Лучшее время для поездки из Краснодара в Горячий Ключ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и возможность насладиться термальными источниками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но могут быть дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и ограниченный доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Краеведческий музей
Целебный парк
Иверская часовня
Абадзехская гора
Дантово ущелье
Псекупские минеральные воды
Скала Спасения
Описание экскурсии
История Горячего Ключа
Дорога из Краснодара займет всего около часа, по пути я расскажу о прошлом адыгского поселения Псыфабэ и долины Псекупса. А прибыв на место, вы отправитесь в замечательный музей, который появился благодаря казакам. Вы познакомитесь с археологическими экспонатами, в зале кубанского быта проследите историю бальнеологического курорта и первого музея края, раскроете секрет родины слонов и осмотрите экспонаты других тематических залов.
Экскурсия по Целебному парку
Продолжим знакомство с Горячим Ключом на прогулке по двухкилометровой широкой и ровной аллее из пицундской сосны и сосны Коха на Михайловском бульваре (ул. Ленина). У Питьевой галереи и Водолечебницы поговорим о пользе местных минеральных источников. Возле Столба памяти вы услышите о его авторе — бжедухском князе — и выясните, как старинный памятник связан со вкладом России в развитие края.
Тенистая Тихая аллея выведет к другим достопримечательностям курорта — уютной Иверской часовне, Абадзехской (Ключевой) горе, Дантову ущелью, источникам, месту древней крепости Псыфабэ и скале Спасения. Вдоль аллеи вы увидите территорию, на которой находится природный выход Псекупских минеральных вод. А напротив — поросший лесом живописный склон горы и массивный выступ «скалы-учителя».
После экскурсии я предложу посетить термальные источники (открыты с середины мая до конца сезона).
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пеших прогулок
Возьмите с собой перекус (или можно будет пообедать в местных кафе), а также бутылочку для дегустации минеральной воды
Не забудьте взять паспорт и документы, предоставляющие льготы
В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см
Дополнительные расходы
билет в музей — 50 ₽ за чел.
термальные источники — от 700 ₽ за чел.
канатная дорога: взрослый — 1200 ₽, льготный (пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий) — 600 ₽, дети (7-13 лет) — 500 ₽, ребенок до 7 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Драмтеатр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1086 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Виктория - отличный гид - знающий, постоянно рассказывала то какие-то факты, то про фауну интересные моменты, то про людей, про местность. Учитывала все наши поделания. Однозначно рекомендуем и благодарим за хорошо проведённое время и познавательную экскурсию.
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Н
Наталья
Гид умеют создать добрую, тёплую атмосферу. Слушать её очень интересно и детям и взрослым. Очень хорошо провели время.
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