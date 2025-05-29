Наше путешествие будет насыщено природными красотами Краснодарского края. Мы поднимемся на скалистый уступ Орлиная полка за шикарными видами на Гуамское ущелье и Лагонакское нагорье. Пройдём по мосту над шумной рекой Курджипс, посетим загадочный Мезмай и живописный хутор Гуамка, а ещё прокатимся на тепловозе по узкоколейной ж/д дороге времён СССР.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Тропа к Орлиной полке — импровизированная парковка, место старта нашего пешего маршрута. Мы прогуляемся по лесу и совершим несложный подъём по скалам к смотровой площадке. Особой физической подготовки не требуется.

Орлиная полка — скалистый уступ естественного происхождения с шикарными панорамными видами на посёлок Мезмай и его окрестности. Отсюда в ясную погоду можно увидеть плато Лаго-Наки, Азиш-Тау, Главный Кавказский хребет.

Посёлок Мезмай — загадочное место среди дикой природы. Окружён тремя горными хребтами: Лагонакским, Азишским и Гуамским.

Станция «Урочище Монахово» — место посадки на прогулочный туристический тепловоз. Прокатимся на нём до станции «Гуамка».

Мост Гуамка — подвесной мост над горной рекой Курджипс

Хутор Гуамка — небольшой посёлок среди нетронутой природы. На здешнем рынке вы можете приобрести сувениры и продукты питания у местных жителей.

При желании на обратном пути снимем усталость в термальных источниках.

На протяжении всего путешествия будем рассказывать вам исторические факты о Краснодарском крае, насёленных пунктах и достопримечательностях маршрута, а также местные легенды и сказания.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn

Идеальное время выезда — 7 утра. Время в пути в одну сторону — примерно 3.5 часа с санитарными остановками по запросу

Посещение Орлиной полки возможно только в сухую погоду — при дожде очень травмоопасно

За дополнительную плату можем провести экскурсию для большего числа людей — подробности в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы