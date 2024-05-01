Л Людмила VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого Экскурсия была замечательная! Хорошо организована) Марина провела ее интересно, рассказывая не только о Японском саде, но и о прекрасном мире восточной культуры!!! Рекомендую!!!

Е Елена VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого Спасибо зо отличную экскурсию профессионального экскурсовода Марины

О Оксана Прогулка по самому лучшему парку «Краснодар» Удивительной красоты парк🔥Место силы и удивления👍Замечательный экскурсовод Людмила - поведала самые красивые уголки парка, дополнив самыми интересными фактами о нем🙌Однозначно рекомендую к посещению👌👌👌

Е Евгений Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов Основное впечатление от исторического рассказа экскурсовода Татьяны и от парка Краснодар.

K Kanische Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов Добрый день! Благодарю тактичного и мудрого гида Татьяну Сергеевну за очень интересную и красивую экскурсию.

Г Галина Парк Краснодар (Галицкого). Самое интересное В восторге от увиденного и замечательного рассказа экскурсовода!

А Анна Краснодар City Tour Хороший экскурсовод, оставил приятное впечатление.