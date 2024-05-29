Каньонинг – туры в Краснодаре

Найдено 14 туров в категории «Каньонинг» в Краснодаре, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500 за человека
Мультиактив в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
68 000 за человека
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000 за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
66 000 за человека
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Начало: Россия, Краснодар
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 44 000 за человека
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400 за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
63 000 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 25 000 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 36 000 за человека
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500 за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
5 мар в 10:00
45 000 за человека
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200 за человека
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
    Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
    Всё отлично, чётко)))
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
    Организовано очень хорошо, вся информация предоставляется вовремя.
    Организовано очень хорошо, вся информация предоставляется вовремя
  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
    При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную
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    понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!

    При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
    Лучше не бывает
    Лучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бывает
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Майские выходные в горах Адыгеи
    Все четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.
  • Ю
    Юлия
    2 апреля 2024
    Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
    Всё отлично! очень понравилось! спасибо большое вам что помогли оперативно всё оформить перед поездкой
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Майские выходные в горах Адыгеи
    Спасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали.
    Спасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Каньонинг»

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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Каньонинг" можно забронировать 14 авторских туров от 25 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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