Краснодар в наши дни превратился в шумный и современный мегаполис.

Однако он таким был не всегда.

О развитии города и его нескучной истории 📖 Вы узнаете во время экскурсии 🧭 по центральной части города.

Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ южной столицы ⭐️. Среди них памятник Екатерине Великой, площадь поэта А. С. Пушкина, Александровская арка и многие другие. Прогулка 👣 по главной улице Краснодара, улице Красной, позволит Вам почувствовать себя настоящим краснодарцем.

В нашей экскурсии не будет скучных фактов и ненужных цифр, не будет просьб «посмотрите налево, посмотрите направо», а будет только интересное общение, реальные городские легенды и много красивых 🤩 фотографий.

Краснодар особенно интересен смешением архитектурных стилей, соседством традиций различных народов, множеством парков 🌳 и скверов и по-настоящему южным менталитетом его жителей

До встречи в Краснодаре!