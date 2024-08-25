3 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Познакомиться с городскими сюжетами и судьбами в самом таинственном месте города (без гида)
Начало: На перекрестке ул. Северная и Октябрьская
700₽ за экскурсию
2 часа
Аудиогид
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
26 авг в 09:00
790₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия: Краснодар - город кочующих монументов
Без гида пройти по улице Красной и сравнить облик города вчера и сегодня
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
700₽ за экскурсию
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