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Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»

5
2 отзыва
Анна Б.
Анна Б. – Гид из Краснодара
Вы познакомитесь с самыми-самыми парками Краснодара (самым большим, самым старым и самым ультра-современным) и разгадаете их любопытные загадки.

Мы с Вами прогуляемся по одному из самых романтичных мест города, и я расскажу Вам о...

подводном мире Краснодара и о наших самых настоящих полуострове и острове 🏝️.

И будете удивлены, побывав на самой окраине Краснодарского края.

Ещё Вы узнаете, чем славится главная площадь города, а чем – его старые дома и улочки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Краснодару с ветерком! Вас ждет масса интересных, удивительных фактов и целый калейдоскоп эмоций. Что вас ожидает: - Вы узнаете, чем славится главная площадь города, а чем – его старые дома и улочки.
  • Великолепный особняк одного из самых богатых жителей купеческого Краснодара очарует Вас своей роскошью.
  • Вы увидите единственный дом Краснодара позапрошлого века, в котором можно побывать, узнав впечатляющие факты о его хозяине — благодаря которому дом стал необычным музеем (хотя был коммуникалкой).
  • И будете поражены историей 📖 еще одного выдающегося горожанина, благодаря которому была создана городская роща, позже переименованная в честь праздника.
  • Я расскажу Вам необычайные истории о лучших визитных карточках города.
  • Наше путешествие по Интересному Краснодару с ветерком будет ярким, наполненным небанальными историями, интересными фактами и, благодаря профессиональному водителю, безопасным и комфортным. Важно знать:- Для 2 - 3 человек, для деток, а также при добавлении пешеходной экскурсии 🧭 "Интересный Краснодар" — сделаю очень приятные скидки.
  • Если Вы не на своём автомобиле 🚘 — то дополнительно оплачиваются услуги наших профессиональных водителей (от 800 рублей за экскурсию ⛳, в зависимости от количества человек и класса автомобиля).
  • Автобусная экскурсия проводится для групп до 55 человек (стоимость: от 500 рублей с человека).
  • Возможна ли экскурсия дольше, чем 2 часа (а вместе с пешеходной 3, 5 часа), хотим длительнее? да, по Вашему желанию
  • Экскурсия проводится на русском, английском и турецком языках.
  • Мы можем начать знакомство с городом с Пешеходной 1, 5 — часовой экскурсии «Интересный Краснодар» https://www. sputnik8. com/ru/krasnodar/activities/18065-interesnyy-krasnodar и дополнить её автомобильной/автобусной экскурсией «По Интересному Краснодару с ветерком».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если Вы не на своём автомобиле — то дополнительно оплачиваются услуги наших профессиональных водителей (800 - 1 500 рублей за экскурсию).
Начало
🚩 ул. Красная, 55
Место завершения
🏁 парк Краснодар
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Б.
Анна Б.
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Анна Б. проводит ещё 1 экскурсию

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