Парк Краснодар – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Краснодар» в Краснодаре, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Прогулка по самому лучшему парку «Краснодар»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по самому лучшему парку «Краснодар»
Начало: Краснодар, ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
4 000 за всё до 5 чел.
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
    Экскурсия была замечательная! Хорошо организована) Марина провела ее интересно, рассказывая не только о Японском саде, но и о прекрасном мире восточной культуры!!! Рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
    Спасибо зо отличную экскурсию профессионального экскурсовода Марины
  • О
    Оксана
    3 января 2024
    Прогулка по самому лучшему парку «Краснодар»
    Удивительной красоты парк🔥Место силы и удивления👍Замечательный экскурсовод Людмила - поведала самые красивые уголки парка, дополнив самыми интересными фактами о нем🙌Однозначно рекомендую к посещению👌👌👌
  • Е
    Евгений
    24 июля 2023
    Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
    Основное впечатление от исторического рассказа экскурсовода Татьяны и от парка Краснодар.
  • K
    Kanische
    20 апреля 2023
    Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
    Добрый день! Благодарю тактичного и мудрого гида Татьяну Сергеевну за очень интересную и красивую экскурсию.
  • Г
    Галина
    23 ноября 2022
    Парк Краснодар (Галицкого). Самое интересное
    В восторге от увиденного и замечательного рассказа экскурсовода!
  • А
    Анна
    8 января 2022
    Краснодар City Tour
    Хороший экскурсовод, оставил приятное впечатление.
  • Т
    Туманова
    13 декабря 2021
    Краснодар City Tour
    Замечательный экскурсовод Максим! Увлекательно рассказывал об истории города и провёл по всем достопримечательностям!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Парк Краснодар»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
  2. Прогулка по самому лучшему парку «Краснодар»
  3. VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Парк Краснодар" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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