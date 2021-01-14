Совершая легкие прогулки, вдыхая невероятно чистый и прозрачный горный воздух, вы увидите знаменитое плато Лаго-Наки, Гуамское ущелье, водопады и каньоны, посетите оборудованную карстовую пещеру «Большая Азишская».А еще вы услышите неординарные исторические рассказы и версии ученых о здешних местах, о древнем океане Тетис и происхождении дольменов.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Кавминводы. Забираем из аэропорта и с ж/д вокзала г. Краснодара (необходимо прибыть заранее).
16:30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.
Заселяемся в соответствии с договором в выбранные коттеджи или номера в гостиницах.
Отдыхаем.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с температурой от +34 до +39 градусов, еще один детский и один с холодной водой.
С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Хаджохская теснина или сплав на рафте
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван “Хаджохская теснина”. Это грандиозное четырехсот метровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохскую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
При желании, в качестве альтернативного маршрута, вы сможете совершить сплав на рафте.
Очень несложный захватывающий зимний сплав по реке Белой (время сплава 1,5 час).
Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой — по территории, граничащей с Государственным биосферным заповедником.
Маршрут доступен для туристов любого возраста и уровня подготовки. Выдаются гидрокостюмы и другое необходимое зимнее снаряжение.
13:30-15:00 Обед.
Во второй половине дня — поездка на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Горное ущелье Руфабго
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут, где вы познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья Руфабго с его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
По желании, в качестве альтернативного маршрута — треккинг по ущелью водопадов Руфабго и спуск в пещеру Сквозная.
На данном маршруте, на природном скалодроме, с помощью опытного наставника вы сможете освоить технику спуска по веревке и осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 метров) с альпинистским снаряжением.
Спуск в пещеру возможен для детей с 12 лет.
Маршрут на целый день с ланч-боксом на обед.
13:30-15:00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купаемся в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Поездка на плато Лаго-Наки. Посещение пещеры «Большая Азишская»
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы-трехтысячники.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух Альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован волнами бескрайнего океана «Тетис» 300 млн. лет назад!
Катание на лыжах, санках и тюбингах (оплачивается на месте).
Обед — ланч-бокс.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: “Азишская” (входные билеты оплачиваются отдельно).
Возвращаемся на базу на транспорте, полные впечатлений, с заполненной памятью фотоаппарата.
19:00 Ужин.
Посещение Свято-Михайловского монастыря. Рождественский ужин
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части Свято-Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий (входные билеты оплачиваются отдельно).
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.
13:30-15:00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
19:00 Встречаемся за рождественским ужином с индейкой.
Общаемся, делимся впечатлениями.
Пешеходная экскурсия в Гуамское ущелье
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Это естественный каньон с высотой стен до 800 метров, который образовала река Курджипс.
Вдоль ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов и грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, и оставляет неизгладимое впечатление.
Обед–пикник.
Возвращение на базу.
19:00 Ужин с шашлыком. Адыгейский сыр в подарок.
После ужина - поездка на геотермальный источник.
Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка
8:30-10:00 Завтрак.
11:00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открываются прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.
По желанию, в качестве альтернативного маршрута — конная прогулка.
11:00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле). Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасными животными!
13:30-15:00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Отъезд
07:00 Отъезд.
Завтрак — ланч-бокс.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- Гостевой дом "База Земля":
- Коттедж “Замок Грез” (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином) — 51 000 руб.;
- Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки. Номер на 2-ом этаже – двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, пл. 44 кв. м.) — 51 000 руб.;
- Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки. Всего 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) — 48 000 руб.;
- Гостевой дом "У горы" (деревянный коттедж в старинном русском стиле. Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 55 000 руб.;
- Гостиница “Графство Хаджох”:
- Стандарт (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 45 000 руб.;
- Улучшенный (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 47 000 руб.;
- Гостевой дом “На Аминовской” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 42 000 руб.
Размещение со скидкой 4 чел. в номере:
- Гостевой дом "База Земля":
- Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже — 45 000 руб.;
- Коттедж «Замок грез» — 45 000 руб.;
- Гостевой дом “Деревянные коттеджи” — 45 000 руб.
