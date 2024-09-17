Лучшее время для поездки из Краснодара в Горячий Ключ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и возможность насладиться термальными источниками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но могут быть дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и ограниченный доступ к некоторым достопримечательностям.

Индивидуальная экскурсия из Краснодара в Горячий Ключ - это путешествие в мир истории и природы.Вас ждет знакомство с уникальными экспонатами краеведческого музея, где каждый предмет расскажет свою историю о прошлом

этих мест. Прогулка по аллеям, окруженным пицундскими соснами, раскроет легенды Горячего Ключа, а Целебный парк удивит своими природными памятниками. Завершит экскурсию расслабляющий отдых на термальных источниках, где вы сможете в полной мере ощутить целебную силу природы. Предусмотрены дополнительные организационные детали для вашего удобства, включая рекомендации по одежде и питанию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Горячего Ключа

Дорога из Краснодара займет всего около часа, по пути я расскажу о прошлом адыгского поселения Псыфабэ и долины Псекупса. А прибыв на место, вы отправитесь в замечательный музей, который появился благодаря казакам. Вы познакомитесь с археологическими экспонатами, в зале кубанского быта проследите историю бальнеологического курорта и первого музея края, раскроете секрет родины слонов и осмотрите экспонаты других тематических залов.

Экскурсия по Целебному парку

Продолжим знакомство с Горячим Ключом на прогулке по двухкилометровой широкой и ровной аллее из пицундской сосны и сосны Коха на Михайловском бульваре (ул. Ленина). У Питьевой галереи и Водолечебницы поговорим о пользе местных минеральных источников. Возле Столба памяти вы услышите о его авторе — бжедухском князе — и выясните, как старинный памятник связан со вкладом России в развитие края.

Тенистая Тихая аллея выведет к другим достопримечательностям курорта — уютной Иверской часовне, Абадзехской (Ключевой) горе, Дантову ущелью, источникам, месту древней крепости Псыфабэ и скале Спасения. Вдоль аллеи вы увидите территорию, на которой находится природный выход Псекупских минеральных вод. А напротив — поросший лесом живописный склон горы и массивный выступ «скалы-учителя».

После экскурсии я предложу посетить термальные источники (открыты с середины мая до конца сезона).

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пеших прогулок

Возьмите с собой перекус (или можно будет пообедать в местных кафе), а также бутылочку для дегустации минеральной воды

Не забудьте взять паспорт и документы, предоставляющие льготы

В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см

Дополнительные расходы