Мои заказы

Гуамское ущелье из Краснодара

Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Те, кто бывал в ущелье, часто говорят, что это кадры из фильма «Парк Юрского периода».

Приглашаем вас убедиться в этом лично! Вы прокатитесь на паровозике среди скал, полюбуетесь дивным лесом, сделаете фото у бурлящей реки Курджипс и по желанию отдохнёте в термальных источниках. В поездке вас будет сопровождать гид, который поделится любопытными фактами об этих местах.
4.7
37 отзывов
Гуамское ущелье из Краснодара© Наталья
Гуамское ущелье из Краснодара© Наталья
Гуамское ущелье из Краснодара© Наталья
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя19
ноя21
ноя26
ноя28
ноя
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

На автобусе мы доедем до станции Гуамка, а дальше экскурсионный поезд с аудиосопровождением домчит нас до середины Гуамского ущелья.
Вместе с гидом вы погуляете по русской Швейцарии (маршрут — 4 км). Насладитесь красотой вокруг — сказочным лесом, горным воздухом и шумом реки.

После прогулки вас ждёт релакс в термальных источниках.

Примерный тайминг экскурсии:

  • дорога до станции Гуамка — 3 часа
  • экскурсионный поезд — 20 минут
  • прогулка по ущелью — 2–3 часа
  • дорога от ущелья до источников — 15 минут
  • термальные источники — 1 час 20 минут
  • дорога до Краснодара — 3 часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
  • В праздники подаются автобусы повышенной вместимости Ikarus на 34–48 чел.
  • Термальные источники по желанию — вы сможете подождать группу в автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Проезд на паровозике в обе стороны: взрослый (с 14 лет) — 1000 ₽, детский (от 5 до 13 лет) — 800 ₽, дети до 5 лет — бесплатно
  • Термальные источники по желанию: взрослый — 600 ₽, детский (от 4 до 14 лет) — 300 ₽
  • Обед в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 728 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
читать дальше

групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
7
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Светлана)Гуамское ущелье из Краснодара (Наталья)Гуамское ущелье из Краснодара (Наталья)Гуамское ущелье из Краснодара (Наталья)Гуамское ущелье из Краснодара (Ольга)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Ирина)Гуамское ущелье из Краснодара (Лилия)Гуамское ущелье из Краснодара (Лилия)Гуамское ущелье из Краснодара (Лилия)Гуамское ущелье из Краснодара (Лилия)Гуамское ущелье из Краснодара (Галина)Гуамское ущелье из Краснодара (Дарья)
Светлана
Светлана
31 окт 2025
17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на старинном поезде. Ранее был опыт поездки на поезде в Сагано (Япония). Надо иметь ввиду
читать дальше

что дорога до ущелья в обе стороны более 6 час. Поездка была организована хорошо. Перед началом поездки рассказали как будет все организовано. В какое время и где будут остановки и во сколько приедем в ущелье. Гид организованно купила билеты на поезд в обе стороны (деньги сдавали) на всю группу и потом всем раздала. Подсказала в какой вагон садиться и с какой стороны. Мы заняли удобные места с левой стороны по ходу поезда. Те кто успел занять места у окон все было видно, а те кто сидели дальше им практически не видно реки. Вставать нельзя - стоят камеры и проводник в вагоне громко говорит:"Сядьте на место, стоять нельзя". Т. к. сезон на исходе в поезд мы вошли спокойно. Не было "битвы" за места у окон. В поезде работает аудиогид - рассказывает про ущелье. На конечной точке откуда начинается пешая прогулка работало кафе и виды на реку очень красивые. Прогулялись с гидом Татьяной по рельсам, а можно было гулять самостоятельно. На все вопросы получала ответы от гида. Вдоль ж/д дороги довольно густая растительность, поэтому река видна не всегда. Воздух прохладный и чистый и вкусно пахнет свежестью природы. С погодой повезло - дождя не было. Обедали в кафе в Гуамке. Другого места пообедать не будет. Цены нормальные, кафе чистое, обслужили быстро, но была очередь. На источники не ходили. Не рискнули - фото бассейнов и внешний вид не внушали доверие. Из нашей группы несколько человек ходили на источники. Сказали что им понравилось. Те кто не пошли купаться ждали (1 ч. 20 мин) в автобусе. Пойти на источнике не куда. Кафе не работало. Рекомендую поездку, потому что только получив свой опыт и впечатления поймешь интересно было или нет:)

