Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю

Однодневная поездка с профессиональным сомелье

Садитесь в комфортабельный автомобиль и отправляйтесь в путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края.

Вместе с гидом-сомелье в индивидуальном туре вы откроете процесс производства вина, узнаете об особенностях терруара и попробуете качественное российское вино и сыр прямо в месте их производства.
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в винную культуру

Наш водитель заберет вас из отеля, а рестораны и винодельни будут заблаговременно забронированы. На месте для вас проведут индивидуальную программу и покажут процесс изготовления вина от знакомства с виноградниками до дегустации конечного продукта. Вы можете внести любые изменения в маршрут в зависимости от ваших предпочтений. Как профессиональный сомелье я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и вдохновением.

Русская Тоскана

Мы выезжаем из Краснодара и отправляемся к первой остановке нашего путешествия — винодельне Gunko Winery. Под чутким руководством гида или самого хозяина винодельни вы познакомитесь с терруаром, производственным комплексом и цехом выдержки вин. Также вас ждет дегустация винных сортов винограда Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан, Мерло и Мальбек.
Дальше поедем в винодельческое хозяйство «Лефкадия», расположенное в живописной долине Крымского района. Эти места часто называют русской Тосканой. Здесь вы узнаете о технологиях производства и традициях виноделия региона, а заодно попробуете вина и сыры Лефкадия собственного производства.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят расходы на обед и дегустацию. Стоимость дегустации зависит от выбранного пакета. Во время бронирования мы расскажем вам обо всех опциях.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Предварительная программа индивидуального винного тура

9:30 — выезд из города и трансфер в поселок Нижнебаканский
11:00 — посещение винодельни Gunko Winery
13:00 — трансфер в село Молдаванское
14:00 — индивидуальная экскурсия и дегустация в «Лефкадии»
15:30 — обед в ресторане «Амфора»
17:00 — трансфер в отель
19:00 — прибытие в отель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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