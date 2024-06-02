1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Почувствуете, чем хороша вкуснейшая местная кухня и где её лучше всего отведать»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
«На месте для вас проведут индивидуальную программу и покажут процесс изготовления вина от знакомства с виноградниками до дегустации конечного продукта»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
«А затем остановимся на обед и отведаем блюда черкесской кухни — халюж, щипс и другие местные угощения»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
«Этот алко-кино-променад посвящён всем любителям кино, экскурсий и дегустаций»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«научу базовым принципам дегустации»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«На территории есть кафе, где можно перекусить»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Гастротур по Адыгее
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
«Во всем мире набирает популярность гастрономический туризм, который активно развивают и в Краснодарском крае»
Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию
29 июня в 07:00
1 сен в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
«В ходе экскурсии вы побываете на виноградниках, производстве, продегустируете лучшие позиции вин в сопровождении закусок и сможете продолжить своё гастрономическое знакомство в самых аутентичных ресторанах»
Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: по договорённости
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
«И конечно, куда же без национальной кухни»
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
«Изюминка местного меню — блюда средиземноморской и черноморской кухни»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ГГалина4 мая 2024Супер отлично👍👍👍🥰🥰
- ДДавид1 мая 2024Отличительные и незаезженные места в Адыгее. Прекрасные горные виды. Очень творческие местные краеведы с частными музеями и дендрарием. Редкие экспонаты музеев, которых нет даже в больших музеях. Отличный гид Владимир. Спасибо, всё очень понравилось.
- ККристина30 апреля 2024Очень благодарна Анне за экскурсию и рекомендую ее от всей души! Я была в городе всего 9 часов: нужно было
- ММария27 апреля 2024Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
- ССветлана26 апреля 2024Благодарим Анну за увлекательное 1,5 часовое путешествие по центру Краснодара. Все прошло очень позитивно, познавательно и легко!!!! Маршрут - удобный, Гид - профессиональный, Город - цветущий! Компании Трипстер - успешного развития и благодарных туристов, всех благ!!!!
- ИИгорь24 апреля 2024Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
- ННаталия20 апреля 2024Благодарим за прекрасную поездку по винодельням. Полный восторг! Атмосфера, впечатления, отличное вино. Большое спасибо нашему гиду Анастасии за организацию, информацию,
- ААлена19 апреля 2024Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
- ННаталья16 апреля 2024Шикарная была поездка! Спасибо Анастасии, за то что влюбила в регион, Российское вино! За потрясающие локации! За юмор, жизнелюбие и
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 990 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Краснодара, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024