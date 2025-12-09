Забудьте о часах позирования! Приглашаем на динамичную фотосессию в самом новогоднем городе Юга России. Акцент на портретную съемку! Наши фотографы знают все топовые ракурсы, помогут с позами и поймают самые живые эмоции. Вам остаётся только погрузиться в праздник. Организационные детали:

Продолжительность фотопрогулки 60 мин.

На следующий день вы получите ссылку на все удавшиеся фотографии ~50-70 шт. и выберете 10 из них для ретуши • Фотографы нашей команды снимают на профессиональные камеры Canon EOS 6D Mark2 • Пожелания к фотосессии и образ можно обсудить с фотографом • Можно приходить к нам с детьми — с ними интереснее и веселее • ⁠Количество участников 1-3 чел.

Большее количество участников возможно с доплатой 1000 ₽ за каждого последующего (оговаривается заранее).