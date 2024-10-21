Погрузиться в интересные сюжеты и судьбы казаков на прогулке с профессиональным историком
До 1920 года город звался Екатеринодаром и считался столицей казачьего края. Современный Краснодар принял знамя славного войскового града. Мы прогуляемся по знаковым для казаков местам. Вы увидите памятники, осмотрите войсковой собор и узнаете, куда делась боевая крепость.
Начало городу Екатеринодару дала Екатеринодарская крепость. Но где же она? Где её грозные бастионы и рокот барабанов, который созывал защитников для борьбы с противником? Мы погуляем по территории, на которой находилась крепость и поговорим о её истории.
Вы увидите собор Александра Невского. Это войсковой собор! Таким он был в далёкие предреволюционные годы, такой статус сохраняет и сейчас. Я расскажу вам, какое значение храм имеет для Кубанского казачьего войска и какие регалии казаков хранились в соборе до Гражданской войны.
Монумент Екатерине II в центре Краснодара. Величественная императрица благосклонно взирает на город, носивший её имя. Вы узнаете, как объединились судьбы повелительницы Российской империи и провинциального городка.
А также увидите:
памятник казачьему писателю Ф. А. Щербине
барельеф «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану»
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Здравствуйте, друзья!
Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, изучаю историю казачества и региональную историю Кубани. Своими знаниями и пониманием исторического процесса делюсь на своих экскурсиях, переводя в практическую плоскость свой опыт и вашу любознательность!
Каждая экскурсия — это глубокое погружение в эпохи, сопричастность событиям и сопереживание героям рассказа! Приходите!
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Ekaterina
21 окт 2024
В течение 1,5 часов погрузились в историю города и кубанского казачества. Маршрут экскурсии выстроен логично, выбраны локации для целостного восприятия информации. Спасибо Андрею за глубокие ответы на возникшие вопросы.
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оксана
19 окт 2024
Огромная благодарность Андрею за прогулку! Мне очень понравился формат. Не просто история и факты, а судьбы людей и семей, живших до нас. Очень душевно и трогательно.
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Василий
14 сен 2024
Более 10 лет живу в Краснодаре. Ни раз бывал в местах, которым была посвящена экскурсия. Однако открыл для себя много нового. Время пролетело быстро. Программа насыщенная. Захотелось позже самому почитать подробнее про пройденные дома, памятники, улицы.