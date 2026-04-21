Представьте себе день, полный приключений и новых открытий в сердце Адыгеи.
Вас ждет трек по уникальному горному хребту «Каменное море», где вы встретите ледник в карстовой воронке, обойдете альпийские луга и
Вас ждет трек по уникальному горному хребту «Каменное море», где вы встретите ледник в карстовой воронке, обойдете альпийские луга и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 📸 Живописные места для фото
- 🚶♂️ Легкий трек для всех уровней подготовки
- 💧 Восстановление в горячих источниках
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Адыгеи и плато Лаго-Наки - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями и природными объектами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каменное море
- Ледник в карстовой воронке
- Плато Лаго-Наки
- Альпийские луга
- Скала Нагой Кош
- Рифовые известняки
Описание экскурсии
Мир сказочной природы
«Каменное море» поразит вас фантастическим разнообразием ландшафтов. По пути нам встретятся настоящий ледник в карстовой воронке, усеянное цветами плато и альпийские луга. А также могучая скала Нагой Кош и образованные 130 миллионов лет назад рифовые известняки. Чтобы смыть усталость и закрепить впечатления, на обратном пути мы посетим горячие бассейны с целебной водой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном Рено Дастер, транспорт включен в стоимость. Наиболее комфортно будет 3 путешественникам, но можно взять с собой и 4-го пассажира.
- Продолжительность маршрута — 15 км, набор высоты — 300 м. Он подойдет взрослым и детям любой физической подготовки.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: заповедник — 300 руб. взрослые, дети до 14 лет бесплатно, горячие источники — 400 руб. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 530 туристов
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень благодарна Марии за прекрасно организованное и продуманное путешествие. Я получила невероятное удовольствие и море впечатлений🌻🌷🪻
Вам был полезен этот отзыв?
Мария отличный гид и приятный человек, интересно рассказывает и учитывает пожелания Замечательная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Мария - великолепный рассказчик. Увлеченный, действительно любящий и ценящий места, про которые говорит. С большим опытом походов в горах. С ней комфортно общаться, нет неловкости. Маршрут строила, учитывая мои желания и физическое состояние. Вождение комфортное, дороги знает хорошо. Показала красивые места, рассказала много интересного и накормила в очень вкусном кафе.
Благодарю!
Благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
Плато это очень красивое и завораживающее место. Решились на этот поход в 15 км с детьми 6 и 13 лет.
Довольны невероятно. Такое личное достижение, для детей особенно. Все выдержали. Сама
Довольны невероятно. Такое личное достижение, для детей особенно. Все выдержали. Сама
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нахожусь под приятнейшим впечатлением от прогулки по Лаго-Наки и от Марии в целом. Потрясающая природа! Настоящие нетающие ледники,при этот тут же красивейшие цветочки-травы,поют птички,приятная горная прохлада,при том,что в Краснодаре в
Вам был полезен этот отзыв?
О
Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и наинтереснейший музей), в частном маленьком музее «Беловодье» (который включает в
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара»
Групповая
до 19 чел.
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Полюбоваться и горами и исследовать подземное царство
Начало: У ТЦ «Галерея»
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Горячий Ключ: день у целебных источников (из Краснодара)
Лёгкая прогулка по парку и ущелью + сосновый воздух, минеральные воды и легенды Дантова ущелья
Начало: На улице Мачуги
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
Видовой маршрут за незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями о Кавказе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 26 500 ₽ за всё до 5 чел.
от 25 400 ₽ за экскурсию