До 1920 года город звался Екатеринодаром и считался столицей казачьего края. Современный Краснодар принял знамя славного войскового града. Мы прогуляемся по знаковым для казаков местам. Вы увидите памятники, осмотрите войсковой собор и узнаете, куда делась боевая крепость.

за 1-2 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 2 000 ₽ за 1-2 человека или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начало городу Екатеринодару дала Екатеринодарская крепость. Но где же она? Где её грозные бастионы и рокот барабанов, который созывал защитников для борьбы с противником? Мы погуляем по территории, на которой находилась крепость и поговорим о её истории.

Вы увидите собор Александра Невского. Это войсковой собор! Таким он был в далёкие предреволюционные годы, такой статус сохраняет и сейчас. Я расскажу вам, какое значение храм имеет для Кубанского казачьего войска и какие регалии казаков хранились в соборе до Гражданской войны.

Монумент Екатерине II в центре Краснодара. Величественная императрица благосклонно взирает на город, носивший её имя. Вы узнаете, как объединились судьбы повелительницы Российской империи и провинциального городка.

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