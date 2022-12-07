Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Вы посетите Хаджохскую теснину, познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», отправитесь на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь и подниметесь к горному плато Лаго-Наки.
Подниметесь по канатной дороге на хребет Уна-Коз и дойдете к уникальному памятнику природы — Чертов Палец.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике
13:00 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение в комфортабельных коттеджах.
14:00-16:00 Обед.
После обеда гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину».
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
19:00 Ужин.
Вас ждет поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
Посещение горного ущелья «Руфабго»
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.
С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед — ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Посещение Свято-Михайловского монастыря
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Посещение ущелья реки Мишоко
09:00 Завтрак.
11:00 Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).
Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!
Альтернативный маршрут:
Вы сможете посетить частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".
Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущ. реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.
14:00 Обед.
Поездка на геотермальный источник.
И какое несравненное удовольствие — искупаться после прогулки в большом бассейне с проточной водой из горячего термального источника.
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.
19:00 Ужин.
Спуск со скал по желанию
09:00 Завтрак.
10:00 В этот день, для тех, кто хочет испытать себя и испытать новые ощущения, для тех, кто смел и не очень, но очень захочет это сделать — будет проведен спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Можете взять ее с собой на память об Адыгее!
Обед — ланч-бокс.
Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры.
При посещении необорудованных пещер — приключения гарантированы!
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».
19:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр.
Акция действует с октября по май включительно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Свободный день
08:00-10:00 Завтрак.
Свободное время.
14:00-15:00 Обед.
19:00 Ужин.
После ужина поездка на геотермальный источник.
Купание в бассейнах с геотермальной водой.
Гуамское ущелье
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед–пикник.
Возвращение на базу.
19:00 Ужин.
После ужина — поездка на геотермальный источник.
Майкоп
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Отъезд
09:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 57 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 57 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "Горная Лаванда" — номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 48 000 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный» — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 48 000 руб. /чел.;
- гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 42 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 000 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 чел:
- в гостевом доме “Деревянные коттеджи”,"У Сергея" — 41 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- лектрический чайник.
Гостевой дом «1001 ночь»
Гостевой дом «1000 и 1 ночь» с садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. На территории гостевого дома обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут самостоятельно готовить на общей кухне.
В распоряжении гостей 1 спальня, 1 ванная комната, постельное белье, полотенца, телевизор с плоским экраном, обеденная зона, полностью оборудованная мини-кухня и терраса с видом на сад.
Гостевой дом «У Сергея»
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удоствами
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Все трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике согласно программе
- Групповой трансфер до места проживания в туре
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 500 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. пещ. "Большая Азишская" - 700 руб."Музей природы" - 300 руб. подземный монастырь - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей в Майкопе - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб
- «Хаджохская Теснина» - 500 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб
- Пещ. «Большая Азишская» - 700 руб
- «Музей природы» - 300 руб
- Подземный монастырь - 400 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Национальный музей в Майкопе - 300 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб
- Конная прогулка: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
- Обратный трансфер - 800 руб
- Страховка
- Билет на подъемник: подъем - 500 руб., спуск - 500 руб
- Трансфер до места проживания в любое другое время, раньше или позже указанного
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- теплую куртку; свитера, шерстяные носки;
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- фонарик налобный;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в воскресенье.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13:00 мин
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 часов.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12 10 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15.00 - 15.20
В случае, вашего прибытия в г. Сочи, мы вас встретим в г. Майкоп в 22.00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16.18
Обратный трансфер в среду.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06.30 -07.00
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал. .
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 800 руб.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5 45 утра. (стоимость 500 руб.).
Электричка отправляется из г. Майкоп в 07.00
Дополнительная информация:
Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус - 4000 -6000 руб. за машину, легковой автомобиль -2500 - 3500 руб. за машину. Цены уточняйте у менеджера.
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Какие скидки есть в туре?
- 15% - для детей до 16 лет при размещении в номерах.
- 10% - для студентов.
Страховка
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
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Отзывы и рейтинг
. У нас был организован мастер класс по изготовлению куклы, и всё поехали на него)) было очень классно и весело. Хочется поблагодарить большую страну за такую команду профессионалов своего дела! Адыгея встретила нас теплом, гостеприимством, радостью., добром. НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Всём рекомендую.