2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Краснодара

Вы увидите главные достопримечательности города: Александровскую триумфальную арку в псевдорусском стиле, старинный кинотеатр Аврора, памятник Святой Екатерине и Театральную площадь. Кроме того, прогуляетесь по набережной реки Кубань, рассмотрите мост Поцелуев. А в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына погрузитесь в историю и культуру Краснодарского края.

Краснодар сквозь века

Я расскажу о жизни столицы Кубани с конца 18 до начала 20 века и раскрою роль Екатерины Великой в развитии местного казачества. Затрону и трагические годы Великой Отечественной войны, когда Краснодар несколько месяцев находился в оккупации. Наконец, я поделюсь интересными фактами о современном городе: вы узнаете, какие у него сильные и слабые стороны, и где любят проводить время местные жители.