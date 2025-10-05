Особняки, парки и дома с историей Мы увидим великолепный особняк одного из самых богатых купцов Краснодара. Найдём памятники двум Екатеринам и разберёмся, чем славится главная площадь города и его старые улочки. Познакомимся с единственным домом позапрошлого века, который из коммуналки превратился в необычный музей, и услышим историю его хозяина. Небанальные факты и живые истории По пути я расскажу, откуда в Краснодаре настоящий остров и полуостров, что скрывает подводный мир города и почему его окраина так называется. Наше путешествие будет ярким, наполненным небанальными историями и интересными фактами. Важная информация:

Экскурсия проводится на вашем авто, либо на нашей машине с оплатой услуг водителя • Пожалуйста, напишите мне, чтобы обсудить ваши пожелания по автомобилю.