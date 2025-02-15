Литературный моноспектакль «Истории об истории»

Самое интересное о Краснодаре и его прошлом - не отходя от памятника Екатерине II
Приглашаю вас раскрыть страницы прошлого от истоков кубанского казачества до 19 века. Это будет знакомство с историей в иммерсивном формате моноспектакля.

Потёмкин и Румянцев, участники русско-турецкой войны, казаки и черкесы — все они и многие другие обретут голоса в моём исполнении. При этом с места мы практически не сдвинемся — так и задумано!
Литературный моноспектакль «Истории об истории»
Литературный моноспектакль «Истории об истории»
Литературный моноспектакль «Истории об истории»
Ближайшие даты:
15
фев16
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

История не может — и не должна быть скучной! Я долго собирал материалы о событиях, происходивших на Кубани с конца 18 до начала 19 века. А затем переработал их в литературном формате. Так получился моноспектакль про интриги и войны, приведшие к появлению казачества, и последующее противостояние с черкесскими племенами Кавказа.

Место проведения экскурсии — памятник Екатерине II в центре Краснодара. Гулять по городу мы не будем — но за время моего повествования вы успеете мысленно перенестись в бескрайние степи и вечнозелёные леса Кубани. Проникнуться красотой земель, где реки сливаются с небом, а свобода стоит на первом месте. И представить себя участником следующих событий:

  • Государственный Совет в Петербурге, решивший судьбу Запорожской Сечи.
  • Учреждение Войска Верных Черноморских казаков
  • Удивительное казачье посольство в Петербург
  • Штурм крепости Анапа
  • Создание Черноморской Кордонной линии как части тогдашней Южной границы Российской Империи
  • Война с черкесскими племенами Западного Кавказа

Организационные детали

Рекомендуемый возраст участников — 10+.

в среду и четверг в 12:00 и 14:00, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Красной улицы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 12:00 и 14:00, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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