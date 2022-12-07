Отдыхали с 20.11.22 г по 30.11.2021 года в мультитуре по Адыгее. Хочу выразить огромную благодарность Юлии в подборе тура, бронировании и МАКСИМАЛЬНО быстрых ответах на ВСЁ интересующие вопросы! Жили в отеле графство Хаджок не поверите жили одни. Это было необычно для нас! Куратор Николай добродушно нас встретил, всегда был на связи. Гид Людмила профессионал своего дела, каждый день с ней был просто замечательный и познавательный для нас. Водитель Андрей делал наш отдых комфортным всегда(встреча на вокзале,поездки на источники). Источники просто 🔥,после тяжелого дня поездка на них, как новое рождение. Всё благоустроено, чисто. Отдельное спасибо фотографу Юрию он весёлый, добрый, душевный, отзывчивый и естественно мастер своего дела, у нас впервые был свой фотограф, это неожиданно приятно и просто замечательно, фотографии очень красивые со вкусом. Юрий всегда нас веселил разными историями. Еда это отдельная история- это было ужастно много🤦‍♀️ и очень очень вкусно

. У нас был организован мастер класс по изготовлению куклы, и всё поехали на него)) было очень классно и весело. Хочется поблагодарить большую страну за такую команду профессионалов своего дела! Адыгея встретила нас теплом, гостеприимством, радостью., добром. НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Всём рекомендую.