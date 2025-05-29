Мои заказы

Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье

Подняться на скальный уступ, посетить живописные посёлки и прокатиться на колоритном тепловозе
Наше путешествие будет насыщено природными красотами Краснодарского края.

Мы поднимемся на скалистый уступ Орлиная полка за шикарными видами на Гуамское ущелье и Лагонакское нагорье.

Пройдём по мосту над шумной рекой Курджипс, посетим загадочный Мезмай и живописный хутор Гуамка, а ещё прокатимся на тепловозе по узкоколейной ж/д дороге времён СССР.
5
15 отзывов
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье© Юрий
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье© Юрий
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье© Юрий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Тропа к Орлиной полке — импровизированная парковка, место старта нашего пешего маршрута. Мы прогуляемся по лесу и совершим несложный подъём по скалам к смотровой площадке. Особой физической подготовки не требуется.

Орлиная полка — скалистый уступ естественного происхождения с шикарными панорамными видами на посёлок Мезмай и его окрестности. Отсюда в ясную погоду можно увидеть плато Лаго-Наки, Азиш-Тау, Главный Кавказский хребет.

Посёлок Мезмай — загадочное место среди дикой природы. Окружён тремя горными хребтами: Лагонакским, Азишским и Гуамским.

Станция «Урочище Монахово» — место посадки на прогулочный туристический тепловоз. Прокатимся на нём до станции «Гуамка».

Мост Гуамка — подвесной мост над горной рекой Курджипс

Хутор Гуамка — небольшой посёлок среди нетронутой природы. На здешнем рынке вы можете приобрести сувениры и продукты питания у местных жителей.

При желании на обратном пути снимем усталость в термальных источниках.

На протяжении всего путешествия будем рассказывать вам исторические факты о Краснодарском крае, насёленных пунктах и достопримечательностях маршрута, а также местные легенды и сказания.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
  • Идеальное время выезда — 7 утра. Время в пути в одну сторону — примерно 3.5 часа с санитарными остановками по запросу
  • Посещение Орлиной полки возможно только в сухую погоду — при дожде очень травмоопасно
  • За дополнительную плату можем провести экскурсию для большего числа людей — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Проезд на туристическом тепловозе — 500 ₽ за чел. в одну сторону
  • Посещение термального источника (по желанию) — 500 ₽/час за чел.
  • Питание

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остановка Краснодарская ТЭЦ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 446 туристов
Аттестованный гид, влюблён в наш юг с самого детства и считаю его идеальным местом для отдыха. Стаж аккуратного вождения 20+ лет — со мной вы в безопасности. Работаю с проверенной командой: мы организуем экскурсии индивидуально под вашу компанию, учитываем все пожелания. Ждём вас, чтобы зарядить позитивными эмоциями, показать красоты нашей природы и сделать путешествие максимально комфортным.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Наталья)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Наталья)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Наталья)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Наталья)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Наталья)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Михаил)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Михаил)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Михаил)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Юлия)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Елена)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Ольга)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Ольга)Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье (Ольга)
В
Владимир
29 мая 2025
Это прекрасное, увлекательное путешествие, которое никогда не забудится! Подъем на Орлиную полку интересен, и с разной высоты открываются новые виды. Но после этого пути вы отказываетесь на "полочке", с которой
читать дальше

открываются незабываемые виды. Вы наслаждаетесь этими видами в тишине и умиротворении. Разглядывая виды с высоты захватывает дух! Прогулка по Гуамскому ущелью незабываема!Вы можете насладиться могуществом гор и красотой горной, чистейшей реки. Чистый горный воздух успокаивает и перезагружает.Так же навсегда запомнится шум реки) Огромное спасибо гиду Юрию за предоставленные условия и возможность ощутить эти эмоции! Профессиональный подход, исторические факты из жизни края делают поездку незабываемой. Буду советовать поездки с Юрием всем друзьям и знакомым. Спасибо огромное Юрий!!!