17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на17.10.25 ездили на экскурсию. В целом экскурсия понравилась, т. к. это необычный новый опыт прокатится на
Е
Елена
20 окт 2025
Я бы назвала сие мероприятие не экскурсией, в групповым трансфером. Был небольшой рассказ и все, то есть теперь так экскурсии ведутся, если тебя ведут в ущелье, то ток про него
читать дальше

и говорят, а про историю города, и прочее. Не надо прям много, но и не настолько скупо. Честнее написать, что это просто трансфер до ущелья. Это же не плохо, тк туда сложно добраться без машины, но это было бы честнее, и сняло бы ненужные ожидания. Билеты на поезд тоже можно купить самим заранее, просто скажите на какое время рейс туда и обратно, вне сезона это сделать просто.
Вопросы также к организации почему нельзя выяснить что по еде, что работает что нет. В Гуамке открылась столовая, и хорошая, а вот куда возят обычно в кафе у терм h2o, что закрыто сейчас это просто сарай какой-то, и хорошо что оно не работало на время поездки.
Из мест по еде было понятно одно кафе Маруся в 9.00 с выпечкой. И потом все, как хотите. Можете с собой еду везти, можете воздухом питаться. Конечно везли кучу еды с собой.
Автомобиль на котором мы ехали повидавший виды, ремней безопасности нет.
Само Гуамкое ущелье прекрасно, красивая природа, достачно прохладно, но солнышко нас порадовало. Катание на паровозике тоже хорошо.
Ещё раз это не экскурсия, это трансфер!!!!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление об экскурсии. Мы обязательно учтём ваши замечания
читать дальше

и постараемся улучшить организацию поездок в будущем.

Мы согласны с вами, что важно не только доставить туристов до места, но и предоставить им интересную информацию. Постараемся разнообразить программу и сделать экскурсии более содержательными.

Мы примем во внимание ваше замечание о питании. Раньше подобных комментариев не поступало.

Что касается транспорта, мы проведём проверку технического состояния наших автомобилей.

Ещё раз благодарим вас за отзыв и надеемся, что в будущем наши экскурсии будут соответствовать вашим ожиданиям.

Ю
Юлия
1 окт 2025
Экскурсия понравилась, да, рано вставать, да, весь день. Но, ущелье прекрасно, территория и туалеты чистые, паровозик ездил. Цены в кафе дороже, конечно, но не шокировали. Открытая веранда со столиками, приятно
читать дальше

посидеть. И там работает вай-фай гуамский!)
И конечно, как и писали в других комментах - народ давится при посадке в вагоны, чтобы занять места с видом на ущелье, и туда и обратно - просто штурм Зимнего(
Водитель нашего автобуса был вежливым и предупредительным. Экскурсовод приятная вежливая девушка, подскажет, на все вопросы ответит.
Еще момент, место посадки указано - Галерея у башни Шуховского. Стоит у башни нас человек 6, ждем, время …, а оказывается не у башни, а в начале туннеля, нам и не видно что автобус подъехал( И не одни мы так ждали именно у башни. Нужно точнее оговаривать место посадки.
Покормили вкусным обедом, окунули в термальные источники и в лучшем виде доставили в Краснодар, еще и высадили, где попросили - спасибо водителю)
P.s. - в ущелье нет ограждений - ленточки!, зевать нельзя - навернуться легко.

Терехова
Терехова
30 сен 2025
Прекрасно провели время, увидели величественную красоту природы. Такие нетронутые места редко увидишь. Наш экскурсовод Мария интересно поведала нам об истории ущелья, ненавязчиво оказывала помощь тем, кому за 70😊. На мой взгляд вместо посещения термальных источников можно было бы увеличить время прогулки на природе. В целом, все отлично.
Оксана
Оксана
22 сен 2025
Спасибо огромное за прекрасно проведенный день в таком уникальном месте. Ездила с сыном (8 лет), ребенок впечатлен не меньше меня. Организовано было все четко по времени, начиная с посадки в оговоренном месте. Мы в первый поехали в Гуамское ущелье и нисколько не пожалели. Обязательно воспользуемся услугами команды Трипстера для следующей поездки.
Г
Галина
19 сен 2025
Все супер
Владимир
Владимир
18 сен 2025
Все супер,организация экскурсии на высоте.
Ольга
Ольга
14 сен 2025
Интересная и захватывающая экскурсия! Это место останется на долго в памяти, очень красивое место! ❤️
Наталья
Наталья
12 сен 2025
Очень интересно
Ребенок в восторге😍
Очень интересноОчень интересноОчень интересно
Надежда
Надежда
8 сен 2025
Были на экскурсии 6 сентября. Автобус подъехал вовремя, по дороге заехали в пекарню в г. Апшеронск. Кстати очень приличная пекарня, огромный ассортимент выпечки, продавцы знают все про каждый пирожок. Неплохой
читать дальше

