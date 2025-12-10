2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Представьте себе прогулку по живописным улицам Краснодара, где каждый шаг открывает новую страницу истории.
Эта индивидуальная экскурсия знакомит с богатым прошлым кубанской столицы, её знаковыми храмами, площадями, парками и памятниками.
Вы узнаете читать дальшеуменьшить
о казаках, получивших землю кубанскую за боевые заслуги, и об основании града казачьего Екатеринодара.
Прогулка по историческому центру обещает не только культурное обогащение, но и незабываемые впечатления от встречи с историей и современностью города, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
🌟 Уникальная возможность узнать историю Краснодара
🏛️ Посещение знаковых памятников и храмов
🎨 Открытие для себя местного искусства и культуры
👣 Пешеходная экскурсия по историческому центру
📜 Интересные факты о казачестве и современной жизни города
Что можно увидеть
Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского
Памятник императрице Екатерине II
Здание Законодательного Собрания
Площадь имени А.С. Пушкина
Художественный музей ИМ.Ф.А. Коваленко
Памятник И.Е. Репину
Памятник «Собачкина столица»
Краснодарское Творческое объединение «Премьера» ИМ.Л.Г. Гатова
Краснодарский Краевой театр Кукол
Сквер ИМ.Г.К. Жукова
Памятник «Казакам - основателям земли Кубанской»
Описание экскурсии
На этой пешеходной экскурсии по историческому центру города вы узнаете о казаках, получивших землю кубанскую за славные боевые заслуги в виде жалованной грамоты из рук самой императрицы Екатерины II. Услышите, как ими был основан град казачий Екатеринодар. Окунётесь в жизнь южной столицы второй половины 18 — начала 20 вв.
Во время прогулки вы сможете увидеть: — Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского; — памятник императрице Екатерине II; — здание Законодательного Собрания; — площадь имени А. С. Пушкина; — Художественный музей им. Ф. А. Коваленко; — памятник И. Е. Репину; — памятник «Собачкина столица»; — Краснодарское Творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова; — Краснодарский Краевой театр Кукол; — сквер им. Г. К. Жукова; — памятник «Казакам — основателям земли Кубанской».
Организационные детали
Билеты в историко-археологический музей не включены в стоимость — 100 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1083 туристов
Мы счастливы приветствовать вас — каждый наш сотрудник, партнёр и гость входит в историю нашей компании. С первого дня работы мы поставили цель — делать лучшие туры! Собрали лучшую команду читать дальшеуменьшить
гидов и водителей. Стремились всегда обеспечивать превосходный сервис, выстраивали доверительные отношения с гостями и клиентами. Искали новые решения, использовали гаджеты и интернет-технологии, чтобы делать свою работу лучше. Доверяли коллегам большие и интересные задачи — и тогда они часто совершали невозможное.
И главное — мы не стеснялись мечтать и постоянно совершенствовали то, что уже сделано, не останавливаясь на достигнутом.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Двид
Дата посещения: 6 дек 2025
Экскурсия прошла очень хорошо. Маршрут был выбран достаточно интересный, гид рассказывала о истории города, его памятные места. Нам все очень понравилось, кроме погоды. Всем организаторам большое спасибо!
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Сергей
Гидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, с лазерной указкой и большим знанием предмета. Прогулялись по центру города. Спасибо, было познавательно и комфортно. Чуствуется уважение и любовь к городу у гида 👍👍👍
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Светлана
Экскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала о истории и достопримечательностях Краснодара. Было приятно провести время и узнать много нового. Рекомендую!
+2
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Екатерина
Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌
+1
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Д
Денис
Отличная экскурсия! Не большая, не утомительная, но емкая и интересная! Гид Татьяна - отлично презентовала Краснодар, рассказав не только о том, что мы видели, но и о том, что нам ещё стоит посмотреть! Вишенкой на торте экскурсии была встреча с очень жизнерадостным батюшкой в Войсковом Храме, кстати, после неё кончился дождь и стало солнечно!
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Дмитрий
умничка!
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