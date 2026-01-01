1 день

В потоке звука

Вхождение в Поток Тишины

Представьте: вы оставляете суету городов у подножия хребтов и поднимаетесь туда, где небо становится ближе. Ваше путешествие в мир сакрального звука начинается здесь.

12:00 — Прибытие в Обитель Спокойствия

Вас встречает наша вилла — архитектурная жемчужина, вписанная в суровый и прекрасный ландшафт Кавказа. Панорамные террасы, запах натурального дерева и величие гор, застывших в вечности. Заселение, глубокий вдох горного воздуха и первый шаг к новой версии себя.

13:00 — Гастрономическое приветствие

Наш обед — это дань уважения местным традициям и силе природы. Свежие фермерские продукты, горные травы и блюда, приготовленные с любовью, наполнят вас энергией для предстоящего обучения.

15:00 — Семинар В потоке звука: Открытие таинства

Мы начинаем наше обучение. Это не просто лекция, а погружение в живую традицию:

Знакомство в кругу: Мы соединяем наши намерения и энергию группы.

Первое касание: Знакомство с душой тибетских чаш. История, сплавы и секреты их создания.

Методология и техники: Обзор программы курса. Вы узнаете, как звук влияет на физику и тонкое тело человека.

Лекция 1: Основы извлечения чистого звука. Мастерство рождается из первого правильного удара.

18:30 — Время созерцания

Час личной свободы. Вы можете прогуляться по окрестностям виллы, сделать невероятные снимки на фоне заката или просто помолчать, слушая, как горы готовятся ко сну.

19:00 — Ужин при свечах

Теплый вечерний прием, наполненный уютными беседами и вкусами кавказского гостеприимства.

20:00 — Медитация-инициация: Купание в звуке

Завершение дня — глубокая медитация с тибетскими поющими чашами. Пока вибрации металла резонируют с тишиной гор, вы почувствуете, как каждая клетка вашего тела настраивается на частоту гармонии. Это момент, когда теория становится личным опытом, а звук — ключом к внутреннему покою.

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