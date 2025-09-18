Краснодар покорит вас уютными южными улицами, доброжелательным характером, купеческими особняками и необычными памятниками. В легком формате, с долей юмора, я расскажу о рождении и жизни города, о связи времен и казаках, о владельцах старинных особняков и местных легендах.

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Описание

Что вас ожидает

Сердце Краснодара

Основная часть нашей прогулки пройдет на центральной улице Красная. Памятник Екатерине II, старинные здания особняков и гостиниц, Войсковой собор — всё это мы увидим по дороге. Я расскажу, чем интересны эти места и какие удивительные события с ними связаны. Раскрою дореволюционную, советскую, современную историю Краснодара и то, как они отразились на облике города.

Краснодар вчера и сегодня

Вы потрете носы собачкам на скульптуре «Собачкина столица», вспомните Маршака и услышите, как он связан с нашим южным городом. Кроме того, мы поговорим о городском транспорте и о местных развлечениях: сегодня и 100 лет назад. А еще вы развеете или подтвердите легенду о наличии под Краснодаром подземных лабиринтов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.