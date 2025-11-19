Мои заказы

Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара

Увидим красивейшее Гуамское ущелье и прокатимся на паравозике между скал, искупаемся в натуральных горячих водах из двухкилометровой глубины подземелья.

Посетим древнейший курорт Горячий ключ, прокатимся на кресельной канатке к парку на
читать дальше

вершине горы и колесу обозрения на этой вершине.

А еще в парке вас тронут необычные артобьекты "Ладонь Бога","Груз мыслей" и "Выше только любовь". Завершим поездку прогулку по ожерелью достопримечательностей: Мост Надежды, Скала Спасения, Дантово ущель и тд.

Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара
Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара
Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара

Описание экскурсии

В этой поездке я соединила два совершенно разных маршрута и термы. совершенно разные локации и впечатления. День максимально насыщен и при этом не утомителен. Возможностей подстроиться под путешественника как никогда много. Ребенок или пожилой человек, активный пешеход или неторопливый созерцатель - эта поездка будет без потерь интерпретирована именно под вас! Важная информация: Вы можете полностью положиться на меня, вашего гида, при планировании поездки. Эта экскурсия одна из моих любимых тем, что при абсолютной физической доступности, она невероятно разная и максимально насыщенная. Если вы не знаете, что выбрать - берите все и сразу одним днем, едемте сюда! А по дороге - я полностью вас сориентирую, что где и как можно посмотреть еще.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гуамское ущелье
  • Паравозик узкоколейная дорога
  • Горная река Курджипс
  • Проездом город Апшеронск (останавливаемся на завтрак)
  • Термальные источники
  • Канатная дорога
  • Горячий ключ
  • Прак «Дыхание гор»
  • Колесо обозрения
  • Артобъекты "Рука Бога", "Груз мыслей", "Выше только Любовь"
  • Дантово ущелье
  • Часовня Иверской Божией Матери
  • Источник Пантелеймона целителя
  • Подвесной мост «Мост Надежды»
  • Скала Петушок
  • Река Псекупс
  • Прогулочная зона парка, памятники, бювет
Что включено
  • Транспортное обеспечение, сопровождение гида.
Что не входит в цену
  • Билеты на паравозик
  • Термальные источники
  • Канатная дорога
  • Личные расходы, сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тц Горизонт (ул. Тюляева, 2)
Завершение: По договоренности или место встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Вы можете полностью положиться на меня, вашего гида, при планировании поездки
  • Эта экскурсия одна из моих любимых тем, что при абсолютной физической доступности, она невероятно разная и максимально насыщенная
  • Если вы не знаете, что выбрать - берите все и сразу одним днем, едемте сюда
  • А по дороге - я полностью вас сориентирую, что где и как можно посмотреть еще
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Гуамское ущелье из Краснодара
На автобусе
13 часов
37 отзывов
Групповая
до 19 чел.
В тренде
Гуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
19 ноя в 07:00
21 ноя в 07:00
3300 ₽ за человека
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
Подняться на скальный уступ, посетить живописные посёлки и прокатиться на колоритном тепловозе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
На машине
8 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
19 ноя в 08:30
20 ноя в 08:30
19 950 ₽21 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре