О чём нужно знать до поездки
В Тур можно приехать со всей семьёй. А так же тур можно продлить при вашем желании.
Пожелания к путешественнику
С собой желательно иметь удобную обувь для экскурсий, домашние тапочки и средства личной гигиены, купальник.