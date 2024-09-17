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Из Краснодара - в Горячий Ключ

Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Индивидуальная экскурсия из Краснодара в Горячий Ключ - это путешествие в мир истории и природы.

Вас ждет знакомство с уникальными экспонатами краеведческого музея, где каждый предмет расскажет свою историю о прошлом
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этих мест.

Прогулка по аллеям, окруженным пицундскими соснами, раскроет легенды Горячего Ключа, а Целебный парк удивит своими природными памятниками.

Завершит экскурсию расслабляющий отдых на термальных источниках, где вы сможете в полной мере ощутить целебную силу природы.

Предусмотрены дополнительные организационные детали для вашего удобства, включая рекомендации по одежде и питанию

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут
  • 🏛️ Богатая история
  • 🌲 Природные красоты
  • 💧 Целебные источники
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки из Краснодара в Горячий Ключ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и возможность насладиться термальными источниками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но могут быть дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и ограниченный доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
Из Краснодара - в Горячий Ключ
Из Краснодара - в Горячий Ключ

Что можно увидеть

  • Краеведческий музей
  • Целебный парк
  • Иверская часовня
  • Абадзехская гора
  • Дантово ущелье
  • Псекупские минеральные воды
  • Скала Спасения

Описание экскурсии

История Горячего Ключа

Дорога из Краснодара займет всего около часа, по пути я расскажу о прошлом адыгского поселения Псыфабэ и долины Псекупса. А прибыв на место, вы отправитесь в замечательный музей, который появился благодаря казакам. Вы познакомитесь с археологическими экспонатами, в зале кубанского быта проследите историю бальнеологического курорта и первого музея края, раскроете секрет родины слонов и осмотрите экспонаты других тематических залов.

Экскурсия по Целебному парку

Продолжим знакомство с Горячим Ключом на прогулке по двухкилометровой широкой и ровной аллее из пицундской сосны и сосны Коха на Михайловском бульваре (ул. Ленина). У Питьевой галереи и Водолечебницы поговорим о пользе местных минеральных источников. Возле Столба памяти вы услышите о его авторе — бжедухском князе — и выясните, как старинный памятник связан со вкладом России в развитие края.

Тенистая Тихая аллея выведет к другим достопримечательностям курорта — уютной Иверской часовне, Абадзехской (Ключевой) горе, Дантову ущелью, источникам, месту древней крепости Псыфабэ и скале Спасения. Вдоль аллеи вы увидите территорию, на которой находится природный выход Псекупских минеральных вод. А напротив — поросший лесом живописный склон горы и массивный выступ «скалы-учителя».

После экскурсии я предложу посетить термальные источники (открыты с середины мая до конца сезона).

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пеших прогулок
  • Возьмите с собой перекус (или можно будет пообедать в местных кафе), а также бутылочку для дегустации минеральной воды
  • Не забудьте взять паспорт и документы, предоставляющие льготы
  • В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см

Дополнительные расходы

  • билет в музей — 50 ₽ за чел.
  • термальные источники — от 700 ₽ за чел.
  • канатная дорога: взрослый — 1200 ₽, льготный (пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий) — 600 ₽, дети (7-13 лет) — 500 ₽,
    ребенок до 7 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Драмтеатр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1086 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Инна
Виктория - отличный гид - знающий, постоянно рассказывала то какие-то факты, то про фауну интересные моменты, то про людей, про местность. Учитывала все наши поделания. Однозначно рекомендуем и благодарим за хорошо проведённое время и познавательную экскурсию.
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Н
Гид умеют создать добрую, тёплую атмосферу. Слушать её очень интересно и детям и взрослым. Очень хорошо провели время.
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