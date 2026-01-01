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Тур-обучение «Мир поющих тибетских чаш»

Пробудите в себе мастера звука: обучающий тур по тибетским поющим чашам в сердце Кавказских гор
Тур-обучение «Мир поющих тибетских чаш»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур-обучение «Мир поющих тибетских чаш»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур-обучение «Мир поющих тибетских чаш»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Пробудите в себе Мастера Звука: Обучающий тур, по Тибетским Поющим Чашам в Сердце Кавказских Гор.

Превратите вибрации вселенной в инструмент исцеления и обретите новый навык, который останется с вами на всю жизнь.

Устали от поверхностных знаний? Готовы погрузиться в искусство, которое меняет сознание и исцеляет душу? Приглашаем вас в уникальное 6-дневное путешествие-погружение, где вы не просто узнаете, а почувствуете магию тибетских поющих чаш и станете настоящим проводником гармонии.

Это не курс. Это инициация в мир чистого звука, в месте где сама природа становится вашим главным учителем и союзником.

Программа тура по дням

1 день

В потоке звука

Вхождение в Поток Тишины

Представьте: вы оставляете суету городов у подножия хребтов и поднимаетесь туда, где небо становится ближе. Ваше путешествие в мир сакрального звука начинается здесь.

12:00 — Прибытие в Обитель Спокойствия

Вас встречает наша вилла — архитектурная жемчужина, вписанная в суровый и прекрасный ландшафт Кавказа. Панорамные террасы, запах натурального дерева и величие гор, застывших в вечности. Заселение, глубокий вдох горного воздуха и первый шаг к новой версии себя.

13:00 — Гастрономическое приветствие

Наш обед — это дань уважения местным традициям и силе природы. Свежие фермерские продукты, горные травы и блюда, приготовленные с любовью, наполнят вас энергией для предстоящего обучения.

15:00 — Семинар В потоке звука: Открытие таинства

Мы начинаем наше обучение. Это не просто лекция, а погружение в живую традицию:

Знакомство в кругу: Мы соединяем наши намерения и энергию группы.

Первое касание: Знакомство с душой тибетских чаш. История, сплавы и секреты их создания.

Методология и техники: Обзор программы курса. Вы узнаете, как звук влияет на физику и тонкое тело человека.

Лекция 1: Основы извлечения чистого звука. Мастерство рождается из первого правильного удара.

18:30 — Время созерцания

Час личной свободы. Вы можете прогуляться по окрестностям виллы, сделать невероятные снимки на фоне заката или просто помолчать, слушая, как горы готовятся ко сну.

19:00 — Ужин при свечах

Теплый вечерний прием, наполненный уютными беседами и вкусами кавказского гостеприимства.

20:00 — Медитация-инициация: Купание в звуке

Завершение дня — глубокая медитация с тибетскими поющими чашами. Пока вибрации металла резонируют с тишиной гор, вы почувствуете, как каждая клетка вашего тела настраивается на частоту гармонии. Это момент, когда теория становится личным опытом, а звук — ключом к внутреннему покою.

В потоке звукаВ потоке звукаВ потоке звука
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Вода целительская сила

Энергия стихий и Алхимия звука

08:00 — Пробуждение у горной реки: Энергетическая зарядка, дыхание пранаяма.

Ваше утро начнется с шепота воды и чистоты горного воздуха. Мы отправимся к берегу бурной реки, чтобы совершить ритуал пробуждения. Специальные энергопрактики помогут вам активировать внутренние ресурсы, разогнать ток лимфы и подготовить тело к восприятию тонких вибраций поющих чаш. Это момент истинного единения с природой.

09:00 — Завтрак для чемпионов духа

Полезный, сбалансированный завтрак на террасе виллы с видом на просыпающиеся горы.

10:00 — Погружение в мастерство: Обучение + Практика

Мы продолжаем наше путешествие в мир звука. На этой сессии мы переходим к практической отработке навыков: постановка рук, управление обертонами и первые шаги в создании звуковых ландшафтов. Вы начнете чувствовать, как чаша становится продолжением вашей руки.

