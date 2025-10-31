читать дальше

что дорога до ущелья в обе стороны более 6 час. Поездка была организована хорошо. Перед началом поездки рассказали как будет все организовано. В какое время и где будут остановки и во сколько приедем в ущелье. Гид организованно купила билеты на поезд в обе стороны (деньги сдавали) на всю группу и потом всем раздала. Подсказала в какой вагон садиться и с какой стороны. Мы заняли удобные места с левой стороны по ходу поезда. Те кто успел занять места у окон все было видно, а те кто сидели дальше им практически не видно реки. Вставать нельзя - стоят камеры и проводник в вагоне громко говорит:"Сядьте на место, стоять нельзя". Т. к. сезон на исходе в поезд мы вошли спокойно. Не было "битвы" за места у окон. В поезде работает аудиогид - рассказывает про ущелье. На конечной точке откуда начинается пешая прогулка работало кафе и виды на реку очень красивые. Прогулялись с гидом Татьяной по рельсам, а можно было гулять самостоятельно. На все вопросы получала ответы от гида. Вдоль ж/д дороги довольно густая растительность, поэтому река видна не всегда. Воздух прохладный и чистый и вкусно пахнет свежестью природы. С погодой повезло - дождя не было. Обедали в кафе в Гуамке. Другого места пообедать не будет. Цены нормальные, кафе чистое, обслужили быстро, но была очередь. На источники не ходили. Не рискнули - фото бассейнов и внешний вид не внушали доверие. Из нашей группы несколько человек ходили на источники. Сказали что им понравилось. Те кто не пошли купаться ждали (1 ч. 20 мин) в автобусе. Пойти на источнике не куда. Кафе не работало. Рекомендую поездку, потому что только получив свой опыт и впечатления поймешь интересно было или нет:)