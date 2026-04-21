Представьте себе день, полный приключений и новых открытий в сердце Адыгеи.Вас ждет трек по уникальному горному хребту «Каменное море», где вы встретите ледник в карстовой воронке, обойдете альпийские луга и

полюбуетесь рифовыми известняками, возраст которых насчитывает 130 миллионов лет. В конце дня, чтобы восстановить силы и закрепить впечатления, вы окунетесь в горячие источники с целебной водой. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей, обещая быть комфортной благодаря профессиональному подходу и транспорту, включенному в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Адыгеи и плато Лаго-Наки - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями и природными объектами в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.