12:30 — Восхождение к Месту Силы: Гора Шапка

Мы отправимся на экскурсию к одной из самых мистических точек региона — горе Шапка. Это признанное место силы, где открываются захватывающие дух панорамы Кавказских хребтов. Здесь, в тишине вершин, мы проведем сессию созерцания, чтобы наполниться чистотой и мощью этих древних гор.

14:30 — Обед в атмосфере умиротворения

Восстанавливаем силы после прогулки вкусными блюдами из экологически чистых продуктов.

15:00 — Свободное время: Час тишины

Время для личной рефлексии, ведения дневника практик или просто отдыха в гамаке с видом на облака.

16:00 — Углубленная практика: Искусство резонанса

Дневной блок обучения посвящен тонким нюансам взаимодействия с инструментом. (Подробная программа этой части направляется каждому участнику индивидуально, чтобы сохранить интригу и персонализированный подход).

18:00 — Купание в Живой воде: Термальные источники

Вечер мы посвятим глубокому физическому исцелению. Нас ждут термальные бассейны, богатые йодом, бромом, магнием и кальцием.

Для тела: Вода тонизирует сосуды, улучшает состояние кожи и дарит блеск волосам.

Для здоровья: Снятие мышечных зажимов, нормализация обмена веществ и полное расслабление нервной системы.

Вы почувствуете, как усталость растворяется в горячей целебной воде, уступая место чистой радости.

20:30 — Детокс-ужин и Вечерняя вибрация

Мы завершаем день максимально легко: питательный детокс-смузи, который очистит организм изнутри. Сразу после — финальная медитация с тибетскими чашами. В состоянии полного расслабления после источников звук чаш проникнет в самые глубины вашего сознания, даря ни с чем не сравнимое ощущение полета и гармонии.

Вода целительская силаВода целительская силаВода целительская сила
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Вода живительная сила Спа-программа

Рождение Мастера и Глубинное Исцеление

08:00 — Лесная симфония: Пранаяма и Энерго-зарядка

Мы уходим вглубь девственного леса. Здесь, среди вековых сосен, где воздух можно пить, мы проведем сессию дыхательных техник. Вы научитесь управлять своим состоянием через вдох и выдох, наполняя каждую клетку праной. Это фундамент для мастера: прежде чем исцелять звуком других, нужно обрести непоколебимый внутренний стержень.

09:30 — Завтрак в гармонии

Вкусное и полезное начало дня с видом на горные вершины, которые уже стали вам родными.

10:00 — Мастер-класс: Интеграция знаний

Важнейший блок обучения. Мы переходим к сложным техникам и учимся выстраивать полноценные сессии для клиентов. Вы поймете, как превратить вибрацию чаши в мощный инструмент терапии.

12:30 — Путь над бездной: Горная река и подвесной мост

Прогулка к бушующей горной реке станет метафорой вашего перехода. Пересекая легендарный подвесной мост, вы оставите позади старые страхи и сомнения. Это момент триумфа: вы стоите над потоком, чувствуя свою силу и новую опору под ногами.

14:00 — Обед силы

Наполняем тело энергией для финального рывка к знаниям.

15:00 — Практический интенсив: Ваша новая профессия

Решающие часы практики. Вы отрабатываете сценарии индивидуальной работы. Теперь вы не просто слушаете звук — вы им управляете. Вы осваиваете профессию, которая приносит не только доход, но и колоссальное духовное удовлетворение, помогая людям обрести покой в этом неспокойном мире.

18:30 — Spa-ритуал Алхимия Тела: Полное обновление

Вечер — это царство неги и восстановления. Мы подготовили для вас эксклюзивную программу:

Фитобочка с горными травами: Магия пара и ароматов дикой природы для глубокого детокса.

Массаж тибетскими чашами: Вы ощутите на себе то, чему учились, — как вибрация проникает сквозь ткани, снимая блоки, о которых вы даже не подозревали.

Массажное кресло: Современные технологии на службе вашего расслабления.

Это полное обнуление, после которого вы почувствуете себя рожденным заново.

