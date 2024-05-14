Фотосессии в Краснодаре с личным фотографом

Найдено 5 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Краснодаре, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка в парке Галицкого
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Популярное предложение
Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу»
Сегодня в 10:00
15 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999 за всё до 3 чел.
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
«Экспресс-фотосессия подойдёт для гостей и жителей города, блогеров и любителей путешествовать»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
4 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по улице Красной
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по улице Красной
Пройтись по главной улице Краснодара и получить на память профессиональные снимки
Начало: На ул. Красной
«Фотопрогулка понравится как жителям, так и гостям города: мы увидим сердце Краснодара»
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Краснодаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Краснодаре
Пройтись по самым интересным локациям города и получить профессиональные снимки
«Это самое популярное место в городе для прогулок и фотосессий»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    14 мая 2024
    Фотопрогулка в парке Галицкого
    Анна, спасибо большое за эту фотопрогулку, которая оставила после себя яркие фотографии и впечатления от дней, проведённых в Краснодаре. Это был новый и и интересный опыт, который позволил увидеть всю красоту Краснодара. Ещё раз благодарю за вашу работу.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
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    драматически живописные ущелья с горными реками, и сказочные, будто из Властелина колец, леса, и заснеженные горные вершины. Спасибо вам огромное, было очень интересно и красиво. И, конечно, хочется отдельно отметить гида Светлану и поблагодарить за легкое, приятное общение, интересные рассказы, пунктуальность и организованность.

    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    Фотопрогулка в парке Галицкого
    Хотим еще раз поблагодарить Анну за нашу фотопрогулку в парке Галицкого. Были в Краснодаре всего 2 дня и экспромтом решили записаться
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    на фотосессию в любимом парке. Быстро нашли удобный формат экскурсии на трипадвтзоре, забронировали удобное время (в этот же день!) и отправились на прогулку. Анна сразу очень расположила к себе и легко и ненавязчиво настроила нас на фотосессию. Мне очень понравилось как она работала с нашими детьми, им было интересно и не сложно позировать. Много шуток и позитива, дети забывали про усталость и стеснение перед камерой! С Анной мы успели за 1 час посмотреть красоту парка, увидеть самые инстаграммные его места и конечно запечатлеть все это на фотокарточки на память! Кстати фотографии были готовы уже через день! Было классно! Еще раз большое спасибо

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
    Моя фотосессия была рано утром! И это был хороший выбор 👍. Парк был почти пустой. Вадим, вам спасибо за прекрасные фотографии. 🙌Фото готовы за два дня и это очень приятно! 👍Работа на отлично!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
    С нами работал фотограф Вадим, все прошло отлично. он прекрасно видит кадр, учитывает наши пожелания. Спасибо большое за классные фото!
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день всё нереально изучить. Первый
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    раз воспользовались индивидуальной, а не групповой экскурсией, и не разочарованы. Гид Светлана учла все пожелания, всё показала, рассказала, посоветовала, какие местные блюда стоит попробовать, помогала фотографироваться, дала дочке, накануне потянувшей связки, свои треккинговые палки, чтобы было удобнее ходить по горам. Настоящий профессионал и приятный в общении человек. На обратном пути освоили новый для себя музыкальный инструмент глюкофон, который оказался у гида в машине. Светлана и Максим, спасибо за прекрасный тур, отличную организацию и массу положительных эмоций!

    Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день
  • А
    Алия
    13 марта 2024
    Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
    Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной волне) на фотографиях максимально передана атмосфера того дня и настроение, которое я хотела получить. Огромная благодарность!
    Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на однойВсе прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на однойВсе прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Фотопрогулка в парке Галицкого
    Несмотря на дождливую январскцю погоду, наша прогулка состоялась и по итогу у меня остались очень красивые фото прогулки по парку Галицкого. Анна очень приятная девушка и профессионал своего дела 🥰
  • Ю
    Юлия
    25 октября 2023
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Потрясающие места, потрясающий гид! Максим, спасибо за экскурсию, ооочень много нового, интересного мы узнали и увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Фотопрогулки»

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  2. Улица Красная
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  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 13 999. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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