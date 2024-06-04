1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: рядом со стадионом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
- ЕЕлена3 июня 2024Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
- ННаталья2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
- ВВера14 мая 2024Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
- ЕЕлена9 мая 2024Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
- ММария6 мая 2024Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.
- ИИрина28 апреля 2024Когда экскурсию проводит Андрей - это всегда интересная, полезная информация и невероятная подача! Мы в процессе экскурсии даже перешли на обсуждение экзистенциальных вопросов. Очень рекомендую гида!
- ННаталья25 марта 2024Невероятно интересная и познавательная экскурсия! Заказывала экскурсию для своих гостей из другого города и в последний момент решила и сама
- zzoya.sorokina62@gmail.com30 ноября 2023Сказать что нам понравилась экскурсия - ничего не сказать. Мы в восторге!!!!! Сам парк и все что в нем вызывает
- ННиколай15 августа 2023Были на экскурсии 4 августа 2023 года. Несмотря на торжественность и красоту часто посещаемых нами парков в нашем родном Санкт-Петербурге,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Стадион Краснодар»
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