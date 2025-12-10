2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе прогулку по живописным улицам Краснодара, где каждый шаг открывает новую страницу истории.Эта индивидуальная экскурсия знакомит с богатым прошлым кубанской столицы, её знаковыми храмами, площадями, парками и памятниками.Вы узнаете

о казаках, получивших землю кубанскую за боевые заслуги, и об основании града казачьего Екатеринодара. Прогулка по историческому центру обещает не только культурное обогащение, но и незабываемые впечатления от встречи с историей и современностью города, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На этой пешеходной экскурсии по историческому центру города вы узнаете о казаках, получивших землю кубанскую за славные боевые заслуги в виде жалованной грамоты из рук самой императрицы Екатерины II. Услышите, как ими был основан град казачий Екатеринодар. Окунётесь в жизнь южной столицы второй половины 18 — начала 20 вв.

Во время прогулки вы сможете увидеть:

— Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского;

— памятник императрице Екатерине II;

— здание Законодательного Собрания;

— площадь имени А. С. Пушкина;

— Художественный музей им. Ф. А. Коваленко;

— памятник И. Е. Репину;

— памятник «Собачкина столица»;

— Краснодарское Творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова;

— Краснодарский Краевой театр Кукол;

— сквер им. Г. К. Жукова;

— памятник «Казакам — основателям земли Кубанской».

Организационные детали

Билеты в историко-археологический музей не включены в стоимость — 100 рублей с человека.