1 отзыв оставили туристы

Вы увидите все знаковые храмы, площади, парки 🌳 и памятники Краснодара. Погуляете по живописной набережной и услышите самые интересные факты из богатого прошлого кубанской столицы ⭐️. А еще узнаете о местном казачестве и современной жизни города!

«Визитные карточки» Краснодара

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Александровскую триумфальную арку в псевдорусском стиле, советский кинотеатр Аврора, памятник Святой Екатерине и Театральную площадь. Кроме того, прогуляетесь 👣 по набережной реки Кубань - !!! посещение по желанию, рассмотрите мост Поцелуев (по желанию). А в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына погрузитесь в историю 📖 и культуру Краснодарского края.

Краснодар сквозь века

Я расскажу о жизни столицы Кубани с конца 18 до начала 20 века и раскрою роль Екатерины Великой в развитии местного казачества. Затрону и трагические годы Великой Отечественной войны, когда Краснодар несколько месяцев находился в оккупации. Наконец, я поделюсь интересными фактами о современном городе: вы узнаете, какие у него сильные и слабые стороны, и где любят проводить время местные жители.