Дата посещения: 27 мая 2025
М
Мария
8 апр 2025
Благодарим за замечательную экскурсию! Нам очень понравилось, живописные виды, Гуамское ущелье необыкновенно красивое! Юрий прекрасный гид, внимательный и доброжелательный, профессионал своего дела
Дата посещения: 7 апреля 2025
Н
Наталья
23 окт 2025
Замечательная экскурсия! Заказывала индивидуальный тур. Юрий, наш гид, забрал и доставил до дома. Юрий - знающий и любящий свой край гид. Время в пути пролетело незаметно. Гуамское ущелье, Орлиная полка - это услада для души и глаз. Виды потрясающие! Нам повезло с погодой. Рекомендуем данную экскурсию. Выбирайте Юрия - интересного, заботливого гида!
Замечательная экскурсия! Заказывала индивидуальный тур. Юрий, наш гид, забрал и доставил до дома. Юрий - знающийЗамечательная экскурсия! Заказывала индивидуальный тур. Юрий, наш гид, забрал и доставил до дома. Юрий - знающийЗамечательная экскурсия! Заказывала индивидуальный тур. Юрий, наш гид, забрал и доставил до дома. Юрий - знающийЗамечательная экскурсия! Заказывала индивидуальный тур. Юрий, наш гид, забрал и доставил до дома. Юрий - знающийЗамечательная экскурсия! Заказывала индивидуальный тур. Юрий, наш гид, забрал и доставил до дома. Юрий - знающий
М
Михаил
6 окт 2025
Экскурсия прошла отлично👍
Получили много положительных эмоций. Юрий замечательный экскурсовод и приятный собеседник! Открыли для себя удивительную красоту гор! Время пролетело незаметно. Спасибо за поездку!!! 👍
Экскурсия прошла отлично👍Экскурсия прошла отлично👍Экскурсия прошла отлично👍
Т
Тамара
17 сен 2025
Совершать прогулки-путешествия с Юрием одно сплошное удовольствие. Экскурсии прошли на высшем уровне как информативно, так и организационно, забота и внимание с первой минуты. Юрий интересный собеседник и отличный экскурсовод. Пожалуй
читать дальше

эта экскурсия одна из самых запоминающихся, с полным зарядом Энергии! Впечатлений море!!!! Также, не мало важно, что был предоставлен комфортный автомобиль. Водитель умничка! Мы получили огромное удовольствие и узнали много нового и интересного. Искренне рекомендуем!

Юлия
Юлия
26 авг 2025
Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!
Через Гуамское ущелье на Орлиную полку.

Из Гуамки на уникальном почти кукольном паровозике по одноколейке, которая в старые времена
читать дальше

служила для транспортировки леса, а потом пешком по шпалам до Мезмая.

Железная дорога то уверенно ведёт за собой, то, заросшая травой и кустами исчезает из вида.

Небольшая передышка в пути на автомобиле - и вот уже мы карабкаемся на скалы, чтобы во всей красе оценить невероятно притягательные зелёные просторы и освещённое солнцем знаменитое плато Лаго-Наки.

Это маленькое приключение не состоялось бы без нашего замечательного проводника и разказчика Юрия - профессионального гида по Адыгее и просто отличного собеседника!

Всё прошло замечательно! Лучшие рекомендации!

Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!Дорога зовёт нас за собой на просторы Адыгеи - в горы, в горы!
С
Софья
17 июн 2025
16 июня побывали на экскурсии в Адыгеи, ездили маленькой группой, втроëм- очень классный формат - мне такое больше нравится, чем большие автобусные группы. Прекрасно провели время в поездке, жаль что
читать дальше

погода не дала нам попасть на Орлиную полку, мы проехали на поезде в ущелье: Мезмай и Гуамка и многое посмотрели. Огромное спасибо за проведенное время в этом путешествии нашему водителю-гиду Юрию. Все подробно и доходчиво нам рассказывал и пояснял. Надеемся, что в скором времени мы посетим с Юрием Орлиную полку.
Великолепная экскурсия! Мы получили массу приятных впечатлений, виды природы потрясающие. Очень понравилась работа гида - рекомендуем!

Елена
Елена
13 мая 2025
Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.
Это было замечательное небольшое путешествие. Получено много положительных эмоций. Подъем на Орлиную полочку был не сильно сложный, а вид оттуда
читать дальше

шикарный. Так же прогулялись по Гуамскому ущелью. Первый путь был пешком, а потом на паровозике. Природа, а какой воздух, но это не объяснить словами, все это надо прочувствовать на себе. Навесной мостик, это просто впечатления с детства. В завершении термальные источники и очень вкусный ужин. Эскурсия длилась 14 часов. Это очень классно, если есть желание получить красивые виды и неописуемые эмоции, то однозначно надо на это маленькое путешествие с гидом Юрием. Он все организует по вашему желанию.
В дальнейшем обязательно будем рекомендовать всем посетить Краснодар с этим путешествием и с вами Юрий, а так же рассчитываем увидеться снова!

Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.Спасибо большое Юрию за такую экскурсию! Было очень красиво и познавательно.
О
Ольга
5 мая 2025
Было замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождение на Орлиную полку это было классно незабываемо)))
Полностью доверилась организатору Юрию - и не прогадала!
Природа
читать дальше

конечно невероятная… ради нее собственно и ехали, ради гор. Воздух прохладный даже в теплый солнечный день, дышится легко, а вокруг переливы пения птиц, цветут пионы.
После, доехав до п. Мезмай, Юра нас отправил в "самостоятельное плавание", так сказать, пешая прогулка по Гуамскому ущелью до станции узкоколейной ж/дороги, соединяющей Мезмай и Гуамка. Место очень красивое - высокое ущелье, горная река и узкие тропы, по которой ты идешь, небольшие водопады. Прокатились на ретро-поезде, послушали экскурсию об этих местах (в нашем вагоне катался и спал одновременно тот самый Кот, известен в некоторых соцсетях). Кстати, я очень рекомендую пройти пешком в одну из сторон. потому что так можно увидеть гораздо больше, нежели с поезда. Очень много тропинок, по которым можно спуститься вниз, к воде. С поезда этого увы, сделать нельзя. Ну, и конечно же обед в кафе Апшеронска.
Однозначно, рекомендасьон). Эта поездка - 10 из 10!

