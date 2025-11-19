Увидим красивейшее Гуамское ущелье и прокатимся на паравозике между скал, искупаемся в натуральных горячих водах из двухкилометровой глубины подземелья.
Посетим древнейший курорт Горячий ключ, прокатимся на кресельной канатке к парку на
Описание экскурсииВ этой поездке я соединила два совершенно разных маршрута и термы. совершенно разные локации и впечатления. День максимально насыщен и при этом не утомителен. Возможностей подстроиться под путешественника как никогда много. Ребенок или пожилой человек, активный пешеход или неторопливый созерцатель - эта поездка будет без потерь интерпретирована именно под вас! Важная информация: Вы можете полностью положиться на меня, вашего гида, при планировании поездки. Эта экскурсия одна из моих любимых тем, что при абсолютной физической доступности, она невероятно разная и максимально насыщенная. Если вы не знаете, что выбрать - берите все и сразу одним днем, едемте сюда! А по дороге - я полностью вас сориентирую, что где и как можно посмотреть еще.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гуамское ущелье
- Паравозик узкоколейная дорога
- Горная река Курджипс
- Проездом город Апшеронск (останавливаемся на завтрак)
- Термальные источники
- Канатная дорога
- Горячий ключ
- Прак «Дыхание гор»
- Колесо обозрения
- Артобъекты "Рука Бога", "Груз мыслей", "Выше только Любовь"
- Дантово ущелье
- Часовня Иверской Божией Матери
- Источник Пантелеймона целителя
- Подвесной мост «Мост Надежды»
- Скала Петушок
- Река Псекупс
- Прогулочная зона парка, памятники, бювет
Что включено
- Транспортное обеспечение, сопровождение гида.
Что не входит в цену
- Билеты на паравозик
- Термальные источники
- Канатная дорога
- Личные расходы, сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тц Горизонт (ул. Тюляева, 2)
Завершение: По договоренности или место встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
