Описание фото-прогулки
Забудьте о часах позирования! Приглашаем на динамичную фотосессию в самом новогоднем городе Юга России. Акцент на портретную съемку! Наши фотографы знают все топовые ракурсы, помогут с позами и поймают самые живые эмоции. Вам остаётся только погрузиться в праздник. Организационные детали:
- Продолжительность фотопрогулки 60 мин.
- На следующий день вы получите ссылку на все удавшиеся фотографии ~50-70 шт. и выберете 10 из них для ретуши • Фотографы нашей команды снимают на профессиональные камеры Canon EOS 6D Mark2 • Пожелания к фотосессии и образ можно обсудить с фотографом • Можно приходить к нам с детьми — с ними интереснее и веселее • Количество участников 1-3 чел.
На следующий день вы получите ссылку на все удавшиеся фотографии ~50-70 шт. и выберете 10 из них для ретуши • Фотографы нашей команды снимают на профессиональные камеры Canon EOS 6D Mark2 • Пожелания к фотосессии и образ можно обсудить с фотографом • Можно приходить к нам с детьми — с ними интереснее и веселее • Количество участников 1-3 чел.
Большее количество участников возможно с доплатой 1000 ₽ за каждого последующего (оговаривается заранее).
Ежедневно в 19, 20:30 и 22ч.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На выбор любая из 2-х локаций:
- Волшебный Александровский бульвар
- Каждый его тематический квартал - уже готовые декорации для вашей зимней сказки
- Парк Галицкого
- Зимой парк одевается в сверкающие убранства. Тысячи огней подчеркивают его архитектуру, создавая волшебную иллюминацию с наступлением сумерек
Что включено
- Фотопрогулка 1ч с профессиональным фотографом.
Место начала и завершения?
Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19, 20:30 и 22ч.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Краснодара
-
5%
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
3135 ₽
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
Сегодня в 13:00
12 дек в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 9 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по модернистскому Краснодару: архитектурные жемчужины
Погрузитесь в эпоху расцвета Екатеринодара на рубеже 19-20 веков. За 2 часа вы увидите ключевые здания в стиле модерн и узнаете много интересного
Начало: Улица Коммунаров 2
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1340 ₽ за человека