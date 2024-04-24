Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Познакомьтесь с уникальным виноделием Краснодарского края на индивидуальной экскурсии на винодельню «Собер-Баш».
Вас ждёт увлекательное путешествие по виноградникам, знакомство с классическими и экспериментальными методами производства вина, а также дегустация лучших образцов читать дальше
в сопровождении изысканных сетов.
Узнайте историю российского виноделия, научитесь базовым принципам дегустации и откройте для себя новые винные маршруты. Экскурсия проводится в тёплое время года с апреля по октябрь, трансфер включён в стоимость
Винодельня находится в 1-1,5 ч езды от Краснодара, в окружении леса на высоте 150-200 м над уровнем моря около станицы Смоленская. Это настоящее «место силы» с необыкновенной энергетикой и стройными рядами виноградников в окружении гор. Вы увидите винные цеха, бочковое хранилище и экспериментальные ёмкости. Узнаете основные этапы производства вина. Продегустируете молодые и выдержанные сухие вина винодельни в уютной беседке с великолепным видом на горы.
Винные истории Краснодарского края
Я занимаюсь российским вином c 2000 года, когда в него ещё никто не верил. Больше половины известных сейчас виноделен не было даже в проектах. На моих глазах менялись законы о вине, банкротились винодельни и строились новые, увеличивалась площадь виноградников, рос ассортимент и качество российских вин, развивался винный туризм… Я с радостью поделюсь своими знаниями:
раскрою историю российского виноделия
подскажу интересные винные маршруты
опровергну популярные мифы о вине
научу базовым принципам дегустации
Организационные детали
Экскурсия актуальна в тёплое время года с апреля до октября
Трансфер на комфортабельном легковом автомобиле Kia Sportage включён в стоимость
Для группы до 6 человек за доплату можно организовать трансфер на минивэне Toyota Voxy (подробности в личной переписке)
Поездку для вас организую я или другой винный гид из моей команды
Посещение винодельни
Стоимость экскурсии с дегустацией на винодельне (1700-2000 руб. в зависимости от дегустационного сета или 14000 руб. на группу в формате индивидуальной экскурсии) и другие расходы вы оплачиваете дополнительно
Формат посещения: небольшая сборная группа или индивидуально. Во время бронирования я расскажу вам обо всех опциях и вариантах.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 269 туристов
Давайте познакомимся! Меня зовут Валерия. Много лет я с огромным удовольствием организую винные путешествия по Краснодарскому краю. А теперь готова открыть ещё и чудеса парка Галицкого, в который я бесконечно влюблена. Мне есть, что вам показать и рассказать — надеюсь на скорую встречу в Краснодаре:)
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
24 апр 2024
Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших читать дальше
дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!
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