Винодельня Собер Баш: обзорная экскурсия по Краснодару с посещением винодельни
Ближайшие даты:
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Винодельня "Собер Баш"
- Улица Красная
- Фелицинские здания
- Особняк инженера Шарданова
- Войсковой собор
- Скульптуры Михаила Микешина
- Здание краевого собрания
- Библиотека Пушкина
- Городской сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Краснодар – город с богатой и любопытной историей. В разные времена он был военным казачьим градом, крупным купеческим центром, столицей Кубани, а сегодня является важным культурным и экономическим центром всего Северного Кавказа. В ходе экскурсии вы познакомитесь с основными этапами развития Краснодара. Пройдетесь по его историческим улицам, увидите старинные храмы и купеческие особняки, побываете на винодельне «Собер Баш».
Знакомство с достопримечательностями Краснодара
Мы прогуляемся по главной городской улице – Красной. На всем ее протяжении находится множество достопримечательностей, которые погрузят вас в давнюю историю Краснодара. Вы увидите памятник Екатерине II, посмотрите на Музыкальный театр и Царские ворота, сможете загадать желание и погладить лапки статуи «Влюбленных собачек».
Далее мы пройдемся к Фелицинским зданиям и особняку Шарданова постройки 1905 года, который некогда принадлежал инженеру железнодорожного акционерного общества. В ходе прогулки вы полюбуетесь скульптурами Михаила Микешина, библиотекой Пушкина и зданием Краевого собрания, а также осмотрите Войсковой собор, который был заложен еще в 1853 году на военные средства.
Винодельня «Собер Баш»
После осмотра достопримечательностей мы отправимся на винодельню «Собер Баш», расположенную в долине реки Афипс, на высоте 200 м. над уровнем моря. На ее территории выращивают европейские и автохонные сорта винограда. Ягоды собирают только вручную, а вино выдерживают в дубовых бочках и грузинских квеври. Вы сможете прогуляться по виноградным плантациям, посетить производство и попробовать вкуснейшие сорта вин – как молодые, так и выдержанные напитки.
Обратите внимание!:
- Период проведения экскурсии — с марта по октябрь.
- Перед бронированием напишите нам, чтобы уточнить, в каком формате пройдет знакомство с винодельней — групповом или индивидуальном (зависит от расписания работы в выбранный день).
- С собой необходимо взять головные уборы, питьевую воду, летом — средства от насекомых (винодельня окружена лесом).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда полноприводного автомобиля — 4000 руб. (по маршруту Краснодар — Собер-Баш — Краснодар)/
- Экскурсия на винодельне — от 1600 руб. с человека (зависит от выбранного дегустационного сета)
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара
Индивидуальные
Выездные
На весь день
Обзорные
Винодельни
Похожие туры из Краснодара
Индивидуальная
2 часа
Краснодар - первая встреча
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о нем любопытные факты
на ул. Постовая
Сегодня
Завтра
13 апр
14 апр
2 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Краснодаром
История и главные достопримечательности города на групповой обзорной экскурсии
на улице Красная
15 апр
16 апр
23 апр
29 апр
650₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
23 апр
24 апр
25 апр
26 апр
19901 692₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии