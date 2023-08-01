2 день

Гранитный каньон. Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.

Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!

С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.

Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.

Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.

Прогулка здесь – особое удовольствие!

Затем познавательная экскурсия к мегалитическому дольменному комплексу.

Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.

После маршрута возвращаемся на базу.

Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!