Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Краснодару с ветерком! Вас ждет масса интересных, удивительных фактов и целый калейдоскоп эмоций. Что вас ожидает: - Вы узнаете, чем славится главная площадь города, а чем – его старые дома и улочки.
Великолепный особняк одного из самых богатых жителей купеческого Краснодара очарует Вас своей роскошью.
Вы увидите единственный дом Краснодара позапрошлого века, в котором можно побывать, узнав впечатляющие факты о его хозяине — благодаря которому дом стал необычным музеем (хотя был коммуникалкой).
И будете поражены историей 📖 еще одного выдающегося горожанина, благодаря которому была создана городская роща, позже переименованная в честь праздника.
Я расскажу Вам необычайные истории о лучших визитных карточках города.
Наше путешествие по Интересному Краснодару с ветерком будет ярким, наполненным небанальными историями, интересными фактами и, благодаря профессиональному водителю, безопасным и комфортным. Важно знать:- Для 2 - 3 человек, для деток, а также при добавлении пешеходной экскурсии 🧭 "Интересный Краснодар" — сделаю очень приятные скидки.
Если Вы не на своём автомобиле 🚘 — то дополнительно оплачиваются услуги наших профессиональных водителей (от 800 рублей за экскурсию ⛳, в зависимости от количества человек и класса автомобиля).
Автобусная экскурсия проводится для групп до 55 человек (стоимость: от 500 рублей с человека).
Возможна ли экскурсия дольше, чем 2 часа (а вместе с пешеходной 3, 5 часа), хотим длительнее? да, по Вашему желанию
Экскурсия проводится на русском, английском и турецком языках.
Мы можем начать знакомство с городом с Пешеходной 1, 5 — часовой экскурсии «Интересный Краснодар» https://www. sputnik8. com/ru/krasnodar/activities/18065-interesnyy-krasnodar и дополнить её автомобильной/автобусной экскурсией «По Интересному Краснодару с ветерком».
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Если Вы не на своём автомобиле — то дополнительно оплачиваются услуги наших профессиональных водителей (800 - 1 500 рублей за экскурсию).
Начало
🚩 ул. Красная, 55
Место завершения
🏁 парк Краснодар
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.