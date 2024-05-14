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на фотосессию в любимом парке. Быстро нашли удобный формат экскурсии на трипадвтзоре, забронировали удобное время (в этот же день!) и отправились на прогулку. Анна сразу очень расположила к себе и легко и ненавязчиво настроила нас на фотосессию. Мне очень понравилось как она работала с нашими детьми, им было интересно и не сложно позировать. Много шуток и позитива, дети забывали про усталость и стеснение перед камерой! С Анной мы успели за 1 час посмотреть красоту парка, увидеть самые инстаграммные его места и конечно запечатлеть все это на фотокарточки на память! Кстати фотографии были готовы уже через день! Было классно! Еще раз большое спасибо