Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу

Нити Кропоткина

Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Князю Владимиру и митрополиту Михаилу
  • Покровский собор
  • Улица Красная
  • Краеведческий музей
  • Железнодорожный вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Узнайте Кропоткин с абсолютно новой стороны. На аудиоэкскурсии по городу вы будете не просто слушателем, а настоящим исследователем.
Вы станете героем прямого эфира радиопередачи «Нити». Вместе с историком и радиоведущими вы изучите прошлое, настоящее и будущее города. Гуляя по тем местам, где всё начиналось, и наблюдая, как развивался Кропоткин.
Это не просто экскурсия, а история — о мечтах и думах простых горожан нескольких столетий. Тех, кто строил дома, благоустраивал парки, украшал скверы. Как город стал таким красивым? И каким он станет через много лет?
На прогулке по улицам и паркам вы поучаствуете в диалоге с городом и станете свидетелем различных эпох.
Как только вы наденете наушники, вы станете полноправным героем радиоэфира. Вместе с ведущей, корреспондентом и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, любимый Кропоткин?
Иммерсивная арт-прогулка подойдёт всем, кто ищет новые формы познания города. Авторский текст, мощный саунд-дизайн и глубокие голоса актёров создают атмосферу, в которой вы станете частью представления, а улицы послужат декорациями.
Следуйте за голосом – и вам откроются тайны этого города!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Кропоткину с офлайн-картой для удобной навигации
  • Иммерсивный спектакль от проекта «Голос города»
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольская улица, 26, Кропоткин
Завершение: Улица Красная, 57, Кропоткин
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🎧Аудиогиды

Похожие туры в Краснодаре

Прародители Кубани: обзорно-историческая прогулка по центру Краснодара
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Прародители Кубани: обзорно-историческая прогулка по центру Краснодара
Сравнить прошлое и настоящее города с местным жителем-историком
на Октябрьской площади
24 дек
25 дек
31 дек
1 янв
4 000 за всё до 10 чел.
Новороссийск - город-труженик, город-герой
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
Нет отзывов
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Достопримечательности Новороссийска несут в себе не только исторические
по договорённости
от 12 500 за всё до 4 чел.
Прогулка с закрытыми глазами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Прогулка с закрытыми глазами
Каким окажется город без привычной визуальной картинки
Адрес встречи назовет ведущий
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
5 000 за всё до 2 чел.
Краснодар - город на «золотой параллели»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.8
4 отзыва
Краснодар - город на «золотой параллели»
Посетить самые живописные уголки города и прикоснуться к магии особого географического положения
на Индустриальной улице
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
7 000 за всё до 4 чел.
Казачья история: экскурсия по Краснодару для мини-группы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
19 отзывов
Казачья история: экскурсия по Краснодару для мини-группы
Приглашаю вас на прогулку по городу, который лишь сто лет назад сменил имя с Екатеринодара на Краснодар
ул. Постовая, 26. Собор св. Александра Невского
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
2 500 за всё до 10 чел.
Интересный Краснодар
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
102 отзыва
Очень популярно сейчас
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
19901 692 за 1 человека
«Красная летопись» | пешеходная экскурсия по Краснодару
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
3 отзыва
«Красная летопись» | пешеходная экскурсия по Краснодару
Краснодар - самобытный, интересный город с занимательной историей
Красная 3
25 дек
1 янв
8 янв
15 янв
650 за 1 человека
По центральной улице Краснодара
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.5
4 отзыва
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
ост. Водолечебница на ул. Захарова
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
от 3 000 за всё до 4 чел.
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани (для организованных групп)
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани (для организованных групп)
Мы посетим один из самобытных кубанских городков Славянск-на-Кубани
Рашпилевская улица, 36, Краснодар
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
19 900 за всё до 18 чел.
Парк Краснодар (Галицкого) . Самое интересное
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
2 отзыва
Парк Краснодар (Галицкого) . Самое интересное
Краснодар - это не только город
У 14-го входа в стадион «Краснодар»
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
1 250 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
На прогулке по центральной улице Красной
по согласованию с гидом
от 4 500 за всё до 10 чел.
Краснодар - первая встреча
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
27 отзывов
Краснодар - первая встреча
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о нем любопытные факты
на ул. Постовая
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
2 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