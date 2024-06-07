Необычные экскурсии по Краснодару

Найдено 33 экскурсии в категории «Необычные» в Краснодаре, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
Краснодар без скуки
🚶 Пешая
Квест
2 часа
83 отзыва
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500 за всё до 5 чел.
По интересному Краснодару с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330 за человека
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200 за всё до 10 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 2 чел.
Мистический и романтический Екатеринодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
32 отзыва
Мистический Краснодар: путешествие в историю Екатеринодара
Загадочная ночь Краснодара: истории «убивцев и душегубов», спиритические сеансы и тайны старинных особняков
Начало: В сквере им. Жукова
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
3 800 за всё до 2 чел.
Невероятный парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Разноцветный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000 за всё до 10 чел.
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.
Женские истории Краснодара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Женские истории Краснодара: путешествие по скрытым страницам истории
Погрузитесь в уникальный мир женских историй Краснодара, где каждый шаг раскрывает новые тайны и вдохновляющие судьбы
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
9 000 за всё до 3 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Краснодар - город на «золотой параллели»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Краснодар: погружение в историю и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
от 9 500 за всё до 8 чел.
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: рядом со стадионом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Краснодар - казачий край
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Кинопоход: Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: в центре Краснодара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000 за всё до 8 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 2 чел.
Однодневный тур по черноморскому побережью
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Черноморское побережье за один день: Абрау-Дюрсо, Геленджик, Горячий Ключ
Погрузитесь в атмосферу Черного моря, посетив за один день Абрау-Дюрсо, Геленджик и Горячий Ключ. Идеальный выбор для любителей моря, вина и природы
Начало: Ул. Красная, д. 5
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000 за всё до 5 чел.
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 880 за человека
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару с ветерком»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару»
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от великолепных особняков до зеленых парков и романтических улиц
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
Завтра в 08:00
10 июня в 20:00
3 100 за человека
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Термальный комплекс «Псыгупс»
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Термальный комплекс «Псыгупс»
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по расписанию
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 450 за человека
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Кинопоход по Краснодару: путешествие по местам съемок и истории кино
Погрузитесь в мир кино прямо на улицах Краснодара, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Краснодар, ул. Горького, 103
Расписание: В удобное время для путешественников
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 900 за всё до 5 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
3 800 за всё до 3 чел.
Город Краснодар и край-рай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Город Краснодар и край-рай
Начало: Ул. Красная, д. 3
Расписание: в любой день по предварительной договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 15 чел.
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
790 за человека
Путешествие в станицу Азовская
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Начало: на улице Одесская
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Мелочи жизни Екатеринодара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мелочи жизни Екатеринодара
Увидеть настоящий Краснодар без прикрас
Начало: На ул. Красная, д. 122
20 июня в 10:30
21 июня в 10:30
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 июня 2024
    По интересному Краснодару с ветерком
    Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Кинопоход: Краснодар
    Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная экскурсия содержит чудесные прогулки,
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    призыв к действию, шутки и разоблачения героев созданных картин, заснятых в Екатеринодаре. У нас остались необыкновенные впечатления от выступления Алексея Двоеглазова. Мы получили также яркие фотографии с демонстрацией достопримечательностей города Краснодара. Конечно могут возникнуть недостатки связанные с погодными условиями, но полученная информация компенсирует усталость и драматургию событий.

    Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная
  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все
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    прошло здорово и увлекательно)) узнали Краснодар со стороны истории и современности меньше чем за 1,5 часа. И в конце по совету Анны зашли в отличную кофейню и насладились прекрасным кофе и потрясающим чизкейком. Впечатляет о городе самые приятные!)))

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
  • В
    Вера
    14 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
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    с "санитарными" остановками) удалось посмотреть все знаковые места парка. Денис рассказал о создателе парка - Сергее Галицком, о футбольном клубе "Краснодар", детско-юношеской футбольной академии. По мере углубления в парк мы получили интересный рассказ о многочисленных видах растений - названиях (Лангерстрëмия, о, господи, и прочих языкозаворачивающих наименований), ареале произрастания, особенностях роста и цветения и многого другого. Конечно же, отдельное внимание уделялось арт-объектам. Причем, кое-что мы слышали впервые. К примеру, всем известная "Капля" на самом деле называется "Геолокация". Заказ экскурсии изначально был оформлен на 19 часов. Однако в ходе общения с экскурсоводом было решено перенести на час раньше. Все отлично получилось - по светлому времени посмотрели парк, а к концу экскурсии, когда уже начало темнеть, Денис как раз подвел нас к арт-объекту "Солнечная система", который выглядит эффектно только в ночи. В общем, спасибо Денису за приятное и познавательное путешествие по парку. А так же за продуманный маршрут и спокойный темп движения (удалось и у фонтанов немного посидеть, и на рыбок полюбоваться, и на специальных скамейках чуть-чуть полежать). P.S. На фото экскурсовод в светлых штанах))

    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Краснодар без скуки
    Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
  • Л
    Лидия
    9 мая 2024
    Интересный Краснодар
    Очень понравилась экскурсия - доступно об истории и современности города. Посмотрели большинство достопримечательностей города. Время пролетело незаметно. С нами был ребенок 7-ми лет, даже он не устал и был максимально вовлечен.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Необычные»

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  5. Парк «Краснодар»: территория будущего
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Улица Красная
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  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
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