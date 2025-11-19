Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Посетим древнейший курорт Горячий ключ, прокатимся на кресельной канатке к парку на читать дальше вершине горы и колесу обозрения на этой вершине.



А еще в парке вас тронут необычные артобьекты "Ладонь Бога","Груз мыслей" и "Выше только любовь". Завершим поездку прогулку по ожерелью достопримечательностей: Мост Надежды, Скала Спасения, Дантово ущель и тд. Увидим красивейшее Гуамское ущелье и прокатимся на паравозике между скал, искупаемся в натуральных горячих водах из двухкилометровой глубины подземелья.Посетим древнейший курорт Горячий ключ, прокатимся на кресельной канатке к парку на

Мария Ваш гид в Краснодаре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-3 человека 23 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии В этой поездке я соединила два совершенно разных маршрута и термы. совершенно разные локации и впечатления. День максимально насыщен и при этом не утомителен. Возможностей подстроиться под путешественника как никогда много. Ребенок или пожилой человек, активный пешеход или неторопливый созерцатель - эта поездка будет без потерь интерпретирована именно под вас! Важная информация: Вы можете полностью положиться на меня, вашего гида, при планировании поездки. Эта экскурсия одна из моих любимых тем, что при абсолютной физической доступности, она невероятно разная и максимально насыщенная. Если вы не знаете, что выбрать - берите все и сразу одним днем, едемте сюда! А по дороге - я полностью вас сориентирую, что где и как можно посмотреть еще.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату