Приглашаю вас раскрыть страницы прошлого от истоков кубанского казачества до 19 века. Это будет знакомство с историей в иммерсивном формате моноспектакля. Потёмкин и Румянцев, участники русско-турецкой войны, казаки и черкесы — все они и многие другие обретут голоса в моём исполнении. При этом с места мы практически не сдвинемся — так и задумано!

Описание экскурсии

История не может — и не должна быть скучной! Я долго собирал материалы о событиях, происходивших на Кубани с конца 18 до начала 19 века. А затем переработал их в литературном формате. Так получился моноспектакль про интриги и войны, приведшие к появлению казачества, и последующее противостояние с черкесскими племенами Кавказа.

Место проведения экскурсии — памятник Екатерине II в центре Краснодара. Гулять по городу мы не будем — но за время моего повествования вы успеете мысленно перенестись в бескрайние степи и вечнозелёные леса Кубани. Проникнуться красотой земель, где реки сливаются с небом, а свобода стоит на первом месте. И представить себя участником следующих событий:

Государственный Совет в Петербурге, решивший судьбу Запорожской Сечи.

Учреждение Войска Верных Черноморских казаков

Удивительное казачье посольство в Петербург

Штурм крепости Анапа

Создание Черноморской Кордонной линии как части тогдашней Южной границы Российской Империи

Война с черкесскими племенами Западного Кавказа

Организационные детали

Рекомендуемый возраст участников — 10+.