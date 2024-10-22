Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох

Познакомиться с Екатеринодаром 19 века и Краснодаром послереволюционным, послевоенным и современным
Чтобы почувствовать дух города и узнать об основных вехах его истории, знакомство с Краснодаром надо начинать с прогулки по Главной городской площади. Чем мы с вами и займёмся на этой экскурсии.

По пути я расскажу о самой площади и её многочисленных названиях, возрождении города в 1960–1970 годах и многом другом.
5
1 отзыв
Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох
Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох
Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Мы осмотрим:

  • Старейший в Краснодаре каменный православный храм «Всех скорбящих Радость» — в его дворе растёт ливанский кедр, привезённый настоятелем храма из Святой Земли.
  • Отель Crowne Plaza (бывший «Интурист») — первая комфортабельная гостиница, которая появилась в городе после Олимпиады-80.
  • Обелиск в честь 200-летия кубанского казачества.
  • 12-этажное здание с электронными часами — горожане называли его Big Ben.
  • Академический театр драмы имени Горького.
  • Коммерческое училище — первое училище не только в Екатеринодаре, но и на Северном Кавказе.
  • Дом Кубанской общины сестёр милосердия.
  • Общественную баню и жилой дом купца Лихацкого.
  • Угловой дом на перекрёстке улиц Красная и Длинная — в настоящий момент это городская больница. В 1899 году здесь открылся рентгеновский кабинет, и хирургом Мееровичем была сделана первая в России операция по удалению аппендицита.
  • И многие другие достопримечательности.

Я расскажу:

  • Почему площадь сменила несколько названий, когда и кем было принято последнее решение о переименовании и почему на площади отсутствуют таблички с её именем.
  • Где в начале 19 века начиналась почтовая дорога из Екатеринодара в Ростов, чем занимались купцы, которые строили дома в этой части города, и какие породы деревьев высаживали новые хозяева.
  • Как изменилась жизнь города после революции 1917 года и гражданской войны, когда он был переименован из Екатеринодара в Краснодар.
  • Почему восстановление города, разрушенного во время немецко-фашистской оккупации, шло медленно.
  • Как статус исторического поселения и особенности дореволюционной и советской архитекторы учитываются инвесторами при возведении новых современных зданий в историческом центре Краснодара.

Кому подойдёт экскурсия

  • Местным жителям — коренным краснодарцам и тем, кто недавно переехал в наш город.
  • Путешественникам, приезжающим в город на 1–2 дня.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Муниципального концертного зала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
22 окт 2024
Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории. Мне было очень интересно, и жаль, что всё закончилось так быстро. Большое спасибо за то, что провели меня к кассе театра. Мне так повезло, что нашёлся для меня билет. Это был замечательный день в Краснодаре.
Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории.Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории.Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории.Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории.Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории.Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории.

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