Экскурсия по Краснодару и парку Галицкого - идеальный выбор для тех, кто хочет быстро познакомиться с городом.
Маршрут включает посещение исторических и современных достопримечательностей, таких как Городской сад, Войсковой собор Александра Невского и парк Галицкого. Участники узнают о становлении Краснодара, его культурных и архитектурных особенностях. Завершение прогулки в парке Галицкого оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидеть исторические и современные места
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🗺️ Узнать интересные факты о Краснодаре
- 🍃 Прогулка по современному парку
Что можно увидеть
- Городской сад
- Войсковой собор Александра Невского
- Екатерининский сквер
- Улица Красная
- Сквер имени Жукова
- Мост поцелуев
- Центральная городская площадь
- Александровский бульвар
- Парк «Краснодар»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Городской сад — старейший парк города.
- Войсковой собор Александра Невского.
- Екатерининский сквер с памятником Екатерине II.
- Улицу Красную — главный туристический маршрут города.
- Сквер имени Жукова (узнаете, какие тайны он скрывает).
- Центральную городскую площадь — сердце Краснодара.
- Александровский бульвар.
- Парк «Краснодар» (Галицкого) — финальную точку маршрута (без японского сада).
Вы узнаете:
- Как зарождался Краснодар и как он стал современным мегаполисом.
- Что связывает Екатерину II с Кубанью.
- Как устроена жизнь местных — с плюсами и минусами.
- И другие занимательные факты, а также истории от гида, который вырос в Краснодаре.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле Honda Stepwagon (есть детское кресло), часть — пешком.
- Особой физической подготовки не требуется.
- По пути будут кафе, где вы сможете перекусить или выпить горячие напитки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 14:00 и 19:00, в пятницу в 09:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Пенсионеры
|2800 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Студенты
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Седина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 14:00 и 19:00, в пятницу в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юрий — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 450 туристов
Аттестованный гид, влюблён в наш юг с самого детства и считаю его идеальным местом для отдыха. Стаж аккуратного вождения 20+ лет — со мной вы в безопасности. Работаю с проверенной командой: мы организуем экскурсии индивидуально под вашу компанию, учитываем все пожелания. Ждём вас, чтобы зарядить позитивными эмоциями, показать красоты нашей природы и сделать путешествие максимально комфортным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
1 сен 2025
Понравилось всё! Замечательный экскурсовод и замечательная экскурсия! Рекомендую тем кто хочет познакомиться с городом Краснодаром и в том числе с прекраснейшим парком. Без экскурсовода столько информации не узнать! Большое спасибо Юрию!
Дата посещения: 21 августа 2025
Н
Наталья
11 авг 2025
Побывали на экскурсии с Юрием, экскурсия замечательная даже ребёнку 11 лет было интересно. Ходили как с хорошим знакомым ,видно что человек любит свою работу.Юрий очень внимательный заметил что ребёнок немного устал от жары и дал время поразвлечься. Спасибо большое за увлекательный рассказ о Краснодаре.
Дата посещения: 24 июля 2025
И
Ирина
3 авг 2025
Мы были в Краснодаре в начале июля, всего один день по пути на отдых. Я искала какую-нибудь обзорную экскурсию, чтобы познакомиться с городом, в котором мы с дочкой оказались впервые
Дата посещения: 16 июля 2025
В
Валерий
24 мая 2025
Большая благодарность Юрию за знакомство с городом и парком Галицкого! Узнали много интересного И нового. Сделали удачный выбор. Отдельное спасибо за внимание и помощь.
Дата посещения: 22 мая 2025
У
Ульяна
12 ноя 2025
В Краснодар приехали с семьей на один день, и провели его с Юрием на одном дыхании. Все организовано на высшем уровне, начиная с комфортного автомобиля и заканчивая продуманным до мелочей маршрутом с интересными локациями и полной информацией. За один день объяли необъятное. От нашей семьи передаем огромную благодарность Юрию!!!
Наталья
10 ноя 2025
Хочется рассказать о прекрасном человеке и отличном экскурсоводе Юрие. Знаете,этому человеку сразу хочется доверять. Он располагает своим безупречным знанием во многих областях, а главное, он умеет доносить информацию, его можно
Марина
10 ноя 2025
Хочу отметить безупречную работу Юрия,замечательный рассказчик,отличные знания истории города,хороший слог,продуманная речь,подстраивается под туриста,идёт навстречу при любых обстоятельствах,очень рекомендую!
Вечерняя прогулка по парку Галицкого просто потрясающая,увидели много новых локаций!
А
Алсу
9 ноя 2025
Экскурсия пешеходно-автомобильная; машина большая, комфортная. Понравилось содержание, много узнала о городе. Кроме небольшого исторического экскурса было несколько рекомендаций по текущим активностям и фишкам города. Сам Юрий очень открытый, доброжелательный, отвечает на любые вопросы.
Рекомендую однозначно.
Лариса
8 ноя 2025
Экскурсия для тех, кто не был в Краснодаре.
Юрий с первой минуты вызывает к себе расположение, как будто ты с близким человеком, который тебе показывает город. Отвечает на все вопросы, в
Г
Галина
4 ноя 2025
Не умею писать отзывы….. мы были очень довольны экскурсией и тем что попали именно к Юрию) Грамотный, эрудированный, очень любящий свой город специалист и человек, умеющий увлечь рассказом и влюбить в свой город.
А
Александр
3 ноя 2025
Хорошая экскурсия, всё понравилось! Для первого знакомства с городом и парком Краснодар очень рекомендую.
С
Светлана
2 ноя 2025
Рекомендуем обменять энергию денег на энергию авторской экскурсии гида Юрия. Вы увидите город глазами любящего жителя, услышите рассказ человека, бережно хранящего историю родного края. Юрий передаст вам частицу уважения и любви к Краснодару и людям, создавшим и продолжающим облагораживать этот южный город! Юрий, огромная Вам благодарность за интересно проведенное время 🫶
Н
Нана
2 ноя 2025
Впервые в Краснодаре и очень Рада, что доверилась Юрию! Мини-группа, обратная связь, интересные факты)
Светлана
1 ноя 2025
Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Юрию Кочеткову. 5830509 номер заказа. Экскурсия ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ!!! Комфортное передвижение по городу. Интересный рассказ о городе. Много познавательных, интересных фактов. Ну а прогулку по парку словами не передать)) Эмоции через край. И столько интересных фактов, названий. То что нельзя было увидеть сейчас(цветение) Юрий показывал на телефоне. Обязательно буду рекомендовать его экскурсии!
Юрий
1 ноя 2025
Все прошло бесподобно, гид - умница, эрудит профессионал своего дела порядочный интеллигентный молодой человек рассказал о ветил на все вопросы. В общем наша группа в количестве 5 человек осталась в восторге под большим впечатлением 👍👍👍
