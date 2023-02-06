1 день

Встреча, источник «Псыгупс»

09:30-10.30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.

на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом. 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту — трансфер в гостевой дом.

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и "на Аминовской" питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.

Туристы, проживающие в ГД "Отдых у реки" завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды — 50 метров, от Отдыха у реки — 200 метров, от на Аминовской — 400 метров.

На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории этих гостевых домов.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Для туристов, прибывающих и Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.

17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

19:00 Ужин в гостевом доме.