Изумительный Горячий Ключ

Я познакомлю вас с провинциальным городом-курортом Юга России — Горячим Ключом.

Предгорья Кавказа, свежий воздух, природная минеральная вода, прекрасные виды — и все это на фоне увлекательного рассказа об истории этого гостеприимного и благотворного места!
Описание экскурсии

Вы познакомитесь с основными сюжетами из истории г. Горячий Ключ, по аллее «Тысячи сосен» проследуете в «Целебный парк», наслаждаясь живительным воздухом, узнаете историю «Адыгейского столба» и крепости «Псыфабэ». Побываете в часовне Иверской Богоматери, увидите памятник минеральной воде, природный объект «Дантово ущелье» и скалу «Петушок», полюбуетесь изумрудной рекой Псекупс. В «Питьевой галерее» продегустируете целебные минеральные воды. А далее вас ждут живописные хребет Котх и долина ручья Мальцева.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аллея «Тысячи сосен»
  • Целебный парк
  • Часовня Иверской Богоматери
  • Памятник минеральной воде
  • Дантово ущелье
  • Скала «Петушок»
  • Река Псекупс
  • Питьевая галерея
  • Хребет Котх
  • Долина ручья Мальцева
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер.
Что не входит в цену
  • Канатная дорога
  • Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, сквер имени Г.К. Жукова
Завершение: Краснодар, гостиница клинта
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Краснодара

