1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Александровский бульвар: сердце Краснодара и его исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Начало: На улице Красная
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
2 100₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара на рубеже 19-20 веков, исследуя архитектуру модерна в центре города. Узнайте о ключевых зданиях и их истории
Начало: Улица Коммунаров 2
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Начало: На Одесской улице в Краснодаре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
от 9 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 июня 2024Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
- ДДарья6 июня 2024Самые лучшие впечатления, очень рекомендую Светлану! Разбирается не только в истории, но и растениях, разносторонний экскурсовод!
- ЛЛюбовь6 июня 2024Рекомендую для краткого знакомства с архитектурным стилем Модерн совершить летнюю прогулку с Александром. Тенистыми улицами Александр проведёт всех желающих узнать
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ИИнна30 мая 2024Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
- ВВиктория16 мая 2024Прогулка очень понравилась. Лёгкий маршрут, много новой интересной информации
- ММария11 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
- ААлександр5 мая 2024Экскурсовод - приятный собеседник.
- ЕЕлена4 мая 2024Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
- ГГеннадий1 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «История и архитектура»
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