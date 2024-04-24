Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»

Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Познакомьтесь с уникальным виноделием Краснодарского края на индивидуальной экскурсии на винодельню «Собер-Баш».

Вас ждёт увлекательное путешествие по виноградникам, знакомство с классическими и экспериментальными методами производства вина, а также дегустация лучших образцов
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в сопровождении изысканных сетов.

Узнайте историю российского виноделия, научитесь базовым принципам дегустации и откройте для себя новые винные маршруты. Экскурсия проводится в тёплое время года с апреля по октябрь, трансфер включён в стоимость

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍇 Прогулка по виноградникам
  2. 🍷 Дегустация лучших вин
  3. 📚 Истории виноделия
  4. 🏞 Великолепные виды на горы
  5. 🚗 Комфортабельный трансфер

Что можно увидеть

  • Винные цеха
  • Бочковое хранилище
  • Экспериментальные ёмкости
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Горы и вино

Винодельня находится в 1-1,5 ч езды от Краснодара, в окружении леса на высоте 150-200 м над уровнем моря около станицы Смоленская. Это настоящее «место силы» с необыкновенной энергетикой и стройными рядами виноградников в окружении гор. Вы увидите винные цеха, бочковое хранилище и экспериментальные ёмкости. Узнаете основные этапы производства вина. Продегустируете молодые и выдержанные сухие вина винодельни в уютной беседке с великолепным видом на горы.

Винные истории Краснодарского края

Я занимаюсь российским вином c 2000 года, когда в него ещё никто не верил. Больше половины известных сейчас виноделен не было даже в проектах. На моих глазах менялись законы о вине, банкротились винодельни и строились новые, увеличивалась площадь виноградников, рос ассортимент и качество российских вин, развивался винный туризм… Я с радостью поделюсь своими знаниями:

  • раскрою историю российского виноделия
  • подскажу интересные винные маршруты
  • опровергну популярные мифы о вине
  • научу базовым принципам дегустации

Организационные детали

  • Экскурсия актуальна в тёплое время года с апреля до октября
  • Трансфер на комфортабельном легковом автомобиле Kia Sportage включён в стоимость
  • Для группы до 6 человек за доплату можно организовать трансфер на минивэне Toyota Voxy (подробности в личной переписке)
  • Поездку для вас организую я или другой винный гид из моей команды

Посещение винодельни

  • Стоимость экскурсии с дегустацией на винодельне (1700-2000 руб. в зависимости от дегустационного сета или 14000 руб. на группу в формате индивидуальной экскурсии) и другие расходы вы оплачиваете дополнительно
  • Формат посещения: небольшая сборная группа или индивидуально. Во время бронирования я расскажу вам обо всех опциях и вариантах.
  • Винодельня принимает гостей с детьми старше 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
24 апр 2024
Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших
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дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

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