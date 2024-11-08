Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Лучшие месяцы для поездки из Краснодара в Мезмай - с мая по октябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия благоприятны для длительных прогулок и наслаждения видами.

Мезмай - уникальный поселок в Апшеронском районе Краснодарского края, расположенный на высоте 670 метров. Название переводится как «лес диких яблок».На экскурсии вы увидите живописные ущелья и каньоны, самшитовые рощи, звонкие

водопады и старинную железную дорогу. Прогулка по лесной дорожке приведет вас к Орлиной полке - скальному балкону на высоте 1 км над уровнем моря. Здесь можно насладиться видом на синие горы и шумящую реку. В Верхне-Курджипском каньоне вас ждут водопады и карстовый источник с чистейшей водой. Путешествие обещает быть насыщенным и вдохновляющим

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мезмайская горная котловина

Время в дороге пролетит незаметно за разговором о богатстве южной земли: я расскажу об истории края и вспомню старинные легенды и предания Адыгеи и Кубани. Наш путь проходит по лесным просторам на юго-восток, где высятся загадочные заповедные вершины. Спустя 3 часа мы окажемся на перевале, открывающим живописный пейзаж. Здешний воздух вскружит голову и зарядит на прогулку.

Мини-поход на Орлиную полку

По лесной дорожке вы поднимитесь к самой яркой достопримечательности Мезмая. Это скальный балкон на высоте 1 км над уровнем моря. Под грандиозным горным карнизом мы расположимся для отдыха и пикника. Только представьте: внизу шумит река, на горизонте возвышаются синие горы, а в небе парят орлы. Здесь мы согреемся горячим чаем с травами, собранными на лугах Западного Кавказа. А еще подскажу, как сделать эффектные фотографии на фоне этой первозданной красоты.

Сказочный лес

Изумрудный мох на древних самшитах, шум кристальной воды, реликты третичного периода — мы словно окажемся в прошлых столетиях и погрузимся в лоно первозданной природы. Нас ждет освежающая прогулка в Верхне-Курджипский каньон, где блестят водопады. Прихватите с собой пустую бутылку: на пути нам встретится карстовый источник, который вырывается потоком чистейшей воды из пасти пещеры Исиченко.

Умойтесь и наполните свое сердце мощной энергией гор, которая придаст вам силы и вдохновения!

Организационные детали