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Авторский тур
11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Майские каникулы на геотермальных источниках
Начало: г. Краснодар
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 36 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Отдых на геотермальных источниках
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 42 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ССветлана29 мая 2024Всё очень хорошо.
- ССветлана29 мая 2024Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
- ННаталья22 мая 2024Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
- ММаргарита25 ноября 2023Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!
- ННеля15 ноября 2023Была в туре в августе 2023 г. Замечательные 11 дней! Это путешествие для активных, спортивных людей, которые готовы к экстремальным
- ООльга22 октября 2023Спасибо всем сотрудникам Большой Страны за организацию туров этой осенью. Отдыхали в Адыгее на термальных источниках и тур КМВ. Большое
- ТТатьяна28 августа 2023Были в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательное местное население. Опытные инструкторы.
- ДДарья26 августа 2023Добрый день. В основном тур прошёл хорошо, но в начале его в первый день думала, что попаду в больницу и
- ТТатьяна24 марта 2023Очень понравился выбранный тур. Интересные экскурсии, грамотный гид. Купание в геотермальных источниках выше всяких похвал. Отдыхала с 4 - летней
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «11-дневные туры»
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