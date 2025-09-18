Знакомство с Краснодаром

История и главные достопримечательности города на групповой обзорной экскурсии

Краснодар покорит вас уютными южными улицами, доброжелательным характером, купеческими особняками и необычными памятниками.

В легком формате, с долей юмора, я расскажу о рождении и жизни города, о связи времен и казаках, о владельцах старинных особняков и местных легендах.
Знакомство с Краснодаром
Знакомство с Краснодаром
Знакомство с Краснодаром
Знакомство с Краснодаром
Знакомство с Краснодаром
Знакомство с Краснодаром
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сердце Краснодара

Основная часть нашей прогулки пройдет на центральной улице Красная. Памятник Екатерине II, старинные здания особняков и гостиниц, Войсковой собор — всё это мы увидим по дороге. Я расскажу, чем интересны эти места и какие удивительные события с ними связаны. Раскрою дореволюционную, советскую, современную историю Краснодара и то, как они отразились на облике города.

Краснодар вчера и сегодня

Вы потрете носы собачкам на скульптуре «Собачкина столица», вспомните Маршака и услышите, как он связан с нашим южным городом. Кроме того, мы поговорим о городском транспорте и о местных развлечениях: сегодня и 100 лет назад. А еще вы развеете или подтвердите легенду о наличии под Краснодаром подземных лабиринтов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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