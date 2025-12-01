Я познакомлю вас с провинциальным городом-курортом Юга России — Горячим Ключом.
Предгорья Кавказа, свежий воздух, природная минеральная вода, прекрасные виды — и все это на фоне увлекательного рассказа об истории этого гостеприимного и благотворного места!
Предгорья Кавказа, свежий воздух, природная минеральная вода, прекрасные виды — и все это на фоне увлекательного рассказа об истории этого гостеприимного и благотворного места!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВы познакомитесь с основными сюжетами из истории г. Горячий Ключ, по аллее «Тысячи сосен» проследуете в «Целебный парк», наслаждаясь живительным воздухом, узнаете историю «Адыгейского столба» и крепости «Псыфабэ». Побываете в часовне Иверской Богоматери, увидите памятник минеральной воде, природный объект «Дантово ущелье» и скалу «Петушок», полюбуетесь изумрудной рекой Псекупс. В «Питьевой галерее» продегустируете целебные минеральные воды. А далее вас ждут живописные хребет Котх и долина ручья Мальцева.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аллея «Тысячи сосен»
- Целебный парк
- Часовня Иверской Богоматери
- Памятник минеральной воде
- Дантово ущелье
- Скала «Петушок»
- Река Псекупс
- Питьевая галерея
- Хребет Котх
- Долина ручья Мальцева
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Канатная дорога
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, сквер имени Г.К. Жукова
Завершение: Краснодар, гостиница клинта
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
1 дек в 07:30
3 дек в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
Отдохнуть на природе, набраться сил и вдохнуть чистого воздуха
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
2 дек в 08:30
3 дек в 08:30
21 000 ₽ за всё до 7 чел.