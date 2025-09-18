Основная часть нашей прогулки пройдет на центральной улице Красная. Памятник Екатерине II, старинные здания особняков и гостиниц, Войсковой собор — всё это мы увидим по дороге. Я расскажу, чем интересны эти места и какие удивительные события с ними связаны. Раскрою дореволюционную, советскую, современную историю Краснодара и то, как они отразились на облике города.
Вы потрете носы собачкам на скульптуре «Собачкина столица», вспомните Маршака и услышите, как он связан с нашим южным городом. Кроме того, мы поговорим о городском транспорте и о местных развлечениях: сегодня и 100 лет назад. А еще вы развеете или подтвердите легенду о наличии под Краснодаром подземных лабиринтов.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.