Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Что вас ожидает

Мезмайская горная котловина

Время в дороге пролетит незаметно за разговором о богатстве южной земли: я расскажу об истории 📖 края и вспомню старинные легенды и предания Адыгеи и Кубани. Спустя 3 часа мы окажемся на перевале, открывающим живописный пейзаж. Здешний воздух вскружит голову и зарядит на прогулку 👣.

Сказочный лес

Изумрудный мох на древних самшитах, шум кристальной воды, реликты третичного периода — мы словно окажемся в прошлых столетиях и погрузимся в лоно первозданной природы. Вы увидите известную узкоколейную железную дорогу, проложенную по дну Океана Тетис, популярную фото-точку Орлиная Полка, скалу Пирамида. А у водопада Чародей попробуете угадать черты знакомого профиля.

Пикник у реки

На берегу реки мы сделаем привал, чтобы согреться горячим чаем с ароматными и полезными травами альпийских лугов Западного Кавказа. Отдохнув, отправимся к последней точке маршрута — Гуамскому каньону, где я поделюсь секретом адыгов, который помог им одержать победу над крымскими завоевателями. В завершение мы прокатимся на небольшом поезде 🚂 по восстановленному участку старинной железной дороги и обсудим впечатления от прогулки.

Организационные детали