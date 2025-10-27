Горячий Ключ — старейший курорт, известный своими минеральными источниками, легендарными достопримечательностями и шикарными пейзажами.
Я проведу вас по паркам, скверам, галереям и ущельям, расскажу, как устроен этот город и чем он живёт. Вы раскроете его прошлое, прочувствуете все грани и поймёте, зачем сюда возвращаются снова.
Я проведу вас по паркам, скверам, галереям и ущельям, расскажу, как устроен этот город и чем он живёт. Вы раскроете его прошлое, прочувствуете все грани и поймёте, зачем сюда возвращаются снова.
Описание экскурсии
Отправляемся на старейший экокурорт Краснодарского края — Горячий Ключ, затерянный среди зелёных холмов и рек. Большая часть его территории покрыто лесами, а местные минеральные воды известны своими целебными свойствами. Город входит в десятку самых экологически чистых в мире — здесь легко дышится и хочется замедлиться.
Вы увидите:
- Аллею тысячи сосен — почти два километра живого аромата. Здесь растут пицундские сосны и сосны Коха — поэтому воздух насыщен фитонцидами
- Сквер Каменный цветок — с прудом, черепахами и кувшинками
- Целебный парк — с фонтанами, беседками и источниками. Здесь же — питьевая галерея с водой из скважин разного состава
- Триумфальную арку и памятник с золотыми львами — символами победы воды над недугами
- Счастливый мост с видом на реку Псекупс и горы
- Минеральную поляну с обелиском и двуглавым орлом — напоминанием о величии империи и старых традициях курортного лечения
- Родник Святителя Пантелеймона, часовню Иверской иконы, Дантово ущелье и скалу Петушок — места силы и природной красоты
Вы узнаете:
- Чем примечательна история Горячего Ключа
- Какую воду черпают здесь из минеральных и святых источников
- Какие легенды окружают ущелье и скалы
- Как устроена питьевая галерея
По итогам нашей поездки вы получите 50+ качественных фото.
Организационные детали
Включено в стоимость экскурсии:
- Трансфер по программе на легковом автомобиле
- Фотосессия в процессе всей экскурсии
Дополнительные расходы (по желанию):
- Прогулка на катамаранах по реке Псекупс – от 350 ₽ с чел.
- Подъём на канатной дороге к хребту Котх: взрослые — 1400 ₽, дети от 7 до 13 лет — 800 ₽, дети до 7 лет — бесплатно (колесо обозрения входит в стоимость канатной дороги).
- Во время экскурсии я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне и для размещения в соцсетях. Стоимость — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 266 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
27 окт 2025
Все вовремя, согласно договоренностям. Безопасная манера вождения Андрея. Неутомительная дорога. Ненавязчивое и интересное общение. Запас свободного времени, которого хватило на все. Потрясающе красивые локации и виды. Захватывающая дух канатка. Маршрут
Лариса
20 окт 2025
Изначально бронировала другую поездку, но потом сказала что хочу побывать в Горячем ключе, Андрей любезно согласился изменить маршрут. По канатной дороге проехала в парк и даже в это время года там очень красиво. От экскурсии осталось масса впечатлений, очень красивое место, меня все впечатлило.
Марина
6 авг 2025
Отличная прогулка, посмотрели все основные достопримечательности Горячего ключа, покатались на канатке и колесе обозрения, попробовали местные минералки, купили сувениры и остались довольны)
Александра
18 июн 2025
Добрый день, поездка в Горячий ключ была интересна и содержательна, большое спасибо Андрею за интересную экскурсию, фото и видео сессию.
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В центре города Краснодара
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.