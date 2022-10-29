1 день

Заезд, знакомство и первый ужин в горах

Вы можете самостоятельно добраться до места размещения либо воспользоваться услугами объединенного трансфера.

Заезд во второй половине дня (после 14:00).

Вы приехали в неимоверно красивое место!

Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо-Западного Кавказа, на высоте около 1000 м. над уровнем моря.

В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья.

Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!

В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах лежит территория биосферного заповедника.

Уникальные природные объекты – ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив.

После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!