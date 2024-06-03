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Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Черноморское побережье за один день: Абрау-Дюрсо, Геленджик, Горячий Ключ Погрузитесь в атмосферу Черного моря, посетив за один день Абрау-Дюрсо, Геленджик и Горячий Ключ. Идеальный выбор для любителей моря, вина и природы Начало: Ул. Красная, д. 5 22 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 53 отзыва Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11... Расписание: Выходные и праздничные дни 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 66 отзывов Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов Путешествие в горную Адыгею на границе двух регионов. Насладитесь видами плато Лаго-Наки, продегустируйте местную кухню и искупайтесь в термальных источниках Начало: По договоренности 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 3 отзыва Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110 Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни 2 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 12 отзывов Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Расписание: По выходным и праздничным дням 2 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 3 отзыва Термальный комплекс «Псыгупс» Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11... Расписание: по расписанию 2 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго Начало: По договорённости Расписание: будние дни в 07:00 от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 17 отзывов Большая Азишская пещера и водопады Руфабго Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Расписание: по выходным и праздниным дням 2 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 3 отзыва «Долина лотосов» и отдых на Азовском море Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110 Расписание: по выходным и праздничным дням 2 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 1 отзыв Гастротур по Адыгее Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110 Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию 2 800 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края Начало: По договорённости Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00 17 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 3 отзыва Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Расписание: по выходным и праздничным дням 2 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 2 отзыва В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Расписание: по расписанию 2 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 3 отзыва Абрау-Дюрсо + Новороссийск Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Расписание: по расписанию 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 14 часов 13 отзывов От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Расписание: по расписанию 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 14 часов 10 отзывов Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110 Расписание: по расписанию 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края Начало: По договорённости Расписание: по договорённости от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Путешествие в станицу Азовская Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского Начало: на улице Одесская 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине Начало: На Театральной площади 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Шапсугские аномалии: таинственный тур по местам силы Краснодара Погрузитесь в мир древних мистерий и сакральных мест с экскурсией по Шапсугским аномалиям. Откройте для себя магию природы и древних цивилизаций 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Авторский гастротур из Краснодара Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино 18 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход) 18 500 ₽ за всё до 7 чел.