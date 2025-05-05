А Ангелина Семейный квест «В поисках Екатеринодара» Большое спасибо Ольге за такой интересный квест! Мы были вчетвером с сестрами, возраст 14-27 лет и всем было весело и занимательно) Одна из лучших экскурсий, что у меня когда-либо была)

Е Елена Семейный квест «В поисках Екатеринодара» Отличный квест! Прошли на "ура", несмотря на жуткий холод. Настроение было прекрасное, квест очень интересный! Хотим еще!!! Компания у нас была разновозрастная - 5 девочек от 15 до 50. Всем понравилось!

Ольга сразу же "взяла нас в оборот", сразу же вручила письмо, с которого начался квест по центру исторического центра.



Было интересно, необычно, вопросы некоторые были неожиданными. Но задачи ставились четко и понятно.



В целом было здорово! Мой муж согласился на квест, сказав "я рядом буду ходить". В итоге, он был главным участником игры, а я - так, в помощь ему)))



Ольга, спасибо огромное!!!!! Это здорово, что в русских городах появляются такие увлеченные проводники. Будем рекомендовать! Были в Краснодаре проездом, город немного знаем и решили именно на квест записаться.

Е Екатерина Семейный квест «В поисках Екатеринодара» Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом

Е Елена Семейный квест «В поисках Екатеринодара» Спасибо Ольге! Очень интересно и познавательно! Было азартно разгадывать квест и взрослым и детям!!! Чудесно провели время!!! 👍😊

Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма интересно, даже при том, что мы местные жители г. Краснодара. Мы выполняли задания и находили ответы на вопросы, при этом наша прогулка сопровождалась интересным рассказом гида, а на прощание нам подарили памятные сувениры об этом дне. Большая благодарность Ольге за такой замечательный квест и за наши позитивные эмоции🙏🏼

М Марина Семейный квест «В поисках Екатеринодара» Пишу поздний отзыв)

Спасибо Ольге за отличное настроение, позитивный настрой.

Дети были после школы, немного усталые и голодные, но все прошло на 5 баллов.

Благодарим за отличный квест.

И Игорь Семейный квест «В поисках Екатеринодара» Ольга - прелестный гид и рассказчик!



Информация преподносится доступно, дозировано и интерактивно. Ребенок 7 лет проходил все квесты и впитывал информацию с энтузиазмом!

Интересный квест как для взрослых так и для детей, захватывающий! В меру сложно. Но в большей степени квест рассчитан все же на "ломание головы", а для развлечения и с познавательной точки зрения. Ольга очень хороший гид, рада была ответить на все наши, даже самые нелепые, вопросы))

Л Людмила Семейный квест «В поисках Екатеринодара» В этой программе всё понравилось. И взрослым и детям. Спасибо Оле за интересную и познавательную программу