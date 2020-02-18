2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Визитные карточки» Краснодара Вы увидите главные достопримечательности города: Александровскую триумфальную арку в псевдорусском стиле, старинный кинотеатр Аврора, памятник Святой Екатерине и Театральную площадь. Кроме того, прогуляетесь по набережной реки Кубань, рассмотрите мост Поцелуев. А в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына погрузитесь в историю и культуру Краснодарского края.
Краснодар сквозь века Я расскажу о жизни столицы Кубани с конца 18 до начала 20 века и раскрою роль Екатерины Великой в развитии местного казачества. Затрону и трагические годы Великой Отечественной войны, когда Краснодар несколько месяцев находился в оккупации. Наконец, я поделюсь интересными фактами о современном городе: вы узнаете, какие у него сильные и слабые стороны, и где любят проводить время местные жители.
Организационные детали
Билеты в историко-археологический музей не включены в стоимость — 100 рублей с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура улица Красная, 3.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет, меня зовут Марина! Пять лет назад я начала увлекаться историей Крыма и Краснодарского края. Вначале появился интерес к изучению исторических зданий XX века, далее — к краеведению, истории архитектуры и искусства. С радостью поделюсь с вами накопленным багажом знаний!
Впервые оказалась в Краснодаре, выдалось свободных полдня, и я решила пойти на экскурсию по исторической части города. Виктория за 2 часа успела влюбить меня в Краснодар и Краснодарский край! Она познакомила меня с историй и культурой казачества, показала и рассказала обо всех интересных объектах и персоналиях. Виктория прекрасно знакома с темой, любит то, чем занимается и с удовольствием делится своими знаниями. Время пролетело незаметно)
С удовольствием вернусь сюда снова! Благодарю Викторию за чудесно проведённое время 🙏
закиева
17 февраля 2020
Экскурсия прошла замечательно гид Виктория учла все пожелания по маршруту и подсказала ещё и местонахождение музея
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны. Купеческие дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом, похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России. Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Черноморское и линейное казачество, персидские походы, легендарные атаманы, славные полки и лихие сотни — за 2 часа я погружу вас в насыщенную историю своего родного Краснодара. А оживит прошлое исторический центр с доходными домами, особняками и другими ключевыми постройками ушедших эпох.
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Краснодар — столица кубанского казачества и гостеприимная южная земля! Я проведу вас по её жизненным вехам, объясню, как из защитного рубежа империи Екатеринодар превратился в приют торговцев и почему революция так изменила город. У старинных зданий вы узнаете, где зародился Кубанский казачий хор и что отличает Краснодар от других городов. Факты и занимательные детали из хроник края позволят прочувствовать характер Кубани и её вольных сынов.
Пройти по улице Красной, сравнить облик города вчера и сегодня и узнать о важных вехах в его истории
Есть в Краснодаре традиция строить памятники, потом их сносить и восстанавливать в другом месте. «Царские ворота», памятники Екатерине II, Пушкину и многие здания выглядят сегодня иначе. На примере достопримечательностей центральной улицы вы проследите развитие города и поймете, в чем причина таких изменений.
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Город моего детства я уже не узнаю в его высотных зданиях и широких проспектах. Краснодар постоянно развивается и модернизируется, но старые деревья, стены казачьих хат и советские памятники архитектуры сохраняют связь с его древней историей. На прогулке по центру вы совершите путешествие во времена скифских курганов, казачьих подвигов, тягот Великой Отечественной войны, эпоху расцвета в советский период и современный мир города, претендующего на звание южной столицы России.