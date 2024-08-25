Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Краснодаре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Аудиогид Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара Познакомиться с городскими сюжетами и судьбами в самом таинственном месте города (без гида) Начало: На перекрестке ул. Северная и Октябрьская 700 ₽ за экскурсию Пешая 2 часа Аудиогид Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония) «Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Аудиогид Аудиоэкскурсия: Краснодар - город кочующих монументов Без гида пройти по улице Красной и сравнить облик города вчера и сегодня Начало: В Екатерининском сквере 700 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Аудиогиды»

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