Наш водитель заберет вас из отеля, а рестораны и винодельни будут заблаговременно забронированы. На месте для вас проведут индивидуальную программу и покажут процесс изготовления вина от знакомства с виноградниками до дегустации конечного продукта. Вы можете внести любые изменения в маршрут в зависимости от ваших предпочтений. Как профессиональный сомелье я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и вдохновением.
Мы выезжаем из Краснодара и отправляемся к первой остановке нашего путешествия — винодельне Gunko Winery. Под чутким руководством гида или самого хозяина винодельни вы познакомитесь с терруаром, производственным комплексом и цехом выдержки вин. Также вас ждет дегустация винных сортов винограда Рислинг, Шардоне, Совиньон Блан, Мерло и Мальбек.
Дальше поедем в винодельческое хозяйство «Лефкадия», расположенное в живописной долине Крымского района. Эти места часто называют русской Тосканой. Здесь вы узнаете о технологиях производства и традициях виноделия региона, а заодно попробуете вина и сыры Лефкадия собственного производства.
9:30 — выезд из города и трансфер в поселок Нижнебаканский
11:00 — посещение винодельни Gunko Winery
13:00 — трансфер в село Молдаванское
14:00 — индивидуальная экскурсия и дегустация в «Лефкадии»
15:30 — обед в ресторане «Амфора»
17:00 — трансфер в отель
19:00 — прибытие в отель