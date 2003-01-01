Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

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Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!

Увидеть сказочные ущелья и водопады, пройтись по дну древнего океана и услышать местные легенды

Максим
Максим – Гид из Краснодара
Мезмай — удивительный поселок в Апшеронском районе Краснодарского края, притаившийся на высоте 670 метров.

С адыгского его название переводится как «лес диких яблок».

Но мы найдем не только их.

Вы увидите живописные ущелья и каньоны, самшитовые рощи, звонкие водопады и старинную железную дорогу, а кроме того познакомитесь с историей 📖, традициями и легендами края.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!

Что вас ожидает

Мезмайская горная котловина
Время в дороге пролетит незаметно за разговором о богатстве южной земли: я расскажу об истории 📖 края и вспомню старинные легенды и предания Адыгеи и Кубани. Спустя 3 часа мы окажемся на перевале, открывающим живописный пейзаж. Здешний воздух вскружит голову и зарядит на прогулку 👣.

Сказочный лес
Изумрудный мох на древних самшитах, шум кристальной воды, реликты третичного периода — мы словно окажемся в прошлых столетиях и погрузимся в лоно первозданной природы. Вы увидите известную узкоколейную железную дорогу, проложенную по дну Океана Тетис, популярную фото-точку Орлиная Полка, скалу Пирамида. А у водопада Чародей попробуете угадать черты знакомого профиля.

Пикник у реки
На берегу реки мы сделаем привал, чтобы согреться горячим чаем с ароматными и полезными травами альпийских лугов Западного Кавказа. Отдохнув, отправимся к последней точке маршрута — Гуамскому каньону, где я поделюсь секретом адыгов, который помог им одержать победу над крымскими завоевателями. В завершение мы прокатимся на небольшом поезде 🚂 по восстановленному участку старинной железной дороги и обсудим впечатления от прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или автобусе 🚌 и занимает 13-14 часов
  • Путь пешком составит 7 км, это примерно 4 часа неспешной прогулки без подъемов
  • Дополнительно оплачивается поездка на мини-поезде — 300 руб. /чел.
  • Порядок посещения природных памятников может меняться в зависимости от сезона
Начало и место завершения
🚩 в центре Краснодара
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!
Из Краснодара в Мезмай — за вдохновением!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Привет, я Максим: гид-проводник и экскурсовод, жизнь которого связана с туризмом, горами, городами и путешествиями. С 2003 года я организую туры в горы, потому что хочу, чтобы каждый человек увидел и ощутил подлинную красоту мира, в котором мы живём! Путешествия делают нашу жизнь по-настоящему богатой. Давайте наполним ее золотом осеннего леса, изумрудами весенних долин и бриллиантами горных водопадов.
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