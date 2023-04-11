Краснодар – город с богатой и любопытной историей. В разные времена он был военным казачьим градом, крупным купеческим центром, столицей Кубани, а сегодня является важным культурным и экономическим центром всего Северного Кавказа. В ходе экскурсии вы познакомитесь с основными этапами развития Краснодара. Пройдетесь по его историческим улицам, увидите старинные храмы и купеческие особняки, побываете на винодельне «Собер Баш».

Знакомство с достопримечательностями Краснодара

Мы прогуляемся по главной городской улице – Красной. На всем ее протяжении находится множество достопримечательностей, которые погрузят вас в давнюю историю Краснодара. Вы увидите памятник Екатерине II, посмотрите на Музыкальный театр и Царские ворота, сможете загадать желание и погладить лапки статуи «Влюбленных собачек».

Далее мы пройдемся к Фелицинским зданиям и особняку Шарданова постройки 1905 года, который некогда принадлежал инженеру железнодорожного акционерного общества. В ходе прогулки вы полюбуетесь скульптурами Михаила Микешина, библиотекой Пушкина и зданием Краевого собрания, а также осмотрите Войсковой собор, который был заложен еще в 1853 году на военные средства.

Винодельня «Собер Баш»

После осмотра достопримечательностей мы отправимся на винодельню «Собер Баш», расположенную в долине реки Афипс, на высоте 200 м. над уровнем моря. На ее территории выращивают европейские и автохонные сорта винограда. Ягоды собирают только вручную, а вино выдерживают в дубовых бочках и грузинских квеври. Вы сможете прогуляться по виноградным плантациям, посетить производство и попробовать вкуснейшие сорта вин – как молодые, так и выдержанные напитки.

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