Варианты проживания
Коттедж «Замок грез»
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- настоящий камин на дровах;
- фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
- круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
- центральное окно высотой 4 метра;
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Коттедж «Аквариум»
Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
Гостевой дом «На Аминовской»
Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- электрический чайник.
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
- Номера категории "Люкс". Просторные номера со всеми удобствами, оригинальный дизайн;
- Номера категории "Полулюкс". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник;
- Номера категории "Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в комфортабельных коттеджах или гостинице
- Питание 3-х разовое, полноценное. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает первое блюдо
- Праздничный ужин с индейкой и ужин с шашлыком
- Купание в геотермальных бассейнах в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов в соответствии с программой тура
- Все трансферы в соответствии с программой тура
- Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Минеральные Воды до места проведения тура (пос. Каменномостский)
Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Краснодара, г. Армавира и г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер до п. Каменномостский раньше или позже назначенного по программе времени
- Обратный трансфер в заключительный день: в г. Краснодар (500 руб. /чел.) в г. Минеральные Воды (800 руб. /чел.) в г. Армавир (500 руб. /чел)
- В г. Краснодар (500 руб. /чел.)
- В г. Минеральные Воды (800 руб. /чел.)
- В г. Армавир (500 руб. /чел)
- Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
- Конная прогулка - 1500 руб (оплачивается на месте, доставка к месту прогулки и обратно входит в стоимость)
- Сплав - 1500 руб. (1,5 часа) (оплачивается на месте, доставка к месту сплава и обратно входит в стоимость)
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 500 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 200 руб.) пещеры "Большая Азишская" - 700 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 350 руб.) посещение древних пещер - келий монахов - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. (дет. с 5 до 13 лет - 200 руб.) поездка по узкоколейной железной дороге - 600 руб. (дет. с 7 до 13 лет - 400 руб.) частная коллекция "Сад камней - 200 руб. (дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб.) частная коллекция "Беловодье" - 200 руб
- «Хаджохская Теснина» - 500 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 200 руб.)
- Пещеры «Большая Азишская» - 700 руб. (дет. с 7 до 14 лет - 350 руб.)
- Посещение древних пещер - келий монахов - 200 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб. (дет. с 5 до 13 лет - 200 руб.)
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 600 руб. (дет. с 7 до 13 лет - 400 руб.)
- Частная коллекция Сад камней - 200 руб. (дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб.)
- Частная коллекция «Беловодье» - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер до места начала тура и обратно?
Трансфер осуществляется в день заезда (2 января).
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 12:40.
Время отправления автобуса из г. Краснодара - 14:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30, а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.
Трансфер в день заезда, раньше или позже 14:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Армавир в 15:00 - 15:20.
Трансферы позже или раньше назначенного времени оплачиваются отдыхающими самостоятельно.
Обратный трансфер от пос. Каменномостский до г. Краснодара в 10:30-11:00, г. Армавира и г. Кавминводы осуществляется 09 января в 07:00 утра.
Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные Воды - 800 руб.
Стоимость обратного трансфера в г. Краснодар - 500 руб.
Стоимость обратного трансфера в г. Армавир - 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке “Ласточка”: трансфер до г. Майкопа в 5.45 (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07.00.
Дополнительная информация:
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
Стоимость билета от 1600 до 2500 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97.
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.
Доехать можно на личном автотранспорте.
В настоящее время автомобильная трасса М4 «Дон» - это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении.
Чистого времени в пути, не нарушая правил при нормальном движении - 17:00.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара до п. Каменномостский - 3000 руб. за легковую машину; из Белореченска - 1200 руб.; из Майкопа – 1000 руб. за машину.
На новогодние праздники цены на трансфер могут отличаться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа маршрута?
Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.
Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Есть ли в туре ограничения по здоровью?
В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Но самое главное - это, конечно, люди. Все, кто работали с нами - большие молодцы. Детальнее - в отзыве об организаторе.
Мы жили в коттеджах - и это был отличный выбор - тепло, хорошие кровати, есть холодильник, микроволновка и чайник. К воде нужно привыкнуть, но это особенность местности. В целом, тур рассчитан грамотно, есть дни расслабления, есть интенсивные, термальные источники, опять же, почти каждый день, хотя в праздники там многовато народа.
Все 4 человека нашей "команды" полностью довольны путешествием и, безусловно, рекомендуем этот конкретный тур. Спасибо.