Анна Б. – Гид из Краснодара

Вы познакомитесь с самыми-самыми парками Краснодара (самым большим, самым старым и самым ультра-современным) и разгадаете их любопытные загадки.



Мы с Вами прогуляемся по одному из самых романтичных мест города, и я расскажу Вам о...



подводном мире Краснодара и о наших самых настоящих полуострове и острове 🏝️.



И будете удивлены, побывав на самой окраине Краснодарского края.



Ещё Вы узнаете, чем славится главная площадь города, а чем – его старые дома и улочки.