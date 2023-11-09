Вас ожидает море позитивных эмоций — экскурсии по необычайно красивым местам нашего края, наполненные легендами, историей и всеми различными приданиями. Во второй половине дня релакс в термальных источниках.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Посещение термальных источников
17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2,3-местное размещение
|43 500
|доплата за одноместное размещение
|15 000
Варианты проживания
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
БО «Белая река»
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение термальных источников (по программе)
- Проживание в комфортабельных номерах
- Разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
Что не входит в цену
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
- Трансфер до базы в день заезда
- Купание в бассейне на территории размещения
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
- Все входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: музей "Сад камней" - 200 руб. музей "Паноптикум" - 200 руб. конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб. монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр. пещера "Азишская" - 800 руб. /взр., 500 руб. /детскийГузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. троллей (по желанию) - от 2 000-3000 руб
- Музей «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Паноптикум» - 200 руб
- Конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб
- Монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб
- Троллей (по желанию) - от 2 000-3000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
- рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
- для детей до 3х лет – бесплатно, без претензий на услуги;
- для детей до 14-ти лет – 10%;
- пенсионерам 5%.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?
Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
- 6 пассажиров – 7 000 руб.;
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
- 6 пассажиров – 10 000 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 9 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
- 6 пассажиров – 4 000 руб.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Размещение на базе Активация- отличный номер, с хорошим ремонтом; питание, бассейн, обстановка на самой базе
Удобный трансфер на экскурсии
Прекрасные гиды: интересные экскурсии, организационные моменты
Что не понравилось: в программе-путевке были указаны музей «Паноптикум» и история создания сыров. В моём туре этого не было, потому что группа 5 дней подстраивалась под 7дневную группу, а им это показали накануне. Момент не очень понятные и приятный.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсий в музей «Паноптикум» и история создания сыров в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!