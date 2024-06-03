Выездные экскурсии из Краснодара

Найдено 37 экскурсий в категории «Выездные» в Краснодаре, цены от 2 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Краснодара - в горную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
114 отзывов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990 за всё до 3 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990 за всё до 3 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900 за всё до 3 чел.
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: в центре города
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Однодневный тур по черноморскому побережью
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Черноморское побережье за один день: Абрау-Дюрсо, Геленджик, Горячий Ключ
Погрузитесь в атмосферу Черного моря, посетив за один день Абрау-Дюрсо, Геленджик и Горячий Ключ. Идеальный выбор для любителей моря, вина и природы
Начало: Ул. Красная, д. 5
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000 за всё до 5 чел.
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
53 отзыва
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
66 отзывов
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
Путешествие в горную Адыгею на границе двух регионов. Насладитесь видами плато Лаго-Наки, продегустируйте местную кухню и искупайтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
12 отзывов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800 за человека
Термальный комплекс «Псыгупс»
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Термальный комплекс «Псыгупс»
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по расписанию
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 450 за человека
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800 за человека
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
23 июня в 06:00
29 июня в 06:00
2 800 за человека
Гастротур по Адыгее
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гастротур по Адыгее
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию
29 июня в 07:00
1 сен в 07:00
2 800 за человека
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 900 за всё до 5 чел.
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
31 авг в 07:00
2 800 за человека
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800 за человека
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
15 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
13 отзывов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
10 отзывов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: по договорённости
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в станицу Азовская
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Начало: на улице Одесская
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Шапсугские аномалии: тур по сакральному треугольнику
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Шапсугские аномалии: таинственный тур по местам силы Краснодара
Погрузитесь в мир древних мистерий и сакральных мест с экскурсией по Шапсугским аномалиям. Откройте для себя магию природы и древних цивилизаций
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 500 за всё до 3 чел.
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Авторский гастротур из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500 за всё до 4 чел.
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500 за всё до 7 чел.
К Черному морю через Гебиусские водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег222
    3 июня 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    07 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
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    просто интересным человеком Батыром. Если кратко, посетили нагорье Лаго-Наки, Гранитный каньон (река Белая), Экстрим-парк «Мишоко» и сплав (рафтинг) по реке Белая. Это то, что мы физически успели за один световой день. Нагорье Лаго-Наки - это безумно красивое место, когда смотришь на этот вид, дух захватывает. Это сказка, чудеса гор и природы, удивительный и неповторимый воздух и окружающей природы. Здесь отдыхают мозг, тело и дух от мирского шума, грязи, невзгод и проблем. Уникальное природное место силы, зеленые луга и горы сочетание незабываемой фантазии матушки природы, очень атмосферное место. Каньон – валуны из гранита, шум реки, очень крутое место! Красивые и очень чистые берега, чистый воздух, красивый лес и бурная, слегка бирюзовая река. Рафтинг – это мощный всплеск адреналина и незабываемые ощущения, инструктора – профессионалы своего дела (четкая организация и слаженная работа). Если вы любите активный отдых, это для вас, получите фонтан удовольствий и массу впечатлений. На следующий год обязательно продолжим знакомство с Адыгеей.

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
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    хорошую погоду не до них было бы. О золотой кладовой даже и не знали. Понравился Майкоп. Обязательно нужно в него заезжать. Теперь приедем за природой. И закажем ещё экскурсию. Спасибо.

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
    Планировали экскурсию в Большую Азишскую пещеру, в итоге поехали на водопады. Советую покупать экскурсии на официальном сайте. Экскурсовод Алексей провёл
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    великолепную экскурсию, помогал пройти трудные участки, много рассказывал о природе вокруг, старался максимально показать красоту вокруг, спускались даже к самой теснине, несмотря на то, что шли с небольшим опозданием. В целом, экскурсия понравилась. Будьте готовы, что идти придется много, иногда маршрут сложный, особенно для тех, кто боится высоты, есть пара стрессовых моментов. Но вознаграждением будут шикарные виды и фотографии!

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
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    полнейшем восторге. В туре было очень комфортно и даже дождь не испортил нам впечатления, а на оборот добавил свою изюминку и впечатления))) Закончили поездку термальными источниками, после активного хорошо расслабились P.S- т. к в один тур все места посмотреть физически не удалось, гарантировано, что приедем еще раз 🥰

    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно
  • В
    Владлена
    25 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
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    даже не подозревали!) Мария профессиональный гид и замечательный человек, уделила огромное внимание родителям, им было тяжело подниматься на гору Физиабго, поэтому после монастыря посетили парк Мишоко, чтоб родители насладились великолепными видами. Насладились видами реки Белой, делали остановки по дороге у красивых локаций (у моста 1906г, в поле с маками). Очень впечатлил музей Паноптикум! Поездка очень впечатлила, рекомендуем!)

    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и
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    наинтереснейший музей), в частном маленьком музее «Беловодье» (который включает в себя как коллекцию аммонитов, которым более 3000 лет, так и предметы Великой Отечественной войны), посетили смотровые площадки на плато, и каньоне. Очень интересно рассказывает, поездка пролетела как один миг! Я в восторге!

    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси
  • Т
    Травушкина
    16 мая 2024
    В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
    Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.
  • Е
    Евгений
    15 мая 2024
    Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
    Очень понравилась экскурсия! Весь день провели в окружении великолепной природы Адыгеи. Сами в такие места мы сроду бы не попали. Масса положительных эмоций, крутые фотографии.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Выездные»

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  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Выездные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 2 450 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 399 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Краснодара и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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