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Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу

«Нити Кропоткина»: индивидуальная аудиоэкскурсия по Краснодару
Узнайте Кропоткин с абсолютно новой стороны.

На аудиоэкскурсии по городу вы будете не просто слушателем, а настоящим исследователем. Вы станете героем прямого эфира радиопередачи «Нити». Вместе с историком и радиоведущими вы изучите прошлое, настоящее и будущее города. Гуляя по тем местам, где всё начиналось, и наблюдая, как развивался Кропоткин.
5
2 отзыва
Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Кропоткина: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу

Описание аудиогида

Это не просто экскурсия, а история — о мечтах и думах простых горожан нескольких столетий. Тех, кто строил дома, благоустраивал парки, украшал скверы. Как город стал таким красивым? И каким он станет через много лет? На прогулке по улицам и паркам вы поучаствуете в диалоге с городом и станете свидетелем различных эпох. Как только вы наденете наушники, вы станете полноправным героем радиоэфира. Вместе с ведущей, корреспондентом и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, любимый Кропоткин? Иммерсивная арт-прогулка подойдёт всем, кто ищет новые формы познания города. Авторский текст, мощный саунд-дизайн и глубокие голоса актёров создают атмосферу, в которой вы станете частью представления, а улицы послужат декорациями. Следуйте за голосом – и вам откроются тайны этого города! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Экскурсия доступна в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Князю Владимиру и митрополиту Михаилу
  • Покровский собор
  • Улица Красная
  • Краеведческий музей
  • Железнодорожный вокзал
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Кропоткину с офлайн-картой для удобной навигации
  • Иммерсивный спектакль от проекта «Голос города»
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольская улица, 26, Кропоткин
Завершение: Улица Красная, 57, Кропоткин
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия доступна в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Всё прошло отлично, остались только приятные впечатления.
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В
Формат затягивает с первых минут, очень здорово.
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Расписание: Экскурсия доступна в любое время
515 ₽ за человека
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