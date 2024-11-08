Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Мезмай - уникальный поселок в Апшеронском районе Краснодарского края, расположенный на высоте 670 метров. Название переводится как «лес диких яблок».
На экскурсии вы увидите живописные ущелья и каньоны, самшитовые рощи, звонкие читать дальшеуменьшить
водопады и старинную железную дорогу.
Прогулка по лесной дорожке приведет вас к Орлиной полке - скальному балкону на высоте 1 км над уровнем моря. Здесь можно насладиться видом на синие горы и шумящую реку. В Верхне-Курджипском каньоне вас ждут водопады и карстовый источник с чистейшей водой. Путешествие обещает быть насыщенным и вдохновляющим
Лучшие месяцы для поездки из Краснодара в Мезмай - с мая по октябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия благоприятны для длительных прогулок и наслаждения видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мезмайская горная котловина
Орлиная полка
Верхне-Курджипский каньон
Карстовый источник
Описание экскурсии
Мезмайская горная котловина
Время в дороге пролетит незаметно за разговором о богатстве южной земли: я расскажу об истории края и вспомню старинные легенды и предания Адыгеи и Кубани. Наш путь проходит по лесным просторам на юго-восток, где высятся загадочные заповедные вершины. Спустя 3 часа мы окажемся на перевале, открывающим живописный пейзаж. Здешний воздух вскружит голову и зарядит на прогулку.
Мини-поход на Орлиную полку
По лесной дорожке вы поднимитесь к самой яркой достопримечательности Мезмая. Это скальный балкон на высоте 1 км над уровнем моря. Под грандиозным горным карнизом мы расположимся для отдыха и пикника. Только представьте: внизу шумит река, на горизонте возвышаются синие горы, а в небе парят орлы. Здесь мы согреемся горячим чаем с травами, собранными на лугах Западного Кавказа. А еще подскажу, как сделать эффектные фотографии на фоне этой первозданной красоты.
Сказочный лес
Изумрудный мох на древних самшитах, шум кристальной воды, реликты третичного периода — мы словно окажемся в прошлых столетиях и погрузимся в лоно первозданной природы. Нас ждет освежающая прогулка в Верхне-Курджипский каньон, где блестят водопады. Прихватите с собой пустую бутылку: на пути нам встретится карстовый источник, который вырывается потоком чистейшей воды из пасти пещеры Исиченко.
Умойтесь и наполните свое сердце мощной энергией гор, которая придаст вам силы и вдохновения!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле и занимает 12-13 часов. Если вас больше 3 чел., поездку можно организовать на минивэне или микроавтобусе: стоимость обсуждается индивидуально.
Пешком мы пройдем около 7+2 км, это примерно 3+2 часа неспешной прогулки. Следует иметь удобную спортивную одежду и обувь, желательно взять сменную на случай непогоды. Для вашего удобства вещи сложите в рюкзак, возьмите с собой воду и бутерброды.
Порядок посещения природных памятников может меняться в зависимости от сезона и погодных условий
Оптимальное время для старта поездки 6.30-7.30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 133 туристов
Привет, я Максим: гид-проводник и экскурсовод, жизнь которого связана с туризмом, горами, городами и путешествиями. С 2003 года я организую туры в горы, потому что хочу, чтобы каждый человек увидел и ощутил подлинную красоту мира, в котором мы живём! Путешествия делают нашу жизнь по-настоящему богатой. Давайте наполним ее золотом осеннего леса, изумрудами весенних долин и бриллиантами горных водопадов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Путешествие… Краснодарский край за 9 дней… Один из дней был посвящён поездке в горы Адыгеи… Заранее выбрала гидом Максима, попросила выстроить индивидуальную программу экскурсии на своё усмотрение знатока… Было очень красиво, увлекательно и много! Огромное спасибо Максиму за уютное путешествие!
+2
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А
Анна
Добрый день, ездили на экскурсию с экскурсоводом Светланой. Светлана отличный экскурсовод, пояснила поскольку в горах прошел дождь будет местами скользко и грязно, хотим ли мы оставить этот маршрут или заменим читать дальшеуменьшить
на другой. Мы поменяли маршрут и ни разу не пожалели, увидели столько красивых мест, что когда уже дома показывали фотографии нам не верили, что такая красота есть в России. Кроме того, благодаря Светлане мы приобрели много вкусных сувениров,таких как адыгейский сыр, специи, яблоки и груши из краснодарских садов и местные вина. Это был незабываемый день,такого восторга я давно не испытывала. Спасибо экскурсоводу Светлана и всей команде Трипстера за такие положительные эмоции! Рекомендую всем.
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А
Анастасия
Все очень понравилось! Мы договаривались с экскурсоводом Максимом, но по причине плохого самочувствия приехать он не смог, однако экскурсия не отменилась, вместо него был другой экскурсовод Светлана, не менее талантливый читать дальшеуменьшить
экскурсовод! Спасибо ей огромное, мы никогда не были в этих краях, Светлана посоветовала сменить маршрут, о чем мы нисколько не пожалели. Мы успели посетить много замечательных мест, прослушать интересный материал, получить уйму удовольствия, положительных эмоций и огромное количество фотографий с великолепными пейзажами!!
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Екатерина
Посещали экскурсию во время майских праздников и остались очень довольны! Маршрут пролегал через места поразительной красоты с остановками на самых живописных площадках для хороших фото. Пешая прогулка на несколько часов в живописном ущелье. Максим оказался очень приятным в общении человеком и отличным гидом - настоящий профессионал в своем деле. Много дополнительной информации по маршруту и не только. Крайне рекомендуем!
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Н
Наталья
Нам все понравилось, впечатлений море. Первый подьем на гору и спуск занял все силы и на второй поход к водопаду их почти не осталось, но мы вернулись довольные. Тур для физически не слабых людей) Спасибо гиду Андрею за интересные рассказы об истории края
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Ольга
Ездила подругой в Мезмай, нашим Гидом был Максим, водитель Александр. Огромная благодарность ребятам, особенно Максу Сколько он всего знает, это прям кайф Легко, ненапряжно с позитивом! Мы надолго запомним это маленько и потрясающее путешествие!))))
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