Индивидуальная экскурсия по Всесвятскому кладбищу — это возможность увидеть историю Екатеринодара через надгробия, символы и судьбы людей, формировавших город.
Описание экскурсииПриглашаю вас на неспешную прогулку по одному из самых выразительных исторических пространств города — Всесвятскому кладбищу. Это не просто некрополь в центре Краснодара, а своеобразная летопись Екатеринодара, прочитать которую можно через надгробия, символы и эпитафии. Во время экскурсии мы поговорим о генералах, предпринимателях, купцах и мещанах, чьи судьбы были связаны с развитием города. Разберёмся, как менялась погребальная культура от имперской эпохи до советского времени, какие смыслы заложены в голгофах, эффигиях, фамильных склепах и декоративной символике памятников. Вы увидите Кубанскую пьету — редкое изображение скорбящей Мадонны, ставшее одним из самых известных надгробий кладбища. Мы пройдём по армянскому, лютеранско-католическому, греческому, караимскому и советскому мемориальному участкам и обсудим различия традиций и эпох. Отдельное внимание уделим городским историям и легендам:
- памяти о генерале Рашпиле;
- мистической легенде о «могиле ведьмы»;
- про спятившего сторожа и поддельные надгробия — историю достойную песни группы Король и Шут. Документальная история здесь переплетается с городским фольклором, создавая многослойное и глубокое представление о прошлом Краснодара. Экскурсия проходит в индивидуальном формате. Она подойдёт тем, кто ценит спокойный темп, вдумчивый разговор и интерес к деталям, через которые раскрывается подлинная история города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар, улица Володи Головатого, 311
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
6000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.