Гастрономические экскурсии Краснодара

Найдено 11 экскурсий в категории «Гастрономические» в Краснодаре, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Почувствуете, чем хороша вкуснейшая местная кухня и где её лучше всего отведать»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
«На месте для вас проведут индивидуальную программу и покажут процесс изготовления вина от знакомства с виноградниками до дегустации конечного продукта»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
«А затем остановимся на обед и отведаем блюда черкесской кухни — халюж, щипс и другие местные угощения»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
«Этот алко-кино-променад посвящён всем любителям кино, экскурсий и дегустаций»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000 за всё до 8 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«научу базовым принципам дегустации»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«На территории есть кафе, где можно перекусить»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Гастротур по Адыгее
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гастротур по Адыгее
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
«Во всем мире набирает популярность гастрономический туризм, который активно развивают и в Краснодарском крае»
Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию
29 июня в 07:00
1 сен в 07:00
2 800 за человека
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
«В ходе экскурсии вы побываете на виноградниках, производстве, продегустируете лучшие позиции вин в сопровождении закусок и сможете продолжить своё гастрономическое знакомство в самых аутентичных ресторанах»
Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 900 за всё до 5 чел.
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: по договорённости
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
«И конечно, куда же без национальной кухни»
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Авторский гастротур из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
«Изюминка местного меню — блюда средиземноморской и черноморской кухни»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Супер отлично👍👍👍🥰🥰
  • Д
    Давид
    1 мая 2024
    Гастротур по Адыгее
    Отличительные и незаезженные места в Адыгее. Прекрасные горные виды. Очень творческие местные краеведы с частными музеями и дендрарием. Редкие экспонаты музеев, которых нет даже в больших музеях. Отличный гид Владимир. Спасибо, всё очень понравилось.
  • К
    Кристина
    30 апреля 2024
    Интересный Краснодар
    Очень благодарна Анне за экскурсию и рекомендую ее от всей души! Я была в городе всего 9 часов: нужно было
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    и дела сделать и очень хотелось познакомиться с городом. Анна пошла мне навстречу и провела экскурсию в удобное для меня время. Рассказывала интересно, видно, что человек любит свой город и действительно много о нем знает. Теперь я тоже очень люблю Краснодар, восхищаюсь его меценатами и очень рада за жителей. Думаю, что приеду еще не раз, и обязательно обращусь к Анне за экскурсией для друзей и знакомых. Спасибо еще раз за интересно и познавательно проведенное время и за положительные эмоции, которые я получила в Краснодаре!

  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
  • С
    Светлана
    26 апреля 2024
    Интересный Краснодар
    Благодарим Анну за увлекательное 1,5 часовое путешествие по центру Краснодара. Все прошло очень позитивно, познавательно и легко!!!! Маршрут - удобный, Гид - профессиональный, Город - цветущий! Компании Трипстер - успешного развития и благодарных туристов, всех благ!!!!
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
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    интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
    Благодарим за прекрасную поездку по винодельням. Полный восторг! Атмосфера, впечатления, отличное вино. Большое спасибо нашему гиду Анастасии за организацию, информацию,
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    интересный диалог и отличную компанию в этой поездке. Я всегда восхищаюсь людьми, которые любят и уважают дело, которым занимаются. Это про любовь ❤️ Обязательно продолжим осенью!

  • А
    Алена
    19 апреля 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на
  • Н
    Наталья
    16 апреля 2024
    Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
    Шикарная была поездка! Спасибо Анастасии, за то что влюбила в регион, Российское вино! За потрясающие локации! За юмор, жизнелюбие и
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    позитив! Анастасия очень компетентный специалист, очень яркий и интересный человек! Отдельное спасибо за пунктуальность. Спасибо Александру за очень комфортное вождение и приятную компанию. Всё что мы увидели, все эти красивые, уникальные винодельни - навсегда останутся в наших сердах! От души буду рекомендовать этот тур своим друзьям! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 990 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Краснодара, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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