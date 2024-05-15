Туры к горам Краснодара

Найдено 21 тур в категории «Горы» в Краснодаре, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
«Сегодня совершим подъём к подножию горы Большой Тхач, посетив по пути скалу Колокольню, названную так из-за схожести с башней»
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
«Любуясь по дороге густыми лесами, просторными лугами, холмами, покрытыми растительностью, и горами с белыми пятнами снега, преодолеем перевалы Гузерипль (около 2000 м) и Армянский (1860 м)»
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000 за человека
Через горы к морю. Маршрут №30
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
«Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
«На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Активный отдых в горах и живительная энергия местных термальных источников»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500 за человека
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
«Глэмпинг "Горный" - это комфорт и единение с природой в самом живописном месте с видом на Кавказские горы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000 за человека
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
«Кольцевой маршрут вокруг горы Оштен комфортен для прохождения группами с детьми»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
«По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000 за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
«Фантазируя на тему отдыха в горах многие подвержены сомнениям: «Смогу ли»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000 за человека
Осенними горными тропами
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
«Неспешная прогулка по волшебным местам позволит почувствовать и услышать утихающую мелодию гор осенней поры»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000 за человека
Зима не за горами. Тур в Адыгею
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
«Если вы решили провести выходные в горах Адыгеи, и вам хотелось бы отдохнуть активно — приезжайте к нам в субботу, вас ждут увлекательные события»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000 за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000 за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар
«Отдыхая в горах, Вы увидите залитые солнцем и ослепительно красивые вершины, водопады глубоких ущелий, неспешно погуляете по плато»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
59 000 за человека
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
«Это путешествие — знакомство с горными красотами юга России: живописные горы и плато, богатые пещеры и водопады, роскошные каньон и альпийские луга — и все это за одну неделю»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор»
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Новогодний тур в горную Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Выезд на ВЕСЬ ДЕНЬ в горы (район плато Лаго-Наки)»
28 дек в 10:00
от 33 800 за человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
«С одной стороны будет видна гора Оштен, с другой — панорама Главного Кавказского хребта»
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500 за человека
Поход на Большой Тхач
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
«Слева — предгорья Кавказских гор, вдалеке — зелёные поля»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
«По пути остановимся у святого источника, одного из старейших на Кавказе, наберём воды и по ступеням поднимемся на высшую точку горы»
21 июля в 09:00
18 авг в 09:00
56 000 за человека
В край гор и водопадов Адыгеи
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар
«После мы отправимся в пешую экскурсию на гору Физиабго, а на пути к вершине подойдем к святому источнику, из которого можно испить воды и окунуться в купель целителя Пантелеймона»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 38 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Осенними горными тропами
    Всё отлично, чётко)))
  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло
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    с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.

    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Майские выходные в горах Адыгеи
    Лучше не бывает
    Лучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бывает
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Майские выходные в горах Адыгеи
    Все четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Майские выходные в горах Адыгеи
    Спасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали.
    Спасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали
  • В
    Валерия
    15 марта 2024
    Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
    Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
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    Сочи до олимпиады 2014. На шикарной инфраструктуре города и море положительных эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов. Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна». Билеты на ж/д приобретали самостоятельно. Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что: - отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться); - стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период. Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *. Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине. Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница! Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом. Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть) Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319). Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу. Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня. Фен слабенький, но сушит)) Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно). Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината). Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях). Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо. Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного). Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса. Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное. По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному. Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение). Было бы здорово, если бы: все было тёплое; были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные). Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали. Где было вкусно? Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось. Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит. Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак)) А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все)) Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят); -освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы. Это же мелочи, но они нужны для комфорта. И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат? Теперь про саму экскурсионную программу. Здесь нам повезло. По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной. Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию. Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день. Эмоции самые положительные. Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки. Поясню по дням. 1 день- все соответствует заявленному; 2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет) Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет. Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной) 3 день - здесь какая-то неразбериха вышла. Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю. Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие! Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса. Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить! Про парк расскажу чуть позже. Про экскурсию на Красную поляну. На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда. В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор». Предварительно мы не посетили: -водопад «Девичьи слёзы»; -пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику; -дольменный комплекс. Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила! Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор». Про обеды отдельная история. Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед. Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение. И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно). С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку. Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований). Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?! Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны. Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину. Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось. Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии. Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует. А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист) 4 день - свободный. Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения. Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель). 5 день - парк «Южные ворота» понравился. Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику. На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай. По вкусу нормально, но мне сочности не хватило) После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще. Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день). Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная. 5 - день. Посещение храмов. Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста. Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…). Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай. И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03. Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024! Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области) Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу)) А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего)) Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила. Как и везде кадры решают все! Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом. Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!

    Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024
  • Д
    Дьячкова
    14 февраля 2024
    Зима не за горами. Тур в Адыгею
    Ездили с мужем в тур «Зима не за горами» с 4 по 10 февраля. Все было организовано замечательно, начиная со
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    встречи на ж/д вокзале. Грамотные и интересные экскурсоводы Наталья и Александр, ответственные водители Алексей, Каплан, Руслан, Александр сумели нам показать всю красоту Адыгеи, узнать много интересного. Отдельное спасибо поварам Юлечке и Амзаму. Очень вкусно нас кормили. Программа была насыщенная и интересная. Надеемся вернуться снова!

  • С
    Светлана
    11 января 2024
    Новогодний тур в горную Адыгею
    Тур понравилось буквально все и организация, и сопровождение, и проживание все отлично👍🏻👍🏻👍🏻Спасибо!!!
  • А
    Алексей
    15 ноября 2023
    Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьямиС организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
  1. Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
  2. Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
  3. Через горы к морю. Маршрут №30
  4. Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
  5. Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Горы" можно забронировать 21 тур от 14 000 до 77 600. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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