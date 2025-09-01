читать дальше

том числе не только по экскурсии(например куда сходить ещё, скинул ссылку как попасть в Японский сад, где покушать и т д).

Про саму экскурсию. Вначале знакомство с центральной частью города и историей возникновения Екатеринодара и казачества, улица Красная. Далее ПАРК!!!! Это что-то потрясающее! Я много где была (в том числе в Европе), такого не видела. Парк расположен на огромной территории и до сих пор вводятся новые локации. С Юрием посетили главную часть. Экзотические растения и локации, история и значение локаций даже ИИ. Чего только там нет (огромное количество деревьев, которые редко где встречаются, самое дорогое дерево мира, большие черепахи, рыбки в водоемах, фонтаны, цветы, современные технологии, в том числе архитектурные, фонтаны т д и тп. Да, попробуйте мороженое, которое сами делают в кафе). В общем это надо видеть и слышать рассказ Юрия (иначе многое пропустите). Очень позавидовала Краснодару, что есть такой меценат, который вкладывает душу в проект, каждая деталь продумана. И самое главное всё бесплатно для людей. 3,5 часа экскурсии пролетели очень быстро. Я осталась в парке посмотреть сад облаков (это новое только открытое пространство с совр технологиями). Потом ещё долго бродила по парку в темноте (день и ночь совершено парк меняется). А на следующий день по ссылке Юрия попала в Японский сад (побывала в Японии, попробовала блюда Японии в кафе).

Спасибо Юрию и его советам по Краснодару. Когда вернусь, обязательно ещё поеду куда-нибудь с Юрием на экскурсию (он проводит и другие).

Да ещё две детали! Ездила одна, в группу никто больше не записался, т ч была индивидуальная экскурсия! И на следующий день Юрий поинтересовался, как я добралась и попала ли в Японский сад. Так что однозначно Юрий! Спасибо ему! Город надолго запал в душу!

Экскурсия для любого возраста.