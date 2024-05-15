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Авторский тур
4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
«Сегодня совершим подъём к подножию горы Большой Тхач, посетив по пути скалу Колокольню, названную так из-за схожести с башней»
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
«Любуясь по дороге густыми лесами, просторными лугами, холмами, покрытыми растительностью, и горами с белыми пятнами снега, преодолеем перевалы Гузерипль (около 2000 м) и Армянский (1860 м)»
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
«Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
«На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Активный отдых в горах и живительная энергия местных термальных источников»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
«Глэмпинг "Горный" - это комфорт и единение с природой в самом живописном месте с видом на Кавказские горы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
«Кольцевой маршрут вокруг горы Оштен комфортен для прохождения группами с детьми»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
«По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
«Фантазируя на тему отдыха в горах многие подвержены сомнениям: «Смогу ли»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
«Неспешная прогулка по волшебным местам позволит почувствовать и услышать утихающую мелодию гор осенней поры»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
«Если вы решили провести выходные в горах Адыгеи, и вам хотелось бы отдохнуть активно — приезжайте к нам в субботу, вас ждут увлекательные события»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар
«Отдыхая в горах, Вы увидите залитые солнцем и ослепительно красивые вершины, водопады глубоких ущелий, неспешно погуляете по плато»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
«Это путешествие — знакомство с горными красотами юга России: живописные горы и плато, богатые пещеры и водопады, роскошные каньон и альпийские луга — и все это за одну неделю»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор»
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Выезд на ВЕСЬ ДЕНЬ в горы (район плато Лаго-Наки)»
28 дек в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
«С одной стороны будет видна гора Оштен, с другой — панорама Главного Кавказского хребта»
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
«Слева — предгорья Кавказских гор, вдалеке — зелёные поля»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
«По пути остановимся у святого источника, одного из старейших на Кавказе, наберём воды и по ступеням поднимемся на высшую точку горы»
21 июля в 09:00
18 авг в 09:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар
«После мы отправимся в пешую экскурсию на гору Физиабго, а на пути к вершине подойдем к святому источнику, из которого можно испить воды и окунуться в купель целителя Пантелеймона»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 38 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ЛЛюдмила17 апреля 2024Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Майские выходные в горах АдыгеиЛучше не бывает
- ВВалерия4 апреля 2024Майские выходные в горах АдыгеиВсе четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.
- ИИнга31 марта 2024Майские выходные в горах АдыгеиСпасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали.
- ВВалерия15 марта 2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
- ДДьячкова14 февраля 2024Ездили с мужем в тур «Зима не за горами» с 4 по 10 февраля. Все было организовано замечательно, начиная со
- ССветлана11 января 2024Тур понравилось буквально все и организация, и сопровождение, и проживание все отлично👍🏻👍🏻👍🏻Спасибо!!!
- ААлексей15 ноября 2023С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Горы»
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