Надежда

Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории. Мне было очень интересно, и жаль, что всё закончилось так быстро. Большое спасибо за то, что провели меня к кассе театра. Мне так повезло, что нашёлся для меня билет. Это был замечательный день в Краснодаре.