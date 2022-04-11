Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ

Познакомиться с одним из старейших бальнеологических курортов Кавказа и посетить целебные источники

Индивидуальная
Из Краснодара вы отправитесь в чудесное место, с давних пор известное Псекупскими минеральными водами.

Познакомитесь с коллекцией уютного краеведческого музея.

Гуляя по аллеям, в тени пицундских сосен услышите истории и легенды Горячего Ключа.

Полюбуетесь природными памятниками Целебного парка.

А в конце сможете отдохнуть на термальных источниках.
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
Душевная прогулка по курорту Горячий Ключ
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Что вас ожидает

История Горячего Ключа

Дорога из Краснодара займет всего около часа, по пути я расскажу о прошлом адыгского поселения Псыфабэ и долины Псекупса. А прибыв на место, вы отправитесь в замечательный музей, который появился благодаря казакам. Вы познакомитесь с археологическими экспонатами, в зале кубанского быта проследите историю бальнеологического курорта и первого музея края, раскроете секрет родины слонов и осмотрите экспонаты других тематических залов.

Экскурсия по Целебному парку

Продолжим знакомство с Горячим Ключом на прогулке по двухкилометровой широкой и ровной аллее из пицундской сосны и сосны Коха на Михайловском бульваре (ул. Ленина). У Питьевой галереи и Водолечебницы поговорим о пользе местных минеральных источников. Возле Столба памяти вы услышите о его авторе — бжедухском князе и выясните, как старинный памятник связан со вкладом России в развитие края.

Тенистая Тихая аллея выведет к другим достопримечательностям курорта — уютной Иверской часовне, Абадзехской (Ключевой) горе, Дантову ущелью, источникам, месту древней крепости Псыфабэ и скале Спасения. Вдоль аллеи вы увидите территорию, на которой находится природный выход Псекупских минеральных вод. А напротив — поросший лесом живописный склон горы и массивный выступ «скалы-учителя».

После экскурсии я предложу посетить термальные источники (открыты с середины мая до конца сезона).

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей — 50 руб. /чел., экскурсия с местными сотрудниками — 100 руб. /чел.; термальные источники — примерно 600 руб. /чел. При посещении источников продолжительность поездки увеличится на 2,5 часа, стоимость составит 10 000 руб. /группу
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пеших прогулок. Возьмите с собой перекус (или можно будет пообедать в местных кафе), а также бутылочку для дегустации минеральной воды. Не забудьте также взять паспорт и документы, предоставляющие льготы.
  • В поездку с вами могут отправиться дети от 12 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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