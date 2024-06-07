1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Квест
2 часа
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Краснодар: путешествие в историю Екатеринодара
Загадочная ночь Краснодара: истории «убивцев и душегубов», спиритические сеансы и тайны старинных особняков
Начало: В сквере им. Жукова
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Женские истории Краснодара: путешествие по скрытым страницам истории
Погрузитесь в уникальный мир женских историй Краснодара, где каждый шаг раскрывает новые тайны и вдохновляющие судьбы
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
от 9 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: рядом со стадионом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: в центре Краснодара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черноморское побережье за один день: Абрау-Дюрсо, Геленджик, Горячий Ключ
Погрузитесь в атмосферу Черного моря, посетив за один день Абрау-Дюрсо, Геленджик и Горячий Ключ. Идеальный выбор для любителей моря, вина и природы
Начало: Ул. Красная, д. 5
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 880₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару»
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от великолепных особняков до зеленых парков и романтических улиц
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
Завтра в 08:00
10 июня в 20:00
3 100₽ за человека
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Термальный комплекс «Псыгупс»
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по расписанию
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 450₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кинопоход по Краснодару: путешествие по местам съемок и истории кино
Погрузитесь в мир кино прямо на улицах Краснодара, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Краснодар, ул. Горького, 103
Расписание: В удобное время для путешественников
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
3 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город Краснодар и край-рай
Начало: Ул. Красная, д. 3
Расписание: в любой день по предварительной договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 15 чел.
Аудиогид
2 часа
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Начало: на улице Одесская
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мелочи жизни Екатеринодара
Увидеть настоящий Краснодар без прикрас
Начало: На ул. Красная, д. 122
20 июня в 10:30
21 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 июня 2024Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ДДарья24 мая 2024Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная экскурсия содержит чудесные прогулки,
- ААлёна20 мая 2024Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все
- ЕЕкатерина14 мая 2024Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
- ВВера14 мая 2024Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
- ММария11 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
- ЕЕлена9 мая 2024Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
- ЛЛидия9 мая 2024Очень понравилась экскурсия - доступно об истории и современности города. Посмотрели большинство достопримечательностей города. Время пролетело незаметно. С нами был ребенок 7-ми лет, даже он не устал и был максимально вовлечен.
- ММария6 мая 2024Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Необычные" можно забронировать 33 экскурсии от 790 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 626 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 33 экскурсий в Краснодаре на 2024 год по теме «Необычные», 626 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август