Краснодар — город, где казачье прошлое, купеческие особняки и советская архитектура соседствуют с амбициями современного мегаполиса.
За два часа мы проедем по его главным улицам и паркам, увидим памятники, особняки и неожиданные уголки, которые не попадают в путеводители.
Это экскурсия для тех, кто хочет понять город — без скучных дат, с живыми историями и любопытными фактами.
За два часа мы проедем по его главным улицам и паркам, увидим памятники, особняки и неожиданные уголки, которые не попадают в путеводители.
Это экскурсия для тех, кто хочет понять город — без скучных дат, с живыми историями и любопытными фактами.
Описание экскурсии
Особняки, парки и дома с историей Мы увидим великолепный особняк одного из самых богатых купцов Краснодара. Найдём памятники двум Екатеринам и разберёмся, чем славится главная площадь города и его старые улочки. Познакомимся с единственным домом позапрошлого века, который из коммуналки превратился в необычный музей, и услышим историю его хозяина. Небанальные факты и живые истории По пути я расскажу, откуда в Краснодаре настоящий остров и полуостров, что скрывает подводный мир города и почему его окраина так называется. Наше путешествие будет ярким, наполненным небанальными историями и интересными фактами. Важная информация:
Экскурсия проводится на вашем авто, либо на нашей машине с оплатой услуг водителя • Пожалуйста, напишите мне, чтобы обсудить ваши пожелания по автомобилю.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Услуги водителя (при необходимости)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия проводится на вашем авто, либо на нашей машине с оплатой услуг водителя
- Пожалуйста, напишите мне, чтобы обсудить ваши пожелания по автомобилю
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на прохладную погоду, чудесно прогулялись по центру города с безумно интересными рассказами. Было здорово, спасибо!
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Т
Мы приехали в город Краснодар на пару дней. Вначале прогулялись сами по центральной части города, но, конечно, нам не хватало не просто визуального осмотра, а именно истории и краеведческих знаний!
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С
03.01.2025 запомнится надолго!"Автомобильная экскурсия по Краснодару с ветерком" с влюблённой в свой город экскурсоводом Анной подарила мне знакомство с чудесным городом, жители которого бережно относятся к его истории. Краснодар меня
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Н
На удивление оказалось, что в Краснодаре есть на что посмотреть! Есть очень трогательные атмосферные места, такие как памятник влюблённым собачкам. Собачкина столица!
(В. Маяковский). Есть пафосно- грандиозные, как памятник Екатерине II.
(В. Маяковский). Есть пафосно- грандиозные, как памятник Екатерине II.
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С
Супер замечательная экскурсия с лучшим гидом,которого мне довелось встретить. Прекрасный город с прекрасными жителями. Особенно приятно и удивительно было познакомиться лично с человеком из книги рекордов Гинесса. Анна впечатлила до
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Н
На удивление оказалось, что в Краснодаре есть на что посмотреть! Есть очень трогательные атмосферные места, такие как памятник влюблённым собачкам. Собачкина столица!
(В. Маяковский). Есть пафосно- грандиозные, как памятник Екатерине II.
(В. Маяковский). Есть пафосно- грандиозные, как памятник Екатерине II.
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