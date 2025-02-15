Приглашаю вас раскрыть страницы прошлого от истоков кубанского казачества до 19 века. Это будет знакомство с историей в иммерсивном формате моноспектакля.
Потёмкин и Румянцев, участники русско-турецкой войны, казаки и черкесы — все они и многие другие обретут голоса в моём исполнении. При этом с места мы практически не сдвинемся — так и задумано!
Потёмкин и Румянцев, участники русско-турецкой войны, казаки и черкесы — все они и многие другие обретут голоса в моём исполнении. При этом с места мы практически не сдвинемся — так и задумано!
Описание экскурсии
История не может — и не должна быть скучной! Я долго собирал материалы о событиях, происходивших на Кубани с конца 18 до начала 19 века. А затем переработал их в литературном формате. Так получился моноспектакль про интриги и войны, приведшие к появлению казачества, и последующее противостояние с черкесскими племенами Кавказа.
Место проведения экскурсии — памятник Екатерине II в центре Краснодара. Гулять по городу мы не будем — но за время моего повествования вы успеете мысленно перенестись в бескрайние степи и вечнозелёные леса Кубани. Проникнуться красотой земель, где реки сливаются с небом, а свобода стоит на первом месте. И представить себя участником следующих событий:
- Государственный Совет в Петербурге, решивший судьбу Запорожской Сечи.
- Учреждение Войска Верных Черноморских казаков
- Удивительное казачье посольство в Петербург
- Штурм крепости Анапа
- Создание Черноморской Кордонной линии как части тогдашней Южной границы Российской Империи
- Война с черкесскими племенами Западного Кавказа
Организационные детали
Рекомендуемый возраст участников — 10+.
в среду и четверг в 12:00 и 14:00, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Красной улицы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 12:00 и 14:00, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Краснодаре
История — увлечение всей моей жизни. А её интересные литературные интерпретации в рассказе — искусство, которое никого не оставит равнодушным. Я — историк и рассказчик для тех, кто умеет слушат и любит истории.Задать вопрос
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