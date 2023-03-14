в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00

Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара

Увидеть изящные модерновые дома, рассмотреть маскароны и кадуцеи, погрузиться в историю

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Предлагаю совершить небольшое путешествие во времени — в эпоху расцвета тогда ещё Екатеринодара на рубеже 19-20 веков. Именно в это время город стал застраиваться архитектурой в стиле модерн.

За 2 часа в группе до 20 человек мы увидим интересные здания, разберёмся в маскаронах, кадуцеях, витражах и эркерах, вспомним исторический контекст и поговорим об архитекторах.
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
25
мар
26
мар
1
апр
2
апр
8
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Модерн Краснодара

Нашему городу повезло: в историческом центре сохранилось более 400 памятников архитектуры в стиле модерн. На прогулке мы увидим ключевые из них:

  • Гостиницу мадам Екатерины Феодосьевны Губкиной
  • Здание Госбанка
  • Усадьбу купца Рубежанского
  • Здание гостиницы «Централь»
  • Доходный дом Кузнецова
  • И не только!

Вы узнаете

  • Какое событие привело к стремительному экономическому росту Екатеринодара
  • Благодаря каким купцам в городе появилась архитектура модерна
  • Какие архитекторы приложили руку к новой застройке города
  • Какие элементы характерны для модерна
  • В каком здании располагались бани, пользовавшиеся невероятным спросом
  • Что за необычные соседи были у «Дома со львами»
  • И многое другое.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.

в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Ночные
Водные развлечения
Летние
Для студентов

Похожие туры из Краснодара

Интересный Краснодар
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
107 отзывов
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
19901 692 за человека
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Марина
Марина
8 отзывов
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
у храма Александра Невского
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
4 000 за всё до 9 чел.
Краснодар: погружение в историю и современность
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
6 отзывов
Краснодар: погружение в историю и современность
Погулять по старинному центру, заглянуть в атмосферные закоулки и узнать о городе нескучные факты
у Екатерининского сквера
16 мар
17 мар
18 мар
20 мар
30002 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Краснодаре
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