кофе, так что кто не успел позавтракать, вообще не проблема. Самая фишка экскурсии- это, конечно, поездка на поезде. Ну и в самом ущелье есть на что посмотреть. Что касается гида: с нами была Мария. В начале поездки она объяснила где, что, во сколько и на этом всё. За время пути от неё ни звука. Вот не понимаю такого отношения. Мы ехали почти 3 часа по Краснодарскому краю - территории с огромной, богатейшей историей, а информации от гида-ноль. То же самое и на обратном пути. В остальном претензий никаких. Да, после ущелья заехали на термальные источники. Там же был обед. Еда вкусная, порции большие. В целом экскурсию рекомендую, а вот с гидом возможны варианты.

Ольга
Ольга
24 авг 2025
Очень интересная программа экскурсии.
Нас сопровождала Наталья, очень приятно подавала материал.
Также все организовано так, чтобы дать возможность туристам увезти максимум впечатлений от поездки.
Большое спасибо!
Также гид охотно фотографировала, подсказывала какие локации живописные,
читать дальше

подсказывала как лучше стать для фото, за это отдельное спасибо!
Само ущелье очень живописное, ездили в августе, увы большая часть водопадов была пересохшей.
Единственное, в список необходимых вещей, помимо солнцезащитного крема, я бы добавила спрей от комаров)) Возле реки их многовато))

Очень интересная программа экскурсии.
Ирина
Ирина
14 авг 2025
Поездка понравилась!
Очень хотела попасть в Гуамку на паравозик, пройтись по атмосферной ЖД дороге.
Источники прикольные, никогда бы не подумала, что в Краснодарском крае будут свои термальные источники, где можно расслабить тело
читать дальше

в бассейнах с водой +25, +35 и +40.
Очень приятно после жаркого дня!
Спасибо большое Наталье и Татьяне за сервис!
Татьяна очень энергичная девушка, всех нас собирала перед посадкой и после высадки с паровозика. Нас даже пофотографировали, составили нам компанию в приятной беседе.
Была рассказана небольшая история этих мест.
Водитель тоже вежливый и веселый. Музыкальное сопровождение современное!))

Автобус был комфортабельный на 20 человек. Группа не большая, что было очень удобно. Все рассчитано по времени и нигде не было задержек.

Организаторы были всегда на связи и отвечали на возникающие вопросы!
Централизованно сдавали денежку на паравозик и источники (источники по желанию). Обед комплексный: плов, борщ и компот - тоже по желанию!

В общем процветания компании, спасибо большое!
У ребят есть разнообразие туров, буду присматриваться!

Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!Поездка понравилась!
Лилия
Лилия
14 авг 2025
Еще одно прекрасное место в копилку воспоминаний. Спасибо Вау Тур за этот день. Гуамское ущелье поразило воображение. Спасибо гиду Татьяне за то что была внимательна ко всем.
Еще одно прекрасное место в копилку воспоминаний. Спасибо Вау Тур за этот день. Гуамское ущелье поразилоЕще одно прекрасное место в копилку воспоминаний. Спасибо Вау Тур за этот день. Гуамское ущелье поразилоЕще одно прекрасное место в копилку воспоминаний. Спасибо Вау Тур за этот день. Гуамское ущелье поразилоЕще одно прекрасное место в копилку воспоминаний. Спасибо Вау Тур за этот день. Гуамское ущелье поразило
Лариса
Лариса
8 авг 2025
Экскурсия в Гуамское ущелье прошла очень хорошо, интересно. В телеграмм-канале сразу создан чат для путешественников. Все организационные моменты продуманы, группа у нас была небольшая. все разместились в микроавтобусе. Сопровождала нас
читать дальше

Татьяна. Очень милая, замечательная женщина, проявляющая интерес к каждому члену группы, помогала по дороге, фотографировала в ущелье. давала полезные советы. Информация по дороге была содержательной и краткой, не перенасыщенной. Спасибо Татьяне и всей команде за интересный и полезный отдых в Гуамском ущелье.

Т
Тимур
9 июл 2025
Спасибо большое Марие за позитивную поездку! Все понравилось)

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
На машине
13 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
Несложный треккинг из Гуамского ущелья к лучшей смотровой Мезмая
Начало: На ул. Петра Метальникова, 32/1
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
19 350 ₽21 500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре