Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд
17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.
Считается, что эти загадочные сооружения древности, о происхождении которых «сломали копья многие ученые мужи», имеют общие корни со знаменитыми мегалитическими сооружениям на других континентах, такими как Стоунхендж и каменные статуи острова Пасхи.
Существует легенда, что в подземной части Свято – Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий монахов.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней. Вы сможете искупаться в святом источнике.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Поселок Гузерипль, Партизанская поляна
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Ужин.
Посиделки у костра.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели.
Вручение подарков каждому гостю.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2-3-местное размещение
|43 500
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
Варианты проживания
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
Белая река Даховская
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в комфортабельных номерах
- Трансфер в день выезда (субботу)
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Горной Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит
- Ж/д, авиа-, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
- Трансфер до базы в день заезда
- Купание в бассейне на территории размещения
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатноконная прогулка (2-х часовая) - от 1500 рублейтроллей (по желанию) - от 1500 рублейводопады Руфабго - 500 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 250 рублеймузей "Паноптикум" 150 рублеймузей "Сад камней" 100 рублейпосещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатноАзишская пещера - 800 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Хаджохская теснина - 600 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Конная прогулка (2-х часовая) - от 1500 рублей
- Троллей (по желанию) - от 1500 рублей
- Водопады Руфабго - 500 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 250 рублей
- Музей «Паноптикум» 150 рублей
- Музей «Сад камней» 100 рублей
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Азишская пещера - 800 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
- налобный фонарик;
- рюкзак на 20-25 литров.
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия.
Как организован трансфер до базы и обратно?
Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
- 6000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
- 3000 руб. с/до вокзала Майкопа;
- 8000 руб. с/до Аэропорта Ставрополь;
- 9000 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды.
Обратный трансфер в субботу включен в стоимость:
Каждую субботу выезд в 10:00 на ж/д вокзал Краснодара. Рекомендуемое время обратного билета – после 15:00.
Каждую субботу выезд в аэропорт Ставрополь в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета – после 18:00.
Каждую субботу выезд в аэропорт Минеральные Воды в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета – после 18:00.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 3 лет – бесплатно, без претензий на услуги.
Детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха «Активация».
Пенсионерам – скидка 5 % при размещении на базе отдыха «Активация».
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких термальных источниках мы будем отдыхать?
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс 4*» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Порядки на т/б демократические, начиная с того, что столовая открыта круглосуточно и там всегда есть вода, чай, кофе. Сотрудники, инструкторы отзывчивые, можно обратиться к ним с любым вопросом или просьбой. Старший инструктор Артур говорил, что турбаза (на ней ведётся ещё строительство кафе-ресторана), экскурсии – всё это не работа, а семейное дело. Кормили очень вкусно.
Некоторые маршруты или экскурсии туров «Лето на термальных источниках в Адыгее» и «Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее» совпадали и проводились совместно, например, пещеры. Обе наши группы ходили (скорее, лазили) во все 3 предложенные пещеры. Кроме того, по желанию участникам тура «Лето на термальных источниках в Адыгее» можно было дополнительно поучаствовать в маршрутах тура «Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее», например, «перелёт» по стальному тросу на другую сторону ущелья и спуск на лодке по реке Белая.
После ужина нас везли в комплекс «Геотермальный источник-отель». В конце июля, когда мы уезжали, на т/б уже были построены бассейны геотермальный и обычный, шло оформление территории вокруг них. В августе собирались запустить бассейны в работу.