Казачья история Краснодара

Погрузиться в интересные сюжеты и судьбы казаков на прогулке с профессиональным историком
До 1920 года город звался Екатеринодаром и считался столицей казачьего края. Современный Краснодар принял знамя славного войскового града. Мы прогуляемся по знаковым для казаков местам. Вы увидите памятники, осмотрите войсковой собор и узнаете, куда делась боевая крепость.
5
3 отзыва
Казачья история Краснодара
Казачья история Краснодара
Казачья история Краснодара
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Начало городу Екатеринодару дала Екатеринодарская крепость. Но где же она? Где её грозные бастионы и рокот барабанов, который созывал защитников для борьбы с противником? Мы погуляем по территории, на которой находилась крепость и поговорим о её истории.

Вы увидите собор Александра Невского. Это войсковой собор! Таким он был в далёкие предреволюционные годы, такой статус сохраняет и сейчас. Я расскажу вам, какое значение храм имеет для Кубанского казачьего войска и какие регалии казаков хранились в соборе до Гражданской войны.

Монумент Екатерине II в центре Краснодара. Величественная императрица благосклонно взирает на город, носивший её имя. Вы узнаете, как объединились судьбы повелительницы Российской империи и провинциального городка.

А также увидите:

  • памятник казачьему писателю Ф. А. Щербине
  • барельеф «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану»

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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E
21 окт 2024
В течение 1,5 часов погрузились в историю города и кубанского казачества. Маршрут экскурсии выстроен логично, выбраны локации для целостного восприятия информации.
Спасибо Андрею за глубокие ответы на возникшие вопросы.
о
19 окт 2024
Огромная благодарность Андрею за прогулку!
Мне очень понравился формат. Не просто история и факты, а судьбы людей и семей, живших до нас.
Очень душевно и трогательно.
В
14 сен 2024
Более 10 лет живу в Краснодаре. Ни раз бывал в местах, которым была посвящена экскурсия. Однако открыл для себя много нового. Время пролетело быстро. Программа насыщенная. Захотелось позже самому почитать подробнее про пройденные дома, памятники, улицы.

Входит в следующие категории Краснодара

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