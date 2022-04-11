Что вас ожидает

История Горячего Ключа

Дорога из Краснодара займет всего около часа, по пути я расскажу о прошлом адыгского поселения Псыфабэ и долины Псекупса. А прибыв на место, вы отправитесь в замечательный музей, который появился благодаря казакам. Вы познакомитесь с археологическими экспонатами, в зале кубанского быта проследите историю бальнеологического курорта и первого музея края, раскроете секрет родины слонов и осмотрите экспонаты других тематических залов.

Экскурсия по Целебному парку

Продолжим знакомство с Горячим Ключом на прогулке по двухкилометровой широкой и ровной аллее из пицундской сосны и сосны Коха на Михайловском бульваре (ул. Ленина). У Питьевой галереи и Водолечебницы поговорим о пользе местных минеральных источников. Возле Столба памяти вы услышите о его авторе — бжедухском князе и выясните, как старинный памятник связан со вкладом России в развитие края.

Тенистая Тихая аллея выведет к другим достопримечательностям курорта — уютной Иверской часовне, Абадзехской (Ключевой) горе, Дантову ущелью, источникам, месту древней крепости Псыфабэ и скале Спасения. Вдоль аллеи вы увидите территорию, на которой находится природный выход Псекупских минеральных вод. А напротив — поросший лесом живописный склон горы и массивный выступ «скалы-учителя».

После экскурсии я предложу посетить термальные источники (открыты с середины мая до конца сезона).

Организационные детали