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Краснодар City Tour

Максим С.
Максим С. – Гид из Краснодара
Краснодар City Tour
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Краснодар City Tour
Краснодар City Tour

Что вы увидите

  • Памятник Екатерине Великой
  • Площадь поэта А. С. Пушкина
  • Александровская арка
  • улица Красная
  • парк ФК Краснодар (на авто экскурсии)
Краснодар в наши дни превратился в шумный и современный мегаполис.
Однако он таким был не всегда.
О развитии города и его нескучной истории 📖 Вы узнаете во время экскурсии 🧭 по центральной части города.
Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ южной столицы ⭐️. Среди них памятник Екатерине Великой, площадь поэта А. С. Пушкина, Александровская арка и многие другие. Прогулка 👣 по главной улице Краснодара, улице Красной, позволит Вам почувствовать себя настоящим краснодарцем.
В нашей экскурсии не будет скучных фактов и ненужных цифр, не будет просьб «посмотрите налево, посмотрите направо», а будет только интересное общение, реальные городские легенды и много красивых 🤩 фотографий.
Краснодар особенно интересен смешением архитектурных стилей, соседством традиций различных народов, множеством парков 🌳 и скверов и по-настоящему южным менталитетом его жителей
До встречи в Краснодаре!
Что входит
  • услуги гида-экскурсовода на минивене (6 мест)
  • питьевая вода
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • входные билеты в музей им. Фелицына (350 р/чел)
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Краснодар City Tour
Краснодар City Tour
Краснодар City Tour

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим С.
Максим С.
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Максим С. проводит ещё 5 экскурсий

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