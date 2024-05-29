Туры на 11 дней из Краснодара

Найдено 5 туров в категории «11-дневные туры» в Краснодаре, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 500 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 36 000 за человека
Майские каникулы на геотермальных источниках
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Майские каникулы на геотермальных источниках
Начало: г. Краснодар
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 36 500 за человека
Отдых на геотермальных источниках
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Отдых на геотермальных источниках
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 42 000 за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках
    Всё очень хорошо.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Отдых на геотермальных источниках
    Всё очень понравилось. Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Майские каникулы на геотермальных источниках
    Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
  • М
    Маргарита
    25 ноября 2023
    Отдых на геотермальных источниках
    Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
    Была в туре в августе 2023 г. Замечательные 11 дней! Это путешествие для активных, спортивных людей, которые готовы к экстремальным
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    видам отдыха. Наверное, каждый из нашей команды во время тура столкнулся с чем-то, чего испугался, и преодолел этот страх с помощью инструкторов и других туристов (например, экстрим парк Мишоко, темные и тихие пещеры, каньонинг или даже страх перед лошадьми и т. д.). Дни были насыщенными, а вечером еще оставалось время, чтобы передохнуть или куда-то сходить, т. к. п. камменомосткий - это довольно продвинутый и красивый поселок, то в свободное время было, что посмотреть и чем заняться. Питание организовано на высшем уровне. Что особенно понравилось - наши обеды проходили, в основном, на маршруте, но приходя на базу, мы всегда могли помимо ужина поесть суп с обеда. Такое в туре я встречаю впервые и это однозначно порадовало. Питание "с собой" было хорошее - давали много всего, я бы даже сказала больше, чем нужно, но зато каждый мог взять именно то, что ему больше хотелось. Хорошо обеспечивается безопасность на маршруте - все инструкторы действительно специалисты высокого класса. Немного расстроило размещение - номера морально устарели (Графство хаджох), полотенца дают цветные (что обычно для того, чтобы скрыть пятна) либо белые, но грязные (на одном из моих полотенец была чья-то засохшая кровь. .), а также постельное белье в первый день было с каким-то огромным пятном желтым в ногах. Интернета, заявленного в программе, не было. Номинально вай фай был, но не работал, а в некоторых номерах плохо ловила связь, так что даже с телефона было проблематично и приходилось выходить на улицу. Само графство хаджох стоит прямо почти на дороге, потому постоянно слышишь машины - как будто из Москвы и не уезжала, за что, конечно, минус. Единственный плюс этого размещения - люди, которые там работают, особенно Наталья. Другие туристы тоже неоднозначно отзывались о своих размещениях (нас было много и жили в разных гостиницах). Пожалуй, довольны были только те, кто поселился в Слободе. Из развлечений лично мне не понравилась только прогулка на лошадях. Если вы в первый раз, то для вас будет отлично, а если же вы всё таки более-менее опытный наездник, то лучше не тратьте время. От улиточного шага в солнцепек лучше отказаться, ну или хотя бы выбирать маршрут на час, а не на два. Так же отмечу, что страдала организация. Несколько раз туристов забывали забрать с размещения на экскурсии, организаторы чата в ватсап, судя по всему, сидят в Москве и не понимают обстановку на месте, так что советы по тому, как одеваться и что брать с собой, зачастую были неадекватные, из-за чего на маршрутах двое туристов обожглись боярышником, ну и по мелочи - кто-то не взял купальник, хотя об этом можно было предупредить, кто-то, наоборот, таскался весь день с ним, хотя на маршруте не было предусмотрено место для купания. Так что момент с организацией тура и размещениями стоит улучшить. По видам активностей, питанию, гостеприимству - всё отлично. Ну а природа Адыгеи! говорить нечего - надо смотреть! Удивительной красоты места.

  • О
    Ольга
    22 октября 2023
    Отдых на геотермальных источниках
    Спасибо всем сотрудникам Большой Страны за организацию туров этой осенью. Отдыхали в Адыгее на термальных источниках и тур КМВ. Большое
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    спасибо Виктории Евгеньевне за продолжение отдыха в Пятигорске. В Адыгее тур и познавательный много красивых природных достопримечательностей и полезный для здоровья это термальные источники. Программа тура хоть и очень насыщенная но все проходило слажено, в отеле Графство Хаджох тихо спокойно уютно, питание как домашнее, администраторы приветливые, заботливый водитель Александр,

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
    Были в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательное местное население. Опытные инструкторы.
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    Сам тур очень насыщенный, активный. Для тех, кто любит путешествовать ножками и не боится долгих переходов, кто хочет испытать крутые впечатления и эмоции. Для тех, кто хочет увидеть природу, еще не исковерканную цивилизацией окончательно. Время пролетело незаметно: только приехали, и уже нужно возвращаться, что никак не хотелось) Очень повезло с самой группой, что также является положительным моментом. При желании можно добавить в тур свои дополнительные "хотелки": "троллей" на канате через горное ущелье, необорудованные пещеры, квадроциклы, джиппинг и т. п. Большое спасибо всем!!!!

    Были в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательное
  • Д
    Дарья
    26 августа 2023
    Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
    Добрый день. В основном тур прошёл хорошо, но в начале его в первый день думала, что попаду в больницу и
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    буду лечить голову весь отпуск. Нас на машине повезли в лес на начало пешего маршрута. Дороги размыло дождями и водитель с нами пытался проехать по грязи в горку. Машину так сильно тряхнуло, что я сильно врезалась головой в напротив сидящую женщину. Мне на минуту стало очень плохо. Я ей сильно ударила головой в скулу и моя голова как раздвоилась. Если бы не она я бы разбилась сильно об машину. А она потом все 10 дней ходила с чёрным синяком. Я отделалась легче. Водитель поохал и мы пошли в лес в поход… Вот такое начало неприятное…

  • Т
    Татьяна
    24 марта 2023
    Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Очень понравился выбранный тур. Интересные экскурсии, грамотный гид. Купание в геотермальных источниках выше всяких похвал. Отдыхала с 4 - летней
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    внучкой. Ребенок в восторге. Отдельная благодарность поварам базы Земля за вкусную пищу. Учитывали, что ребенок не все блюда может съесть и готовили специально для неё. Проживание в Горной лаванде так же очень понравилось. Хороший ненавязчивый хозяин, чистый номер, белоснежное белье, удобная кровать, тепло и тихо.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «11-дневные туры»

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  3. Майские каникулы на геотермальных источниках
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