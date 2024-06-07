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особенности стиля Модерн. Путешествие начинается от ул. Постовой и заканчивается около Исторического музея. Александр интересно рассказывает об особенностях стиля Модерн на примере некоторых домов старинного города. Он интересно рассказывает об истории строительства этих домов, об архитекторах Краснодара, о том, как Краснодар стал столицей края. Мне понравилась архитектурная прогулка. Это прекрасная возможность узнать что-то новое о Краснодаре, и, возможно, использовать эти знания в современном строительстве.