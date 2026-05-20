Символы и знаки, которые встречаются на улицах Краснодара, в его парках и скверах, на памятниках архитектуры и скульптуры, могут рассказать увлекательные истории о местных традициях, событиях и культуре южного города. Увидеть эти шифры и раскрыть их символику можно на экскурсии «Краснодар: знаки, символы, шифры».
Описание экскурсии«Краснодар: Тайный язык города. Знаки, символы, шифры» Прогулка, где город становится книгой, а его фасады, парки и памятники — страницами, наполненными увлекательными историями. Символы и знаки, встречающиеся на улицах Краснодара, в его скверах и на старинных зданиях, — это не просто украшения. Это шифры, рассказывающие о местных традициях, судьбоносных событиях и яркой культуре южного города. Приглашаем вас на экскурсию-дешифровку, где мы вместе прочитаем эти послания из прошлого:
- Узнаем, какие знаки испокон веков указывали на богатство и изобилие кубанской земли.
- Раскроем тайну кадуцея — жезла античного бога Меркурия, украшающего многие старые дома. Что связывает его с историей Кубани?
- Ответим на вопрос: образов каких «зверей» больше всего в архитектурном облике Краснодара и почему?
- Разгадаем, что зашифровано в изящной арабской вязи на особняке купца Батырбека Шарданова.
- Поймём, почему даты на фасадах порой не совпадают с годом постройки и о каких событиях они говорят на самом деле.
- Проследим эволюцию официальной символики города и края через их гербы и флаги. Это путешествие для тех, кто хочет видеть не только стены, но и смыслы. Готовы прочитать город между строк? Важная информация: Экскурсия очень информативная. Будьте готовы к большому объему информации. Во время экскурсии идет показ мелких деталей и элементов на памятниках истории, скульптуры и архитектуры, поэтому оптимальное время для ее посещения — световой день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник императрице Екатерине II
- Скульптурная композиция «Собачкина столица»
- Административные и культурные здания советского периода
- Фамильные гербы, анаграммы
- «Звериные мотивы» в мелкой пластике декора фасадов
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Красная, 15
Завершение: Улица Красная, 65
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия очень информативная. Будьте готовы к большому объему информации. Во время экскурсии идет показ мелких деталей и элементов на памятниках истории
- Скульптуры и архитектуры
- Поэтому оптимальное время для ее посещения - световой день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Краснодар: знаки, символы, шифры»
Индивидуальная
до 7 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:30
5335 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКраснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Сегодня в 10:00
24 мая в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
22 мая в 09:00
23 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
26 мая в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
6000 ₽ за экскурсию