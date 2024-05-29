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понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!