2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
1 сен в 07:30
2 сен в 12:30
от 7 350₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У стадиона Краснодар
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: Возле билетных касс стадиона
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистический Краснодар: путешествие в историю Екатеринодара
Загадочная ночь Краснодара: истории «убивцев и душегубов», спиритические сеансы и тайны старинных особняков
Начало: В сквере им. Жукова
19 авг в 18:00
20 авг в 18:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: На Индустриальной улице
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Женские истории Краснодара: путешествие по скрытым страницам истории
Погрузитесь в уникальный мир женских историй Краснодара, где каждый шаг раскрывает новые тайны и вдохновляющие судьбы
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
90008 100₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
1 сен в 08:30
2 сен в 12:30
4 600₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелочи жизни Екатеринодара
Увидеть настоящий Краснодар без прикрас
Начало: На ул. Красная, д. 122
1 сен в 10:30
2 сен в 13:30
8 000₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Невероятный парк Галицкого (в группе)
Посетить один из лучших парков страны и узнать о нём интересные факты
Начало: У стадиона Краснодар
Расписание: в субботу в 12:00
7 сен в 12:00
14 сен в 12:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита5 мая 2024Здравствуйте! Были на экскурсии "Женские истории Краснодара". Очень понравилось мероприятие! Ольга безумно интересный проводник и рассказчик, истории живые, подача активная и приятная,
- ЕЕлена7 мая 2023Спасибо огромное организаторам за такое увлекательное мероприятие! Дарили на 20 летие девушке и её парню! Очень понравилось! Если хотите удивить, то выбирайте даже не думая!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 800 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Краснодаре на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 160 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь