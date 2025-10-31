Те, кто бывал в ущелье, часто говорят, что это кадры из фильма «Парк Юрского периода».
Приглашаем вас убедиться в этом лично! Вы прокатитесь на паровозике среди скал, полюбуетесь дивным лесом, сделаете фото у бурлящей реки Курджипс и по желанию отдохнёте в термальных источниках. В поездке вас будет сопровождать гид, который поделится любопытными фактами об этих местах.
Описание экскурсии
На автобусе мы доедем до станции Гуамка, а дальше экскурсионный поезд с аудиосопровождением домчит нас до середины Гуамского ущелья.
Вместе с гидом вы погуляете по русской Швейцарии (маршрут — 4 км). Насладитесь красотой вокруг — сказочным лесом, горным воздухом и шумом реки.
После прогулки вас ждёт релакс в термальных источниках.
Примерный тайминг экскурсии:
- дорога до станции Гуамка — 3 часа
- экскурсионный поезд — 20 минут
- прогулка по ущелью — 2–3 часа
- дорога от ущелья до источников — 15 минут
- термальные источники — 1 час 20 минут
- дорога до Краснодара — 3 часа
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
- В праздники подаются автобусы повышенной вместимости Ikarus на 34–48 чел.
- Термальные источники по желанию — вы сможете подождать группу в автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Проезд на паровозике в обе стороны: взрослый (с 14 лет) — 1000 ₽, детский (от 5 до 13 лет) — 800 ₽, дети до 5 лет — бесплатно
- Термальные источники по желанию: взрослый — 600 ₽, детский (от 4 до 14 лет) — 300 ₽
- Обед в кафе
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 728 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Светлана
31 окт 2025
17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на старинном поезде. Ранее был опыт поездки на поезде в Сагано (Япония). Надо иметь ввиду
Е
Елена
20 окт 2025
Я бы назвала сие мероприятие не экскурсией, в групповым трансфером. Был небольшой рассказ и все, то есть теперь так экскурсии ведутся, если тебя ведут в ущелье, то ток про него
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление об экскурсии. Мы обязательно учтём ваши замечания
Ю
Юлия
1 окт 2025
Экскурсия понравилась, да, рано вставать, да, весь день. Но, ущелье прекрасно, территория и туалеты чистые, паровозик ездил. Цены в кафе дороже, конечно, но не шокировали. Открытая веранда со столиками, приятно
Терехова
30 сен 2025
Прекрасно провели время, увидели величественную красоту природы. Такие нетронутые места редко увидишь. Наш экскурсовод Мария интересно поведала нам об истории ущелья, ненавязчиво оказывала помощь тем, кому за 70😊. На мой взгляд вместо посещения термальных источников можно было бы увеличить время прогулки на природе. В целом, все отлично.
Оксана
22 сен 2025
Спасибо огромное за прекрасно проведенный день в таком уникальном месте. Ездила с сыном (8 лет), ребенок впечатлен не меньше меня. Организовано было все четко по времени, начиная с посадки в оговоренном месте. Мы в первый поехали в Гуамское ущелье и нисколько не пожалели. Обязательно воспользуемся услугами команды Трипстера для следующей поездки.
Г
Галина
19 сен 2025
Все супер
Владимир
18 сен 2025
Все супер,организация экскурсии на высоте.
Ольга
14 сен 2025
Интересная и захватывающая экскурсия! Это место останется на долго в памяти, очень красивое место! ❤️
Наталья
12 сен 2025
Очень интересно
Ребенок в восторге😍
Надежда
8 сен 2025
Были на экскурсии 6 сентября. Автобус подъехал вовремя, по дороге заехали в пекарню в г. Апшеронск. Кстати очень приличная пекарня, огромный ассортимент выпечки, продавцы знают все про каждый пирожок. Неплохой
Ольга
24 авг 2025
Очень интересная программа экскурсии.
Нас сопровождала Наталья, очень приятно подавала материал.
Также все организовано так, чтобы дать возможность туристам увезти максимум впечатлений от поездки.
Большое спасибо!
Также гид охотно фотографировала, подсказывала какие локации живописные,
Ирина
14 авг 2025
Поездка понравилась!
Очень хотела попасть в Гуамку на паравозик, пройтись по атмосферной ЖД дороге.
Источники прикольные, никогда бы не подумала, что в Краснодарском крае будут свои термальные источники, где можно расслабить тело
Лилия
14 авг 2025
Еще одно прекрасное место в копилку воспоминаний. Спасибо Вау Тур за этот день. Гуамское ущелье поразило воображение. Спасибо гиду Татьяне за то что была внимательна ко всем.
Лариса
8 авг 2025
Экскурсия в Гуамское ущелье прошла очень хорошо, интересно. В телеграмм-канале сразу создан чат для путешественников. Все организационные моменты продуманы, группа у нас была небольшая. все разместились в микроавтобусе. Сопровождала нас
Т
Тимур
9 июл 2025
Спасибо большое Марие за позитивную поездку! Все понравилось)
