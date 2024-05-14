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Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу»
Сегодня в 10:00
15 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
«Экспресс-фотосессия подойдёт для гостей и жителей города, блогеров и любителей путешествовать»
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по улице Красной
Пройтись по главной улице Краснодара и получить на память профессиональные снимки
Начало: На ул. Красной
«Фотопрогулка понравится как жителям, так и гостям города: мы увидим сердце Краснодара»
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Краснодаре
Пройтись по самым интересным локациям города и получить профессиональные снимки
«Это самое популярное место в городе для прогулок и фотосессий»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана14 мая 2024Анна, спасибо большое за эту фотопрогулку, которая оставила после себя яркие фотографии и впечатления от дней, проведённых в Краснодаре. Это был новый и и интересный опыт, который позволил увидеть всю красоту Краснодара. Ещё раз благодарю за вашу работу.
- ООльга11 мая 2024Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
- ЛЛюдмила4 мая 2024Хотим еще раз поблагодарить Анну за нашу фотопрогулку в парке Галицкого. Были в Краснодаре всего 2 дня и экспромтом решили записаться
- ЮЮлия2 мая 2024Моя фотосессия была рано утром! И это был хороший выбор 👍. Парк был почти пустой. Вадим, вам спасибо за прекрасные фотографии. 🙌Фото готовы за два дня и это очень приятно! 👍Работа на отлично!
- ООльга22 апреля 2024С нами работал фотограф Вадим, все прошло отлично. он прекрасно видит кадр, учитывает наши пожелания. Спасибо большое за классные фото!
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день всё нереально изучить. Первый
- ААлия13 марта 2024Все прошло отлично, спокойно, что очень важно для меня. Фотограф Татьяна - мы были на одной волне) на фотографиях максимально передана атмосфера того дня и настроение, которое я хотела получить. Огромная благодарность!
- ННаталья27 февраля 2024Несмотря на дождливую январскцю погоду, наша прогулка состоялась и по итогу у меня остались очень красивые фото прогулки по парку Галицкого. Анна очень приятная девушка и профессионал своего дела 🥰
- ЮЮлия25 октября 2023Потрясающие места, потрясающий гид! Максим, спасибо за экскурсию, ооочень много нового, интересного мы узнали и увидели.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Фотопрогулки»
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Сейчас в Краснодаре в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 13 999. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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