Было замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождениеБыло замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождениеБыло замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождениеБыло замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождениеБыло замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождениеБыло замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождениеБыло замечательно! Сложилось всё! Отличная организация тура, душевная компания, завораживающие виды, погода. Комфортно, пунктуально, ритмично (восхождение
Т
Татьяна
2 мая 2025
Хотелось бы выразить огромную благодарность Юрию за интересную и увлекательную экскурсию. Замечательно, что этот человек владеет и маршрутом экскурсии, и интересным материалом. Очень коммуникабельный и доброжелательный экскурсовод. Очень интересно провели время. Желаем каждому отдыхающему провести время экскурсий с сопровождающим Юрием.
К
Куклина
1 мая 2025
Огромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, что у Юрия очень комфортный автомобиль и очень аккуратное вождение - поездка прошла максимально безопасно.
читать дальше

Плюс, что Юрий подбирает варианты маршрута, исходя из возможностей своих клиентов: у моей мамы болело колено, Юрий нам предложил самые разные варианты, чтобы было и интересно и с пользой для здоровья. Еще Юрий находит подход к любому человеку - к своим клиентам относится с нереальным радушием, тёплом и заботой, а беседы с ним очень познавательные и душевные. Отдых удался на 1000% благодаря Юрию, получилось хотя бы день не думать о том, что мы будем делать, где кушать, где гулять, потому что все это продумал наш гид🔥🔥🔥

Огромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, чтоОгромная благодарность Юрию за экскурсию - заказывала для мамы и для себя. Особенно хочется отметить, что
Ирина
Ирина
11 апр 2025
Выражаем благодарность Юрию за наше путешествие!
Нас две семьи: 4 взрослых + 4 детей (10, 9, 9 и 6 лет).
Погода нас не радовала. Был снег, дождь и холод, что, конечно, внесло
читать дальше

свои корректировки в продолжительность прогулки в Гуамском ущелье. Но мы все же смогли насладиться красотой природы, шумом горной реки и интересным рассказом об этом ущелье.
Второй локацией в нашем маршруте были термы. Так как мы очень привередливые и придирчивые туристы, сразу могу сказать: термы - на любителя. Их точно нельзя назвать комфортабельными и роскошными (как-то все “по-советски», как из прошлой жизни). И ещё большое количество плавающих в самих термах, хотя мы были в будни. Кстати, бассейн не глубокий. Дети ходили по дну.
Но нас ждал прекрасный, вкусный шашлык и душевный подход Юрия к своим подопечным-туристам 🙂
Спасибо!

Выражаем благодарность Юрию за наше путешествие!Выражаем благодарность Юрию за наше путешествие!Выражаем благодарность Юрию за наше путешествие!Выражаем благодарность Юрию за наше путешествие!Выражаем благодарность Юрию за наше путешествие!
М
Мария
11 апр 2025
Благодарим за замечательную экскурсию! Нам очень понравилось, живописные виды, Гуамское ущелье необыкновенно красивое! Юрий прекрасный гид, внимательный и доброжелательный, профессионал своего дела
Е
Елена
3 апр 2025
Удивительное по красоте место! Все вокруг пропитано свежестью гор и леса. Очень удобная экскурсия для тех, кто хочет за один день по максимум посетить местные достопримечательности, нашагать 20 тысяч шагов
читать дальше

и релакснуть в термо!
Большая благодарность за мини-трип нашему гиду Юрию. Маршрут был составлен индивидуально, на основе наших пожеланий, благодаря чему смогли оставить для себя прекрасные впечатления от поездки. Так же спасибо Юрию за глубокие знания, деликатность и душевное тепло!

М
Марина
10 мар 2025
Данная поездка стала большим открытием для новых впечатлений, новых удивительных пейзажей, и приятного знакомства с энергичным и душевным Юрием, что сопровождал нас в этой дороге.
Рекомендуем к посещению Гуамского ущелья, для поездки в уютных вагончиках по горе, конной прогулке
и чудесных фотографии на память.
Данная поездка стала большим открытием для новых впечатлений, новых удивительных пейзажей, и приятного знакомства с энергичнымДанная поездка стала большим открытием для новых впечатлений, новых удивительных пейзажей, и приятного знакомства с энергичным

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
На машине
10 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
На машине
На поезде
13 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: В центре города Краснодара
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре