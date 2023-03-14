в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00

Предлагаю совершить небольшое путешествие во времени — в эпоху расцвета тогда ещё Екатеринодара на рубеже 19-20 веков. Именно в это время город стал застраиваться архитектурой в стиле модерн.



За 2 часа в группе до 20 человек мы увидим интересные здания, разберёмся в маскаронах, кадуцеях, витражах и эркерах, вспомним исторический контекст и поговорим об архитекторах.