1 отзыв оставили туристы

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Добро пожаловать в Краснодар!

5
1 отзыв
Марина К.
Марина К. – Гид из Краснодара
Краснодар — современный город 🏙️ на берегу Кубани.

Однако, в некоторых районах можно переместиться на несколько веков назад.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по улочкам Кубанской столицы ⭐️ и узнаете все о купеческом прошлом, интересные факты о местном казачестве и насладитесь видами на реку Кубань.

Я вам раскрою все секреты жизни в Краснодаре и покажу места, где любят проводить время местные жители.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Краснодар!
Добро пожаловать в Краснодар!
Вы увидите все знаковые храмы, площади, парки 🌳 и памятники Краснодара. Погуляете по живописной набережной и услышите самые интересные факты из богатого прошлого кубанской столицы ⭐️. А еще узнаете о местном казачестве и современной жизни города!
«Визитные карточки» Краснодара
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Александровскую триумфальную арку в псевдорусском стиле, советский кинотеатр Аврора, памятник Святой Екатерине и Театральную площадь. Кроме того, прогуляетесь 👣 по набережной реки Кубань - !!! посещение по желанию, рассмотрите мост Поцелуев (по желанию). А в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына погрузитесь в историю 📖 и культуру Краснодарского края.
Краснодар сквозь века
Я расскажу о жизни столицы Кубани с конца 18 до начала 20 века и раскрою роль Екатерины Великой в развитии местного казачества. Затрону и трагические годы Великой Отечественной войны, когда Краснодар несколько месяцев находился в оккупации. Наконец, я поделюсь интересными фактами о современном городе: вы узнаете, какие у него сильные и слабые стороны, и где любят проводить время местные жители.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в историко-археологический музей не включены в стоимость — 100 рублей с человека.
Начало
🚩 около памятника Екатерине второй, улица Красная, 3
Место завершения
🏁 в любом месте удобном для туристов
Добро пожаловать в Краснодар!
Добро пожаловать в Краснодар!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина К.
Марина К.
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1 отзыв оставили туристы

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