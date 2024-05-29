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Авторский тур
7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Начало: Россия, Краснодар
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 44 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
5 мар в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ННаталья22 мая 2024Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ННаталия8 мая 2024Организовано очень хорошо, вся информация предоставляется вовремя.
- ЛЛюдмила17 апреля 2024При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Лучше не бывает
- ВВалерия4 апреля 2024Майские выходные в горах АдыгеиВсе четко, понятно, своевременное информирование о подробностях тура.
- ЮЮлия2 апреля 2024Всё отлично! очень понравилось! спасибо большое вам что помогли оперативно всё оформить перед поездкой
- ИИнга31 марта 2024Майские выходные в горах АдыгеиСпасибо организатору, вся информация предоставлялась вовремя и четко. Во всем помогали и на все возникающие вопросы отвечали.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Каньонинг»
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