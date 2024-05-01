1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по самому лучшему парку «Краснодар»
Начало: Краснодар, ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила1 мая 2024Экскурсия была замечательная! Хорошо организована) Марина провела ее интересно, рассказывая не только о Японском саде, но и о прекрасном мире восточной культуры!!! Рекомендую!!!
- ЕЕлена30 апреля 2024Спасибо зо отличную экскурсию профессионального экскурсовода Марины
- ООксана3 января 2024Удивительной красоты парк🔥Место силы и удивления👍Замечательный экскурсовод Людмила - поведала самые красивые уголки парка, дополнив самыми интересными фактами о нем🙌Однозначно рекомендую к посещению👌👌👌
- ЕЕвгений24 июля 2023Основное впечатление от исторического рассказа экскурсовода Татьяны и от парка Краснодар.
- KKanische20 апреля 2023Добрый день! Благодарю тактичного и мудрого гида Татьяну Сергеевну за очень интересную и красивую экскурсию.
- ГГалина23 ноября 2022Парк Краснодар (Галицкого). Самое интересноеВ восторге от увиденного и замечательного рассказа экскурсовода!
- ААнна8 января 2022Краснодар City TourХороший экскурсовод, оставил приятное впечатление.
- ТТуманова13 декабря 2021Краснодар City TourЗамечательный экскурсовод Максим! Увлекательно рассказывал об истории города и провёл по всем достопримечательностям!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Парк Краснодар»
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