Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Модерн Краснодара
Нашему городу повезло: в историческом центре сохранилось более 400 памятников архитектуры в стиле модерн. На прогулке мы увидим ключевые из них:
Гостиницу мадам Екатерины Феодосьевны Губкиной
Здание Госбанка
Усадьбу купца Рубежанского
Здание гостиницы «Централь»
Доходный дом Кузнецова
И не только!
Вы узнаете
Какое событие привело к стремительному экономическому росту Екатеринодара
Благодаря каким купцам в городе появилась архитектура модерна
Какие архитекторы приложили руку к новой застройке города
Какие элементы характерны для модерна
В каком здании располагались бани, пользовавшиеся невероятным спросом
Что за необычные соседи были у «Дома со львами»
И многое другое.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено.
в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Краснодаре
Здравствуйте, меня зовут Александр. С 1984 года я провожу авторские экскурсии по Краснодару. Увлекаюсь изучением различных видов искусства — архитектуры, живописи, кино и т. п. Буду рад показать вам родной город и погрузить в его любопытную историю.