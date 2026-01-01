Мои заказы

Выездные туры из Красной поляны

Найдено 3 тура в категории «Выездные» на Красной поляне, цены от 36 200 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Красная Поляна: экскурсии, треккинг и джипинг
Пешая
Джиппинг
7 дней
Красная Поляна: экскурсии, треккинг и джипинг
Встретить закат на вершине, умыться ледниковой водой и промчаться на джипе по бездорожью
Начало: Красная Поляна, 12:00
21 июн в 16:00
28 июн в 16:00
78 000 ₽ за человека
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Пешая
7 дней
-
16%
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Начало: Г. Краснодар
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
36 200 ₽43 000 ₽ за человека
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Пешая
5 дней
Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, посёлок ...
77 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики на Красной поляне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Красная Поляна: экскурсии, треккинг и джипинг;
  2. Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход;
  3. Путешествие к своей силе. Ретрит в Красной Поляне.
Сколько стоит тур на Красной поляне в январе 2026
Сейчас на Красной поляне в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 36 200 до 78 000 со скидкой до 16%.
Туры по окрестностям Красной поляны и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март