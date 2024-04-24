Познакомьтесь с уникальным виноделием Краснодарского края на индивидуальной экскурсии на винодельню «Собер-Баш».Вас ждёт увлекательное путешествие по виноградникам, знакомство с классическими и экспериментальными методами производства вина, а также дегустация лучших образцов

в сопровождении изысканных сетов. Узнайте историю российского виноделия, научитесь базовым принципам дегустации и откройте для себя новые винные маршруты. Экскурсия проводится в тёплое время года с апреля по октябрь, трансфер включён в стоимость

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Горы и вино

Винодельня находится в 1-1,5 ч езды от Краснодара, в окружении леса на высоте 150-200 м над уровнем моря около станицы Смоленская. Это настоящее «место силы» с необыкновенной энергетикой и стройными рядами виноградников в окружении гор. Вы увидите винные цеха, бочковое хранилище и экспериментальные ёмкости. Узнаете основные этапы производства вина. Продегустируете молодые и выдержанные сухие вина винодельни в уютной беседке с великолепным видом на горы.

Винные истории Краснодарского края

Я занимаюсь российским вином c 2000 года, когда в него ещё никто не верил. Больше половины известных сейчас виноделен не было даже в проектах. На моих глазах менялись законы о вине, банкротились винодельни и строились новые, увеличивалась площадь виноградников, рос ассортимент и качество российских вин, развивался винный туризм… Я с радостью поделюсь своими знаниями:

раскрою историю российского виноделия

подскажу интересные винные маршруты

опровергну популярные мифы о вине

научу базовым принципам дегустации

Организационные детали

Экскурсия актуальна в тёплое время года с апреля до октября

Трансфер на комфортабельном легковом автомобиле Kia Sportage включён в стоимость

Для группы до 6 человек за доплату можно организовать трансфер на минивэне Toyota Voxy (подробности в личной переписке)

Поездку для вас организую я или другой винный гид из моей команды

Посещение винодельни