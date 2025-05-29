Мы поднимемся на скалистый уступ Орлиная полка за шикарными видами на Гуамское ущелье и Лагонакское нагорье.
Пройдём по мосту над шумной рекой Курджипс, посетим загадочный Мезмай и живописный хутор Гуамка, а ещё прокатимся на тепловозе по узкоколейной ж/д дороге времён СССР.
Описание экскурсии
Тропа к Орлиной полке — импровизированная парковка, место старта нашего пешего маршрута. Мы прогуляемся по лесу и совершим несложный подъём по скалам к смотровой площадке. Особой физической подготовки не требуется.
Орлиная полка — скалистый уступ естественного происхождения с шикарными панорамными видами на посёлок Мезмай и его окрестности. Отсюда в ясную погоду можно увидеть плато Лаго-Наки, Азиш-Тау, Главный Кавказский хребет.
Посёлок Мезмай — загадочное место среди дикой природы. Окружён тремя горными хребтами: Лагонакским, Азишским и Гуамским.
Станция «Урочище Монахово» — место посадки на прогулочный туристический тепловоз. Прокатимся на нём до станции «Гуамка».
Мост Гуамка — подвесной мост над горной рекой Курджипс
Хутор Гуамка — небольшой посёлок среди нетронутой природы. На здешнем рынке вы можете приобрести сувениры и продукты питания у местных жителей.
При желании на обратном пути снимем усталость в термальных источниках.
На протяжении всего путешествия будем рассказывать вам исторические факты о Краснодарском крае, насёленных пунктах и достопримечательностях маршрута, а также местные легенды и сказания.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn
- Идеальное время выезда — 7 утра. Время в пути в одну сторону — примерно 3.5 часа с санитарными остановками по запросу
- Посещение Орлиной полки возможно только в сухую погоду — при дожде очень травмоопасно
- За дополнительную плату можем провести экскурсию для большего числа людей — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Проезд на туристическом тепловозе — 500 ₽ за чел. в одну сторону
- Посещение термального источника (по желанию) — 500 ₽/час за чел.
- Питание
Получили много положительных эмоций. Юрий замечательный экскурсовод и приятный собеседник! Открыли для себя удивительную красоту гор! Время пролетело незаметно. Спасибо за поездку!!! 👍
Через Гуамское ущелье на Орлиную полку.
Из Гуамки на уникальном почти кукольном паровозике по одноколейке, которая в старые времена
Это было замечательное небольшое путешествие. Получено много положительных эмоций. Подъем на Орлиную полочку был не сильно сложный, а вид оттуда
Полностью доверилась организатору Юрию - и не прогадала!
Природа
Нас две семьи: 4 взрослых + 4 детей (10, 9, 9 и 6 лет).
Погода нас не радовала. Был снег, дождь и холод, что, конечно, внесло
Рекомендуем к посещению Гуамского ущелья, для поездки в уютных вагончиках по горе, конной прогулке
и чудесных фотографии на память.