20:30 — Легкий детокс-ужин

Завершаем очищение организма нежными и полезными вкусами.

21:00 — Финальная медитация: Звуковая инициация

Венец дня — мощнейшая медитация. В глубокой тишине виллы звуки чаш сольются в единый поток, закрепляя полученные знания на уровне подсознания. Вы засыпаете уже не просто туристом, а сертифицированным проводником в мир звука.

Вода живительная сила Спа-программаВода живительная сила Спа-программаВода живительная сила Спа-программа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Камни их чудодейственная сила

Голос Древних Камней и Магия Гор

08:00 — Рассвет в Точках Силы: Пробуждение Духа

Мы встречаем утро в особых энергетических узлах планеты. Это не просто медитация — это настройка вашего внутреннего приемника на частоты Земли. Специальные энергопрактики помогут вам почувствовать связь с ядром планеты, даря непоколебимую уверенность и спокойствие, необходимые истинному мастеру.

09:00 — Завтрак Настоящих Исследователей

Наполняем тело легкостью и чистотой перед большим восхождением.

10:00 — Экспедиция к Мечте: Гора Герпигем и Водопад Желаний

Мы отправляемся в поход на величественную гору Герпигем. Это путь самопознания.

Водопад Желаний: Мы проведем ритуал очищения под хрустальными струями воды. Считается, что здесь природа слышит ваши самые сокровенные намерения.

Музей Камня: Вы увидите уникальные творения природы, которые веками копили энергию. Это живая библиотека планеты, к которой вы сегодня получите доступ.

14:00 — Обед на высоте

Восполняем силы аутентичными блюдами в окружении вдохновляющих пейзажей.

15:30 — Мастер-класс: Литотерапия и Звук. Тайный язык кристаллов

Вторая ключевая часть вашей новой профессии. Вы узнаете:

Как камни влияют на биополе человека.

Звуки и вибрации камня: Вы научитесь чувствовать резонанс между минералом и тибетской чашей.

Интеграция камней в звуковые сессии: как усилить эффект исцеления, используя кристаллы.

Эти знания сделают ваши будущие сеансы эксклюзивными и невероятно эффективными. Вы станете мастером, работающим на стыке двух мощнейших стихий.

19:30 — Ужин в кругу единомышленников

Время для теплого общения, обмена впечатлениями и осознаниями прожитого дня.

20:00 — Мистическая Медитация: Союз Камня и Звука

Вечернее погружение. В этой медитации мы объединим силу камней, найденных или увиденных за день, с магическим пением чаш. Это опыт тотального заземления и одновременно расширения сознания. Вы почувствуете, как вибрации становятся плотными, почти осязаемыми, выстраивая внутри вас новую структуру.

Камни их чудодейственная силаКамни их чудодейственная силаКамни их чудодейственная сила
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Места силы

Структура Жизни — Симфония Воды и Звука

08:00 — Энерго-зарядка Вибрация и Наполнение

Утро начинается с пробуждения каждой клетки. Мы будем использовать специальные голосовые и телесные практики, чтобы создать внутри резонанс. Это упражнение настраивает ваше тело как идеальный инструмент, готовый проводить и принимать чистую энергию звука.

09:00 — Живительный Завтрак

Заряжаем организм витаминами и свежестью гор.

10:00 — Семинар + Мастер-класс: Тайна Звука и Воды

Человек на 70-80% состоит из воды, и сегодня вы поймете, почему звукотерапия работает так глубоко.

Киматика: Вы увидите, как звук создает физические узоры в воде.

Структурирование: Узнаете, как с помощью тибетских чаш менять состояние жидкостей в организме клиента для исцеления и омоложения.

Это фундаментальные знания, которые превращают интуитивную практику в точную науку.

12:00 — Погружение в Природу: Конная прогулка к озерам

Мы отправляемся в путь верхом на грациозных лошадях. Конный поход к зеркальным горным озерам — это практика доверия и единства. Ритмичный шаг лошади и спокойствие водной глади помогут интегрировать утренние знания, ощущая ритмы природы всем телом.

Можно заменить прогулку на гончарную мастерскую, где вы своими руками изготовите изделие, которое на память заберете с собой. Магия глины это особый акт творения.

14:00 — Обед в гармонии с собой

Время для отдыха и наслаждения вкусом в уютной атмосфере.

15:00 — Обучение + Практика: Глубинное мастерство

Интенсивная отработка техник. Теперь вы соединяете всё: звук, намерение и понимание работы с водной средой организма. Мы шлифуем ваше мастерство, доводя движения до автоматизма, а слух — до абсолютной чуткости.

19:30 — Ужин Пять чувств

Наслаждаемся вечером, делимся открытиями и чувствуем, как группа становится единым целым.

20:30 — Вечерний Кинозал: Наука Звука

Мы завершаем день просмотром захватывающего научного фильма о влиянии звуковых частот на материю и сознание.

Разбор фильма: После просмотра мы проведем профессиональное обсуждение. Вы получите научное обоснование каждого феномена, с которым столкнулись за эти дни, что позволит вам уверенно отвечать на любые вопросы ваших будущих учеников и клиентов.

Места силыМеста силыМеста силы
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6 день

Трансформации через вибрации и звук

Интеграция и Цветок Жизни — Рождение Мастера

08:00 — Энерго-зарядка в Местах Силы: Финальный Аккорд

Мы возвращаемся к истокам. В последний раз в рамках этого тура мы выходим в точки наивысшей концентрации природной энергии. Сегодняшняя практика направлена на благодарность — стихиям, учителям, группе и самому себе. Мы закрепляем состояние потока, чтобы вы могли забрать его с собой в шумный город и возвращаться в него в любой момент вашей практики.

09:00 — Праздничный Завтрак Благодарности

Последнее совместное утро за общим столом. Мы делимся планами на будущее, обмениваемся контактами и наслаждаемся моментом здесь и сейчас.

10:00 — Арт-терапия: Цветок Жизни

Это самый важный сакральный ритуал нашего тура.

Цветок Жизни — это древнейший символ сакральной геометрии, матрица творения.

В процессе арт-терапии вы создадите свою собственную мандалу Цветка Жизни. Это не просто рисование — это медитация в действии. Вы прорисуете свою новую реальность, вплетая в неё звуки тибетских чаш, энергию гор и шепот воды.

Ваша работа станет вашим личным талисманом и визуальным воплощением того пути, который вы прошли за эти 6 дней.

12:30 — Торжественное завершение и Выезд

Прощальные объятия и отправление домой. Вы уезжаете другими людьми — более глубокими, сильными и гармоничными. Ваш путь как Мастера Звука официально начат!

Трансформации через вибрации и звукТрансформации через вибрации и звукТрансформации через вибрации и звук
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обучение, практика, питание, проживание, спа программы, экскурсии, мастер классы
Что не входит в цену
  • Перелет, трансфер
О чём нужно знать до поездки

В Тур можно приехать со всей семьёй. А так же тур можно продлить при вашем желании.

Пожелания к путешественнику

С собой желательно иметь удобную обувь для экскурсий, домашние тапочки и средства личной гигиены, купальник.

Визы
Нет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марина
Марина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Переехав несколько лет назад на Кавказ, я влюбилась в эти места. И мне захотелось, что бы как можно больше людей увидели эти красоты, горы и горные реки, красивейшие водопады и
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"альпийские" луга. Ведь в наших краях столько всего красивого и необычного, конечно фото не передают и половины той дивной природной красоты которая окружает со всех сторон. МАРИНА Мастер массажа тибетскими поющими чашами, мастер Рейки Обучение: Академия Акмэ СПб. Специализация «Психология личности». «Практика Тибетскими чашами» обучение проходила 4 года. Обучалась в Индии у мастера из Непала Sarver Mohd Qazi. Практикующий мастер более 12 лет. Есть свои отработанные методики, по восстановлению, работа на результат. Чаши направлены на восстановление структуры нашего организма, оздоравливают тело, пробуждают наше сознание, благодаря вибрации и звуку.

Тур входит в следующие категории Красной поляны

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