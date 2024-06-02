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и дела сделать и очень хотелось познакомиться с городом. Анна пошла мне навстречу и провела экскурсию в удобное для меня время. Рассказывала интересно, видно, что человек любит свой город и действительно много о нем знает. Теперь я тоже очень люблю Краснодар, восхищаюсь его меценатами и очень рада за жителей. Думаю, что приеду еще не раз, и обязательно обращусь к Анне за экскурсией для друзей и знакомых. Спасибо еще раз за интересно и познавательно проведенное время и за положительные эмоции, которые я получила в Краснодаре!