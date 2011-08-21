Садитесь в комфортабельный автомобиль и отправляйтесь в путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края. Вместе с гидом-сомелье в индивидуальном туре вы откроете процесс производства вина, узнаете об особенностях терруара и попробуете качественное российское вино и сыр прямо в месте их производства.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в винную культуру

Наш водитель заберет вас из отеля, а рестораны и винодельни будут заблаговременно забронированы. На месте для вас проведут индивидуальную программу и покажут процесс изготовления вина от знакомства с виноградниками до дегустации конечного продукта. Вы можете внести любые изменения в маршрут в зависимости от ваших предпочтений. Как профессиональный сомелье я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и вдохновением.

Русская Тоскана

Мы выезжаем из Краснодара и отправляемся к первой остановке нашего путешествия — винодельне Gunko Winery. Под чутким руководством гида или самого хозяина винодельни вы познакомитесь с терруаром, производственным комплексом и цехом выдержки вин. Также вас ждет дегустация винных сортов винограда Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан, Мерло и Мальбек.

Дальше поедем в винодельческое хозяйство «Лефкадия», расположенное в живописной долине Крымского района. Эти места часто называют русской Тосканой. Здесь вы узнаете о технологиях производства и традициях виноделия региона, а заодно попробуете вина и сыры Лефкадия собственного производства.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят расходы на обед и дегустацию. Стоимость дегустации зависит от выбранного пакета. Во время бронирования мы расскажем вам обо всех опциях.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Предварительная программа индивидуального винного тура

9:30 — выезд из города и трансфер в поселок Нижнебаканский

11:00 — посещение винодельни Gunko Winery

13:00 — трансфер в село Молдаванское

14:00 — индивидуальная экскурсия и дегустация в «Лефкадии»

15:30 — обед в ресторане «Амфора»

17:00 — трансфер в отель

19:00 — прибытие в отель