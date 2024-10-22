Чтобы почувствовать дух города и узнать об основных вехах его истории, знакомство с Краснодаром надо начинать с прогулки по Главной городской площади. Чем мы с вами и займёмся на этой экскурсии.
По пути я расскажу о самой площади и её многочисленных названиях, возрождении города в 1960–1970 годах и многом другом.
По пути я расскажу о самой площади и её многочисленных названиях, возрождении города в 1960–1970 годах и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Мы осмотрим:
- Старейший в Краснодаре каменный православный храм «Всех скорбящих Радость» — в его дворе растёт ливанский кедр, привезённый настоятелем храма из Святой Земли.
- Отель Crowne Plaza (бывший «Интурист») — первая комфортабельная гостиница, которая появилась в городе после Олимпиады-80.
- Обелиск в честь 200-летия кубанского казачества.
- 12-этажное здание с электронными часами — горожане называли его Big Ben.
- Академический театр драмы имени Горького.
- Коммерческое училище — первое училище не только в Екатеринодаре, но и на Северном Кавказе.
- Дом Кубанской общины сестёр милосердия.
- Общественную баню и жилой дом купца Лихацкого.
- Угловой дом на перекрёстке улиц Красная и Длинная — в настоящий момент это городская больница. В 1899 году здесь открылся рентгеновский кабинет, и хирургом Мееровичем была сделана первая в России операция по удалению аппендицита.
- И многие другие достопримечательности.
Я расскажу:
- Почему площадь сменила несколько названий, когда и кем было принято последнее решение о переименовании и почему на площади отсутствуют таблички с её именем.
- Где в начале 19 века начиналась почтовая дорога из Екатеринодара в Ростов, чем занимались купцы, которые строили дома в этой части города, и какие породы деревьев высаживали новые хозяева.
- Как изменилась жизнь города после революции 1917 года и гражданской войны, когда он был переименован из Екатеринодара в Краснодар.
- Почему восстановление города, разрушенного во время немецко-фашистской оккупации, шло медленно.
- Как статус исторического поселения и особенности дореволюционной и советской архитекторы учитываются инвесторами при возведении новых современных зданий в историческом центре Краснодара.
Кому подойдёт экскурсия
- Местным жителям — коренным краснодарцам и тем, кто недавно переехал в наш город.
- Путешественникам, приезжающим в город на 1–2 дня.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Муниципального концертного зала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 27 туристов
Я историк и экскурсовод. Родилась и выросла в Краснодаре, закончила исторический факультет Кубанского государственного университета (1990). Работала в молодёжных, общественных организациях, помощником депутатов городской Думы Краснодара и Законодательного Собрания Краснодарского края. Прошла обучение по программам дополнительного профессионального образования в сфере туризма. Автор книги «Пешеходные экскурсии по историческому центру Краснодара (Екатеринодару): Путеводитель по объектам туристского показа».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
22 окт 2024
Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории. Мне было очень интересно, и жаль, что всё закончилось так быстро. Большое спасибо за то, что провели меня к кассе театра. Мне так повезло, что нашёлся для меня билет. Это был замечательный день в Краснодаре.
Входит в следующие категории Краснодара
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